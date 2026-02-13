https://ukraina.ru/20260213/novaya-vstrecha-po-ukraine-uspekhi-vs-rf-fars-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-13-fevralya-1075593246.html

Новая встреча по Украине, успехи ВС РФ, "фарс Зеленского". Хроника событий на 13:00 13 февраля

Трехсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе в Майами или Абу-Даби. ВС РФ уничтожают противника и технику. Сальдо раскритиковал слова Зеленского о выборах

Газета Politico со ссылкой на источник утверждает, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины по украинскому урегулированию может пройти на будущей неделе в Майами или Абу-Даби.Собеседник издания заверяет, якобы американские чиновники полагают, что на на встрече может быть достигнут прогресс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что "он (раунд переговоров - ред.) действительно состоится на следующей неделе". Кремль проинформирует о точной дате и сроках, заверил официальный представитель Кремля.Причем США дали понять Украине, что не будут подписывать соглашение о гарантиях безопасности до достижения всеобъемлющего мирного соглашения между Киевом и Москвой, пишет то же Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и высокопоставленного представителя американской администрации.Согласно этим данным, камнем преткновения в переговорах между Москвой и Киевом по-прежнему остается территориальный вопрос."Он (президент США Дональд Трамп - ред.) хочет, чтобы многие вопросы были окончательно согласованы и закреплены перед подписанием. Он не хочет просто подписать документ: если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то в чем смысл?" - приводит издание слова одного из своих собеседников.Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли 5 и 6 февраля. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешённые вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.Провалы ВСУДнем в пятницу взрывы гремели в Николаеве на юге Украины, в городе Сарны Ровненской области и других регионах.В Одессе после ударов российских военных начался мощный пожар. Местные СМИ пишут, что поврежден порт и инфраструктура.Компания "ДТЭК" подтвердила, что в Одессе после ночной атаки серьезно разрушен объект энергетики.Как анонсировал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, основной бой 2026 года в рамках спецоперации может пройти именно в Одессе.По его словам, признаки такого развития событий прослеживаются уже сейчас. Артамонов отметил, что аналогичные выводы делают и западные аналитики."За Одессу будет основная битва текущего года. Я крайне аккуратно отношусь к словам, что готовится большая операция в непосредственной близости от побережья. Есть такие признаки", — объяснил эксперт.Военный эксперт Андрей Марочко указал, что российские войска ведут активные боевые действия на Добропольском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР).По его словам, они планомерно продвигаются и готовятся к освобождению крупного населенного пункта Доброполье."Начиная от границы ДНР, это населенный пункт Удачное, и до Шахова, который находится на востоке от Доброполья, идет активная фаза боевых действий, а это, на минуточку, почти 40 километров", — сказал эксперт.Минобороны РФ также проинформировало об успехах ВС РФ за неделю. Так, они нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также ВСУ."В результате... поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - перечислило ведомство.Подразделения "Южной" группировки войск на этой неделе улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны.ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин. Уничтожен 71 автомобиль, 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Потери Киева в зоне действий группировки войск "Днепр"составили до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 65 автомобилей, девять артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.В зоне действия группировки "Восток" украинцы потеряли более 2830 военнослужащих, танк, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восемь артиллерийских орудий."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области", - добавили в Минобороны.Кроме прочего, в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств.В течение недели подразделения группировки установили контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области.Фарс ЗеленскогоГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскритиковал слова Владимира Зеленского о возможных сроках и условиях проведения выборов на Украине."Тот фарс, о котором он (Зеленский – ред.) сейчас говорит, это не выборы. Это просто опять издевательство над избирателями. Мы сейчас видим, как проводятся избирательные процессы именно в России, и я могу с уверенностью сказать: вот это настоящая демократия. А то, что происходит на оставшейся части Украины, - это издевательство над демократией", - сказал Сальдо.При этом губернатор назвал Зеленского "незаконнорожденным дитём", который говорит и действует под давлением тех, кто им руководит.В среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов в феврале и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.Сальдо также подчеркнул, что Украина должна быть освобождена от идеологического ига.Он заверил, что российские войска ведут справедливую борьбу, нацеленную на будущее России.Сальдо отметил, что военному блоку НАТО не место под боком у России, территория Украины должна быть дружеской и понятной."Наши войска ведут борьбу, чтобы у нас под боком не было натовских вооруженных сил, чтобы у нас под боком была дружеская, абсолютно понятная, такая, какая была всегда, исторически созданная жизненная среда", - сказал Сальдо.Подробнее об СВО - в материале "У Украины не останется выбора": американский профессор спрогнозировал итоги СВО на сайте Украина.ру.

