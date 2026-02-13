https://ukraina.ru/20260213/mer-belgoroda-rasskazal-o-situatsii-s-zhku-1075611251.html

Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ

Жители Белгорода получат весь комплекс жилищно-коммунальных услуг. В этом заверил Глава администрации Белгорода Валентин Демидов

О ситуации с восстановлением коммунальных услуг в Белгороде рассказал мэр Демидов:🟦 Электроэнергия, газ, холодная вода – у всех потребителей. 🟦 Тепло не подано в два многоквартирных дома (пер. 5-й Заводской, 13, 15). Бригада теплоэнергетиков восстанавливает систему теплоснабжения.Также сотрудники управляющих организаций ведут пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления.Энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения. В связи с этим до 21:00 планируются веерные отключения электроэнергии в Белгороде.Ранее на эту тему: Что происходит в Белгороде: Хуснуллин заявил о "беспрецедентности" ударов и запустил восстановлениеТакже стало известно, что Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая встреча по Украине, успехи ВС РФ, "фарс Зеленского". Хроника событий на 13:00 13 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

