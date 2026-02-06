https://ukraina.ru/20260206/pokushenie-na-generala-alekseeva-itogi-6-fevralya-1075334898.html

Покушение на генерала Алексеева. Итоги 6 февраля

Покушение на генерала Алексеева. Итоги 6 февраля - 06.02.2026 Украина.ру

Покушение на генерала Алексеева. Итоги 6 февраля

Утром 6 февраля в Москве стреляли в замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

2026-02-06T19:00

2026-02-06T19:00

2026-02-06T19:02

эксклюзив

хроники

александр коц

дмитрий песков

гру

минобороны

генштаб

олег царев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310150_0:0:1430:804_1920x0_80_0_0_917818e128ff24856a62e200129e4ea6.jpg

Около 7 часов утра по Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе раздались выстрелы."По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — рассказала позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия."В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления", — отметила она.Столичная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту покушения на генерала.В 15:45 телеграм-канал Mash сообщил, что по подозрению в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева "разыскивается мужчина — 35-45 лет на вид, среднего роста и телосложения"."Фигура потенциального киллера попала сразу на несколько камер видеонаблюдения — в процессе его отхода с места преступления. Он не был похож ни на женщину, ни на курьера", — отмечалось в публикации телеграм-канала.Также, по информации канала, Алексеев сейчас находится под аппаратом ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.Президент России Владимир Путин получает доклады в связи с расследованием покушения на генерал-лейтенанта Алексеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, докладывают главе государства", — ответил Песков на вопрос журналистов о покушении на генерала.Он также указал, что такие военачальники, как Алексеев, находятся под угрозой."То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб", — отметил пресс-секретарь президента.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева демонстрирует стремление Украины подорвать мирный процесс."Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, <...> и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования", — заявил он на пресс-конференции.Министр также подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары только по объектам, имеющим двойное назначение или чисто военное.Тем временем на Украине уже начали угрожать Алексееву."Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже спать не будет. И однажды дело доведут до конца", — заявил командир бригады Нацгвардии "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Денис Прокопенко** (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Он обвинил Алексеева в том, что тот якобы нарушил данные сдававшимся в плен в Мариуполе "азовцам"* (члены запрещённой в РФ организации — Ред.) обещания, а также причастен к ударам по Украине."Ни в одной точке планеты он не найдёт себе убежище на 100% гарантий безопасности. Никогда. Расплата найдёт каждого", — подчеркнул националист.Таким образом, заявление командира одной из украинских бригад можно считать признанием Украины в том, что именно она стоит за покушением на российского генерала.При этом генерал Алексеев, как утверждают знающие его люди, обладал в армии авторитетом."Владимира Алексеева в общении называют обычно Степаныч. Он пользуется большим авторитетом в определенных кругах. После вагнеровского бунта этот авторитет чуть затих, но все равно на Алексеева завязаны важные линии. Он сам уроженец Украины. В теме ориентируется лучше других. Показательно, что это случилось на следующий день после того, как в СМИ появилась информация о близком прекращении огня", — отметил ориенталист Игорь Димитриев, который в первые дни СВО был вместе с той группой ВС РФ, которая двигалась в направлении Киева.Он объяснил, кто такой замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ."В двух словах объясню кто это. Алексеев был с 2011 года замом главы ГУ ГШ (это новое название ГРУ). Начальники у ведомства менялись, он нет. До этого руководил управлением, которое занималось операциями вне зоны формальных боевых действий. Всевозможные прокси, добровольцы, невоенные операции, политические мероприятия, ЧВК. Это всё то что в медиа называют гибридная война. На позиции зама тоже отвечал за эту тему", — рассказал Димитриев.По его словам, Алексеев отличался от многих генералов."В отличие от многих других российских генералов он довольно комфортный в общении, коммуникабельный и гибкий в подходах, потому на него ориентировались многие сложные люди из этой сферы. И это как раз тот человек, который ориентирован на проведение в полном смысле слова "спецопераций" как те, что мы увидели в исполнении евреев и американцев", — указал он.