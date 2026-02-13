https://ukraina.ru/20260213/itogi-130226-tupik-po-ukraine-davlenie-na-kubu-i-olimpiyskie-skandaly-1075615297.html
Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы - 13.02.2026
Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине выходят на новый этап — но стартуют в условиях тупика. США не готовы подписывать гарантии... Украина.ру, 13.02.2026
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине выходят на новый этап — но стартуют в условиях тупика. США не готовы подписывать гарантии безопасности до мирного соглашения, Трамп выжидает и не спешит ставить подпись. Москва подтверждает встречу в Женеве 17–18 февраля — российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.Что задумал Зеленский — заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич. А на внешнем контуре — новый виток давления США на Кубу и угрозы санкций против стран, поставляющих нефть острову. Политолог-международник Геворг Мирзаян рассказал, что задумал Трамп.
