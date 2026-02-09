https://ukraina.ru/20260209/9-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075416251.html

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.02.2026

Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". Оценка событий 2014: Донбасс в украинских учебниках. Гость: Мария Павлова - журналист информационного агентства "ANNA NEWS"* "Украина: поворот не туда". Арсений Яценюк: сбитый лётчик украинской политики, но продолжающий играть в ней важную роль. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* В беседе упоминаются Пётр Порошенко (внесён в России в список террористов и экстремистов) и батальон "Айдар" (организация признана террористической и запрещена в России)* "Лица Новороссии". Благотворительный вечер для талантливых детей Донбасса. Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* "Большое интервью". О перспективах производства российских беспилотников. Гость: Андрей Беднарский - историк, эксперт в сфере беспилотной авиации

