Дружба против России трещит по швам: Макрон поплатился за бельгийское вето - 13.02.2026
Дружба против России трещит по швам: Макрон поплатился за бельгийское вето
Дружба против России трещит по швам: Макрон поплатился за бельгийское вето - 13.02.2026 Украина.ру
Дружба против России трещит по швам: Макрон поплатился за бельгийское вето
Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца отомстить французскому лидеру Эммануэлю Макрону и председателю Евросовета Антониу Коште грозит подорвать видимость европейского единства в противостоянии с Россией. Об этом 13 февраля сообщила итальянская газета La Repubblica
2026-02-13T10:14
2026-02-13T10:14
По данным издания, конфликт вызрел вокруг утверждённого в декабре 2025 года кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Мерц рассчитывал, что эти средства будут обеспечены за счёт замороженных средств РФ, однако Бельгия при поддержке Франции заблокировала данную инициативу. Именно это поражение, как отмечает La Repubblica, канцлер счёл личной ловушкой, устроенной Макроном и Коштой. Затаив обиду, Мерц приступил к разработке плана "итало-германской операции", которая теперь переросла в нечто большее, чем просто личные счёты, и вызывает тревогу у ряда правительств Южной Европы. Как пишет газета, месть Берлина направлена на достижение двух стратегических целей: полное прекращение практики выпуска совместных еврооблигаций (к которым относится и кредит Киеву) и создание системы обороны, базирующейся исключительно на национальных армиях, а не на общеевропейских структурах. Накануне издание Handelsblatt также обратило внимание на глубокие противоречия между Мерцем и Макроном, насчитав как минимум шесть точек расхождения. Среди ключевых — разногласия по еврооблигациям, скандальная сделка ЕС с МЕРКОСУР и недавняя поездка французского эмиссара в Москву, которую в Берлине восприняли без согласования с союзниками. На этом фоне Европарламент в среду окончательно утвердил кредит Украине на 2026–2027 годы. Из 90 миллиардов евро 60 миллиардов пойдут на военные нужды с приоритетом закупок у европейского ВПК. Однако решение о том, как именно закрывать эту финансовую потребность, оставило глубокий раскол внутри ЕС. Россия неоднократно называла блокировку своих активов незаконной и квалифицирует подобные действия как воровство.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
Дружба против России трещит по швам: Макрон поплатился за бельгийское вето

10:14 13.02.2026
 
Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца отомстить французскому лидеру Эммануэлю Макрону и председателю Евросовета Антониу Коште грозит подорвать видимость европейского единства в противостоянии с Россией. Об этом 13 февраля сообщила итальянская газета La Repubblica
По данным издания, конфликт вызрел вокруг утверждённого в декабре 2025 года кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Мерц рассчитывал, что эти средства будут обеспечены за счёт замороженных средств РФ, однако Бельгия при поддержке Франции заблокировала данную инициативу.
Именно это поражение, как отмечает La Repubblica, канцлер счёл личной ловушкой, устроенной Макроном и Коштой. Затаив обиду, Мерц приступил к разработке плана "итало-германской операции", которая теперь переросла в нечто большее, чем просто личные счёты, и вызывает тревогу у ряда правительств Южной Европы.
Как пишет газета, месть Берлина направлена на достижение двух стратегических целей: полное прекращение практики выпуска совместных еврооблигаций (к которым относится и кредит Киеву) и создание системы обороны, базирующейся исключительно на национальных армиях, а не на общеевропейских структурах.
Накануне издание Handelsblatt также обратило внимание на глубокие противоречия между Мерцем и Макроном, насчитав как минимум шесть точек расхождения. Среди ключевых — разногласия по еврооблигациям, скандальная сделка ЕС с МЕРКОСУР и недавняя поездка французского эмиссара в Москву, которую в Берлине восприняли без согласования с союзниками.
На этом фоне Европарламент в среду окончательно утвердил кредит Украине на 2026–2027 годы. Из 90 миллиардов евро 60 миллиардов пойдут на военные нужды с приоритетом закупок у европейского ВПК. Однако решение о том, как именно закрывать эту финансовую потребность, оставило глубокий раскол внутри ЕС.
Россия неоднократно называла блокировку своих активов незаконной и квалифицирует подобные действия как воровство.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
