ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу - 15.02.2026
ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу
ВСУ провели безуспешную контратаку под Сумами, двое солдат взяты в плен, сообщили в российских силовых структурах. Об этом и других новостях к этому часу 15 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Красноармейске проводится проверка жилых кварталов после освобождения, эвакуированы в безопасные районы более 200 человек, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов; 🟦 Президент России Владимир Путин пользуется доверием и популярностью у граждан всех возрастов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, высокий спрос на товары с изображением президента отражают эту привязанность граждан; 🟦 Россия готова обсудить с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин; 🟦 Мошенники распространяют через мессенджеры поддельное приложение VPN. С их помощью аферисты получают доступ к устройству, а потом подают заявки на микрозаймы. Это следует из материалов МВД; 🟦 Саммит ЕАЭС в Астане запланирован на конец мая, ожидается участие президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.
ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу

09:12 15.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ провели безуспешную контратаку под Сумами, двое солдат взяты в плен, сообщили в российских силовых структурах. Об этом и других новостях к этому часу 15 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Красноармейске проводится проверка жилых кварталов после освобождения, эвакуированы в безопасные районы более 200 человек, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов;
🟦 Президент России Владимир Путин пользуется доверием и популярностью у граждан всех возрастов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, высокий спрос на товары с изображением президента отражают эту привязанность граждан;
🟦 Россия готова обсудить с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин;
🟦 Мошенники распространяют через мессенджеры поддельное приложение VPN. С их помощью аферисты получают доступ к устройству, а потом подают заявки на микрозаймы. Это следует из материалов МВД;
🟦 Саммит ЕАЭС в Астане запланирован на конец мая, ожидается участие президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния