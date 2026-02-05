https://ukraina.ru/20260205/evropa-khochet-pogovorit-bylo-by-o-chem-1075272322.html

Европа хочет поговорить. Было бы о чем

Европейские страны заговорили о необходимости диалога с Россией. Говорят об этом пока тихо и осторожно, но тенденция обозначено четко

2026-02-05T16:26

Эстонцы "немного опоздали"Сильно обольщаться этим, однако, Москве вряд ли следует: до полноценной оттепели в российско-европейских отношениях еще далеко и общий антироссийский курс стран Евросоюза никуда не делся.Вот и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивает, что ЕС просто боится оказаться в отстающих, когда судьбу Украины и будущей архитектуры безопасности на континенте будут определять без него.Так Захарова отреагировала на новость о том, что власти Латвии и Эстонии вдруг высказались за диалог с Россией. Данная инициатива прозвучала синхронно от латвийского премьер-министра Эвики Силини и эстонского президента Алара Кариса во время их интервью каналу Euronews 4 февраля.После ритуальных заклинаний про необходимость изоляции РФ и поддержку Украины, прибалтийские лидеры заговорили о важности восстановления диалога с Москвой."Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции. Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?" – сказала Силиня.Эстонец Карис признал, что Евросоюз слишком поздно дозрел до возобновления переговоров с российской стороной, инициатива в этом вопросе принадлежит Соединенным Штатам, которые затянули в эти переговоры и Украину."Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент [США Дональд] Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там (за столом переговоров – ред.) нет ", - отметил он.Проблема Кариса в том, что он президент, а в Эстонии эта должность носит скорее символический характер, в то время как все властные рычаги находятся в руках у главы правительства. Поэтому не удивительно, что слова Кариса пришлось корректировать эстонскому МИД."Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции. Мы не должны повторять ошибок, которые совершали снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не меняла курс", - приводит Euronews слова неназванного эстонского дипломата.Поэтому прибалтам еще нужно разобраться, хотят ли они действительно переговоров с Москвой или будут дальше крутить свою нескончаемую заунывную антироссийскую шарманку.К латвийскому премьеру Силине это тоже относится. Еще недавно она заклинала, что никаких переговоров с РФ быть не должно, а нынче продемонстрировала чудеса переобувания в воздухе и глаголет теперь об обратном.Франция против ГерманииСтоль нехарактерная для прибалтийских русофобов риторика объясняется просто – переговоры сегодня в тренде, а европейцы со своей твердолобой политикой рискуют окончательно остаться за бортом и наблюдать за всем со стороны.Первой ласточкой такого подхода стали попытки властей Франции выйти на связь с российским руководством. Еще в декабре президент Эммануэль Макрон призвал к переговорам с РФ, а теперь Елисейский дворец занимается организаций телефонного разговора французского лидера с Владимиром Путиным. Такой разговор в последний раз состоялся в июле прошлого года.Несмотря на это Макрон пытается подыгрывать и тем, кто выступает за более жесткий подход к РФ. В конце января он анонсировал новые антироссийские санкции и заявил, что "Франция решительно намерена усиливать давление на Россию до тех пор, пока она уклоняется от мира".Как сообщили западные медиа, 3 февраля в Москве без лишнего шума побывал дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, который провел переговоры с помощником главы российского государства Юрием Ушаковым."Французские источники очень любят сливать какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем и неоднократно с этим сталкивались. Это первое. Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Это второе. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать", - прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Таким образом можно констатировать, что лед тронулся и европейцы, пока окольными путями, пытаются запрыгнуть в стремительно удаляющийся переговорный поезд, хотя, надо признать, этому решению есть серьезная оппозиция внутри самого ЕС.Вот, например, что прозвучало недавно из уст министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен:"Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал", - сказала она, имея ввиду, что это могут расценить как снятие табу с переговоров с РФ, чего допустить нельзя.Аналогичные настроения пока преобладают и в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц "скептически" настроен к возобновлению диалога с Кремлем и лоббирует линию на продолжение давления на Москву.Получается, что между двумя крупнейшими державами ЕС наметился раскол в данном вопросе, при этом Париж демонстрирует, что намерен продвигать свою позицию, засылать в Москву своих посланцев и готовить почву для, как минимум, диалога с РФ.На стороне Макрона открыто выступает Италия, где в правительстве сильны позиции тех, кто выступает с более сдержанных позиций в отношении поддержки Украины, поэтому премьер Джорджа Мелони вынуждена действовать с оглядкой на них.Выборы переговорщикаИменно кого-то из Франции или Италии могут назначить спецпосланником Европы для переговоров с Путиным. Пока такой формат сейчас обсуждается в кулуарах Евросоюза и считается приоритетным, утверждают западные СМИ.По информации издания Politico, таким спецпосланником могут стать премьер Италии в 2021-2022 гг. Марио Драги или президент Финляндии Александр Стубб, и это несмотря на то, что финский МИД резко против переговоров с Россией.В интерпретации Politico это выглядит так, что кандидатуру Драги лоббирует заместитель госсекретаря при Совете министров Италии, "правая рука" Мелони Джованбаттиста Фаццолари, а Стубб появился в этом контексте из-за своей дружбы с Трампом и из-за того, что Финляндия граничит с Россией.Кто именно будет представлять интересы Европы в переговорном многоугольнике с РФ, США и Украиной не так уж и важно. Для такого шага Макрону и Мелони в любом случае нужно будет заручиться поддержкой большинства европейский стран и выработать общую линию на переговорах.Если, как пишет Politico, одной из целей возобновления контактов с Москвой является попытка убедить российские власти согласиться на вступление Украины в НАТО, то такие инициативы заранее обречены на провал.Очевидно также, что предметный разговор вряд ли будет возможен при сохранении нынешней антироссийской политики ЕС (санкции, попытки наложить лапу на российские замороженные активы, военная поддержка Украины и т.д.)Да и потом, нерешительные европейские переговорные потуги могут оказаться уже и не ко времени, как-то же обходились до настоящего момента и без них. Вакантных мест за глобальном столом переговоров на всех может и не хватить.О том, как кратковременный отказ от ударов по энергетике повлиял на ситуацию на Украине - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: энергетическое перемирие, которое не помогло, и радость "Киевстара".

2026

Павел Котов

