Путин поручил своей администрации контролировать вопросы семейной и демографической политики
Президент России Владимир Путин по итогам октябрьского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля
"Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде", — говорится в сообщении от 10 февраля.До 1 июня президенту должны представить доклад о выполнении следующих поручений:— разработать предложения для популяризации позитивного образа многодетной семьи в рекламе;— создать мобильное приложение для информирования о мерах поддержки семей с детьми;— проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке;— подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения семей с детьми жильем, а также по первоочередному улучшению жилищных условий при наличии в семье детей до семи лет;— предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей;— рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей для семей с четырьмя и более детьми;— изучить возможность увеличения выплат на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора;— проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми;— усовершенствовать механизмы трудоустройства иностранных граждан — выпускников государственных вузов;Кроме того, Министерству науки и высшего образования поручено до 1 сентября разработать и направить в вузы рекомендации по созданию благоприятных условий для женщин, родивших в период обучения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Президент России Владимир Путин по итогам октябрьского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды и популяризации традиционных ценностей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля
"Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде", — говорится в сообщении от 10 февраля.
До 1 июня президенту должны представить доклад о выполнении следующих поручений:
— разработать предложения для популяризации позитивного образа многодетной семьи в рекламе;
— создать мобильное приложение для информирования о мерах поддержки семей с детьми;
— проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке;
— подготовить предложения по совершенствованию госпрограмм обеспечения семей с детьми жильем, а также по первоочередному улучшению жилищных условий при наличии в семье детей до семи лет;
— предусмотреть возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей;
— рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей для семей с четырьмя и более детьми;
— изучить возможность увеличения выплат на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора;
— проанализировать и распространить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми;
— усовершенствовать механизмы трудоустройства иностранных граждан — выпускников государственных вузов;
Кроме того, Министерству науки и высшего образования поручено до 1 сентября разработать и направить в вузы рекомендации по созданию благоприятных условий для женщин, родивших в период обучения.
НовостиУкраина.руРоссияКремльВладимир ПутиндемографияценностиСемьядетирождаемостьобразованиеипотекабеременностьжильеподдержкадетский садсоциальная рекламагосударственная программафедеральная целевая программа
 
Лента новостейМолния