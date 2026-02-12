https://ukraina.ru/20260212/putin-poruchil-svoey-administratsii-kontrolirovat-voprosy-semeynoy-i-demograficheskoy-politiki-1075539202.html

Путин поручил своей администрации контролировать вопросы семейной и демографической политики

Президент России Владимир Путин по итогам октябрьского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля

новости

украина.ру

россия

кремль

владимир путин

демография

ценности

семья

дети

рождаемость

"Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде", — говорится в сообщении от 10 февраля.До 1 июня президенту должны представить доклад о выполнении следующих поручений:— разработать предложения для популяризации позитивного образа многодетной семьи в рекламе;— создать мобильное приложение для информирования о мерах поддержки семей с детьми;— проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке;— подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения семей с детьми жильем, а также по первоочередному улучшению жилищных условий при наличии в семье детей до семи лет;— предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей;— рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей для семей с четырьмя и более детьми;— изучить возможность увеличения выплат на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора;— проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми;— усовершенствовать механизмы трудоустройства иностранных граждан — выпускников государственных вузов;Кроме того, Министерству науки и высшего образования поручено до 1 сентября разработать и направить в вузы рекомендации по созданию благоприятных условий для женщин, родивших в период обучения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

кремль

2026

новости, украина.ру, россия, кремль, владимир путин, демография, ценности, семья, дети, рождаемость, образование, ипотека, беременность, жилье, поддержка, детский сад, социальная реклама, государственная программа, федеральная целевая программа