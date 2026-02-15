https://ukraina.ru/20260215/vs-rf-vzyali-v-plen-neskolko-voennosluzhaschikh-vsu-glavnoe-k-etomu-chasu-1075639976.html

ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу

ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу - 15.02.2026 Украина.ру

ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу

ВСУ провели безуспешную контратаку под Сумами, двое солдат взяты в плен, сообщили в российских силовых структурах. Об этом и других новостях к этому часу 15 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-15T09:12

2026-02-15T09:12

2026-02-15T09:12

новости

россия

владимир путин

валерий герасимов

дмитрий песков

сумы

украина

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180655_0:96:2886:1719_1920x0_80_0_0_7a99c92e7e8e01dd3fb645c90dafa64d.jpg

🟥 В Красноармейске проводится проверка жилых кварталов после освобождения, эвакуированы в безопасные районы более 200 человек, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов; 🟦 Президент России Владимир Путин пользуется доверием и популярностью у граждан всех возрастов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, высокий спрос на товары с изображением президента отражают эту привязанность граждан; 🟦 Россия готова обсудить с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин; 🟦 Мошенники распространяют через мессенджеры поддельное приложение VPN. С их помощью аферисты получают доступ к устройству, а потом подают заявки на микрозаймы. Это следует из материалов МВД; 🟦 Саммит ЕАЭС в Астане запланирован на конец мая, ожидается участие президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сумы

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий песков, сумы, украина, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, украина.ру