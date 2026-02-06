https://ukraina.ru/20260206/novosti-s-fronta-razvitie-nastupleniya-na-rublvskom-napravlenii-glavnoe-k-etomu-chasu-1075297617.html

Новости с фронта: развитие наступления на Рублёвском направлении. Главное к этому часу

Новости с фронта: развитие наступления на Рублёвском направлении. Главное к этому часу - 06.02.2026 Украина.ру

Новости с фронта: развитие наступления на Рублёвском направлении. Главное к этому часу

Российские подразделения продолжают наступательные действия на Рублёвском направлении, развивая успех в районе национального парка "Святые Горы". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-02-06T09:44

2026-02-06T09:44

2026-02-06T09:51

новости

кировоградская область

днепропетровск

орловская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

всу

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075251284_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_310ef48e160501d10e5d7e066f6b19ce.jpg

По данным Телеграм-канала "Оперативный простор" войска группировки "Запад" продвигаются в сторону автомобильной дороги на Александровку.Другие новости к этому часу:🟥 Нанесены удары по целям врага в Знаменке Кировоградской области. Также стало известно, что ВС РФ использовали "Герани" в Кировограде (Кропивницком).🟥 Серия ударов нанесена по целям ВСУ в Днепропетровске. 🟥 Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над регионом уничтожены две ракеты ВСУ. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких домовладений, никто не пострадал. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. В настоящий момент газоснабжение восстановлено.🟥 ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS и реактивными беспилотниками по объектам энергетики Брянской области. В результате атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено", — отметил он.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 6 февраля.

кировоградская область

днепропетровск

орловская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кировоградская область, днепропетровск, орловская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, удары