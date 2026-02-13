Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ - 13.02.2026 Украина.ру
Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
Жители Белгорода получат весь комплекс жилищно-коммунальных услуг. В этом заверил Глава администрации Белгорода Валентин Демидов
2026-02-13T17:35
2026-02-13T17:35
О ситуации с восстановлением коммунальных услуг в Белгороде рассказал мэр Демидов:🟦 Электроэнергия, газ, холодная вода – у всех потребителей. 🟦 Тепло не подано в два многоквартирных дома (пер. 5-й Заводской, 13, 15). Бригада теплоэнергетиков восстанавливает систему теплоснабжения.Также сотрудники управляющих организаций ведут пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления.Энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения. В связи с этим до 21:00 планируются веерные отключения электроэнергии в Белгороде.
Перейти в фотобанк
Жители Белгорода получат весь комплекс жилищно-коммунальных услуг. В этом заверил Глава администрации Белгорода Валентин Демидов
О ситуации с восстановлением коммунальных услуг в Белгороде рассказал мэр Демидов:
🟦 Электроэнергия, газ, холодная вода – у всех потребителей.
🟦 Тепло не подано в два многоквартирных дома (пер. 5-й Заводской, 13, 15). Бригада теплоэнергетиков восстанавливает систему теплоснабжения.
Также сотрудники управляющих организаций ведут пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления.
Энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения. В связи с этим до 21:00 планируются веерные отключения электроэнергии в Белгороде.
Ранее на эту тему: Что происходит в Белгороде: Хуснуллин заявил о "беспрецедентности" ударов и запустил восстановление
Также стало известно, что Пять мирных жителей Белгородской области пострадали от атак ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новая встреча по Украине, успехи ВС РФ, "фарс Зеленского". Хроника событий на 13:00 13 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния