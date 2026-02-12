https://ukraina.ru/20260212/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-pogib-muzhchina-raneno-sem-mirnykh-zhiteley-1075533964.html

ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина, среди раненных маленькая девочка

В Белгородской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погиб мирный житель, ранения в результате ударов ВСУ получили семь человек, в том числе маленькая девочка. Об этом глава региона Вячеслав Гладков в ночь на 12 февраля сообщил в своём телеграм-канале

"В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", — написал Гладков.Губернатор также сообщил, что при атаках со стороны ВСУ вечером 11 февраля пострадали семь жителей региона.В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадала девочка четырёх лет, получившая слепое осколочное ранение спины. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.​​​​​​​​​​​Баротравмы при взрывах БПЛА получили женщина в посёлке Дубовое, мужчина в селе Головино Белгородского округа и трое мужчин в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. После оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно.Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде, его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

