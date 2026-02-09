9 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". Оценка событий 2014: Донбасс в украинских учебниках. Гость: Мария Павлова - журналист информационного агентства "ANNA NEWS"
* "Украина: поворот не туда". Арсений Яценюк: сбитый лётчик украинской политики, но продолжающий играть в ней важную роль. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* В беседе упоминаются Пётр Порошенко (внесён в России в список террористов и экстремистов) и батальон "Айдар" (организация признана террористической и запрещена в России)
* "Лица Новороссии". Благотворительный вечер для талантливых детей Донбасса. Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"
* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
* "Большое интервью". О перспективах производства российских беспилотников. Гость: Андрей Беднарский - историк, эксперт в сфере беспилотной авиации
