"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине - 07.02.2026
https://ukraina.ru/20260207/izoliruem-no-ne-unichtozhaem-anpilogov-pro-taktiku-udarov-po-raspredelitelnoy-seti-aes-na-ukraine-1075330924.html
"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине
"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине - 07.02.2026
"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине
Российские удары изолируют атомные и гидроэлектростанции Украины от энергосистемы, выводя из строя распределительные сети. Сами реакторы и плотины не атакуются из-за техногенных рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-02-07T04:00
2026-02-07T04:00
На днях российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие", подтвердили в Минобороны. В ряде регионов, включая Киев, были поражены ключевые энергообъекты: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская-750". По заявлению противника, для атаки было использовано 65 ракет и 350-500 дронов "Герань". Эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был ещё меньше, а эффективность ударов — высокой.Отвечая на вопрос о том, какую роль в украинской энергетике сейчас играют АЭС и Днепровский каскад ГЭС, Анпилогов описал применяемую тактику. "По самим АЭС мы не бьем по понятным причинам. Мы их изолируем от энергосистемы за счет ударов по распределительной сети с напряжением в 750кВ", — заявил эксперт.По его словам, в результате станции переходят в автономный режим. "Поэтому АЭС переходят в островной режим работы, используя мощности реактора для снабжения собственных нужд", — сказал аналитик.Та же логика, отметил он, применяется к Днепровскому каскаду ГЭС. "Поэтому мы не бьем по самим дамбам и плотинам, а выводим из строя машинные залы и открытые распределительные устройства", — пояснил эксперт. Это лишает Украину возможности использовать гидроэнергию, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
"Изолируем, но не уничтожаем": Анпилогов про тактику ударов по распределительной сети АЭС на Украине

04:00 07.02.2026
 
Российские удары изолируют атомные и гидроэлектростанции Украины от энергосистемы, выводя из строя распределительные сети. Сами реакторы и плотины не атакуются из-за техногенных рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На днях российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие", подтвердили в Минобороны. В ряде регионов, включая Киев, были поражены ключевые энергообъекты: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская-750".
По заявлению противника, для атаки было использовано 65 ракет и 350-500 дронов "Герань". Эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был ещё меньше, а эффективность ударов — высокой.
Отвечая на вопрос о том, какую роль в украинской энергетике сейчас играют АЭС и Днепровский каскад ГЭС, Анпилогов описал применяемую тактику. "По самим АЭС мы не бьем по понятным причинам. Мы их изолируем от энергосистемы за счет ударов по распределительной сети с напряжением в 750кВ", — заявил эксперт.
По его словам, в результате станции переходят в автономный режим. "Поэтому АЭС переходят в островной режим работы, используя мощности реактора для снабжения собственных нужд", — сказал аналитик.
Та же логика, отметил он, применяется к Днепровскому каскаду ГЭС. "Поэтому мы не бьем по самим дамбам и плотинам, а выводим из строя машинные залы и открытые распределительные устройства", — пояснил эксперт. Это лишает Украину возможности использовать гидроэнергию, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния