Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260213/itogi-130226-tupik-po-ukraine-davlenie-na-kubu-i-olimpiyskie-skandaly-1075615297.html
Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы - 13.02.2026 Украина.ру
Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине выходят на новый этап — но стартуют в условиях тупика. США не готовы подписывать гарантии... Украина.ру, 13.02.2026
2026-02-13T18:25
2026-02-13T18:24
видео
украина
куба
сша
дональд трамп
владимир мединский
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075615154_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd434525ca626b760ae7c885c27afcf2.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине выходят на новый этап — но стартуют в условиях тупика. США не готовы подписывать гарантии безопасности до мирного соглашения, Трамп выжидает и не спешит ставить подпись. Москва подтверждает встречу в Женеве 17–18 февраля — российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.Что задумал Зеленский — заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич. А на внешнем контуре — новый виток давления США на Кубу и угрозы санкций против стран, поставляющих нефть острову. Политолог-международник Геворг Мирзаян рассказал, что задумал Трамп.
украина
куба
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075615154_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6d7ddec6025bc2f0d84051fad4d3c99.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, куба, сша, дональд трамп, владимир мединский, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, дмитрий бабич, санкции, геворг мирзаян, главные новости, главное, видео
Видео, Украина, Куба, США, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Дмитрий Бабич, санкции, Геворг Мирзаян, Главные новости, главное

Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы

18:25 13.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: переговоры по Украине выходят на новый этап — но стартуют в условиях тупика. США не готовы подписывать гарантии безопасности до мирного соглашения, Трамп выжидает и не спешит ставить подпись. Москва подтверждает встречу в Женеве 17–18 февраля — российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.
Что задумал Зеленский — заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич. А на внешнем контуре — новый виток давления США на Кубу и угрозы санкций против стран, поставляющих нефть острову. Политолог-международник Геворг Мирзаян рассказал, что задумал Трамп.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаКубаСШАДональд ТрампВладимир МединскийВладимир Зеленскийпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныДмитрий БабичсанкцииГеворг МирзаянГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:57США подарят России триллион для победы над Украиной
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
Лента новостейМолния