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв, который также был под Киевом в первые дни СВО, также вспомнил об Алексееве."В феврале 2022 мы с Алексеевым вместе были под Киевом, мы давно с ним знакомы, он мне помогал по ряду личных вопросов, и я ему обязан. Владимир Алексеев, как и я, родом с Украины, из Винницкой области. У нас много общих друзей", — отметил Царёв.По его словам, Алексеев должен был встретиться с их с Царёвым общим товарищем."Сегодня его расстреляли в лифтовом холле дома на Волоколамском шоссе в семь часов утра. Он в тяжёлом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи. Наш общий товарищ как раз сегодня ехал к нему на встречу. Его не пустили, как раз незадолго до этого произошло покушение, и уже стояло оцепление", — указал Царёв.Он также заявил, что Алексеев был одной из ключевых фигур спецоперации."Алексеев планировал многие операции по Украине, участвовал в них. Я не буду говорить, какие именно, но одни из самых знаковых. Практически нет событий, связанных со СВО и с Украиной, которыми бы не занимался Владимир Алексеев", — подытожил Царёв.Российский военкор, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц указал, что к покушению на Алексеева могут быть причастны британцы."Сегодняшнее покушение в Москве, безусловно, нельзя рассматривать как отдельное ЧП в отрыве от всей нынешней повестки. Киев уже вбросил, что нападение на первого замначальника ГРУ могло быть "попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры". И кто же эта третья сторона, теряюсь в догадках. Что это за сторона такая, что на протяжении долгих лет — с 2015 и вплоть до начала СВО вела подготовку украинских диверсионных групп для действий в глубоком тылу "вероятного противника"? Кто составлял методички для создания агентуры на "оккупированных территориях"? Кто курировал программу по формированию "территориального сопротивления" для проведения спецопераций? Кто традиционно гадит нам, стараясь оставаться в стороне?" — задал риторические вопросы Коц.Он заявил, что не желает недооценивать украинцев, но стоит помнить о роли британцев в тренировке украинских спецслужб."Я не хочу упрощать, наделяя сверхспособностями британцев и принижая возможности украинских спецслужб. Последние, мы знаем, способны на дерзкие операции в нашем глубоком тылу. Но под чутким присмотром своих лондонских кураторов, которым сегодня надо во что бы то ни стало торпедировать мирный процесс. Помним же, кто дал отмашку воевать до последнего украинца в 2022-м, когда Стамбульские соглашения были уже практически подписаны?" — напомнил военкор.Он также отметил, что Великобритании выгодно продолжение конфликта на Украине."Тут британцы с Зеленским сливаются в экстазе. Потому что окончание войны при условии соблюдения требований России для него означает политическую смерть с перспективой судебного преследования на родине. И суета Старого Света, который выставляет заведомо неприемлемые предложения к писдилу — это ширма, за которой туманный Альбион продолжает курс на конфронтацию с Россией", — отметил Коц.Напомнил военкор и об инициативах Великобритании по поводу гибридной войны на Балтике."Вот сегодня начальник штаба обороны Франции Фабьен Мандон заявил, что страны НАТО в любой момент могут закрыть Балтийское море для российского флота. Думаете его идея? Да нет конечно. По инициативе Британии совсем недавно сразу 14 стран объявили нам гибридную войну на Балтике с прицелом на морскую блокаду. И чем чаще будут звучать тезисы о сближении позиций на переговорах, тем больше будет таких заявлений и решений, которые обессмысливают любые договоренности", — указал военкор.При этом он подчеркнул, что всё вышеуказанное не отменяет того, что для украинцев Алексеев — знаковый противник."Он их унизил еще в 2022 году, когда вместе с Зориным склонил к сдаче двухтысячный гарнизон "Азовстали". И это лишь один из значимых эпизодов в богатом послужном списке Степаныча на СВО. Но роль незалежной в руках англичанки — максимальное ослабление России, чтобы к вполне вероятному прямому столкновению с Европой мы подошли порядком обескровленные. И покушение на боевого генерала — это в том числе один из вражеских инструментов на этом пути", — подытожил военкор.Поиски покушавшегося на генерала продолжается.Об обстановке на Украине — в статье Сергея Зуева ""Ментов — на фронт!". Ситуация на Украине накаляется".

https://ukraina.ru/20260206/samokastratsiya-evropy-provaly-vsu-allergiya-na-rf-khronika-sobytiy-na-1300-6-fevralya--1075306981.html

https://ukraina.ru/20260206/itogi-peregovorov-po-ukraine-provaly-vsu-destruktivnaya-rol-evropy-khronika-sobytiy-na-utro-6-1075296555.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр коц, дмитрий песков, гру, минобороны, генштаб, олег царев, россия, украина, москва