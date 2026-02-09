9 февраля 2026 года, утренний эфир - 09.02.2026 Украина.ру
9 февраля 2026 года, утренний эфир
9 февраля 2026 года, утренний эфир
9 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.02.2026
2026-02-09T13:31
2026-02-09T13:31
айдар
михаил павлив
петр порошенко
иван лизан
россия
донбасс
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". Оценка событий 2014: Донбасс в украинских учебниках. Гость: Мария Павлова - журналист информационного агентства "ANNA NEWS"* "Украина: поворот не туда". Арсений Яценюк: сбитый лётчик украинской политики, но продолжающий играть в ней важную роль. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* В беседе упоминаются Пётр Порошенко (внесён в России в список террористов и экстремистов) и батальон "Айдар" (организация признана террористической и запрещена в России)* "Лица Новороссии". Благотворительный вечер для талантливых детей Донбасса. Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* "Большое интервью". О перспективах производства российских беспилотников. Гость: Андрей Беднарский - историк, эксперт в сфере беспилотной авиации
айдар, михаил павлив, петр порошенко, иван лизан, россия, донбасс, новороссия сегодня
Айдар, Михаил Павлив, Петр Порошенко, Иван Лизан, Россия, Донбасс, Новороссия сегодня

9 февраля 2026 года, утренний эфир

13:31 09.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". Оценка событий 2014: Донбасс в украинских учебниках. Гость: Мария Павлова - журналист информационного агентства "ANNA NEWS"
* "Украина: поворот не туда". Арсений Яценюк: сбитый лётчик украинской политики, но продолжающий играть в ней важную роль. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* В беседе упоминаются Пётр Порошенко (внесён в России в список террористов и экстремистов) и батальон "Айдар" (организация признана террористической и запрещена в России)
* "Лица Новороссии". Благотворительный вечер для талантливых детей Донбасса. Гость: Лариса Денисенко - директор фонда "МЫ РЯДОМ"
* "Экономика и жизнь". Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
* "Большое интервью". О перспективах производства российских беспилотников. Гость: Андрей Беднарский - историк, эксперт в сфере беспилотной авиации
Лента новостейМолния