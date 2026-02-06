Новости с фронта: развитие наступления на Рублёвском направлении. Главное к этому часу - 06.02.2026 Украина.ру
Российские подразделения продолжают наступательные действия на Рублёвском направлении, развивая успех в районе национального парка "Святые Горы". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-06T09:44
2026-02-06T09:51
новости
кировоградская область
днепропетровск
орловская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
всу
удары
По данным Телеграм-канала "Оперативный простор" войска группировки "Запад" продвигаются в сторону автомобильной дороги на Александровку.Другие новости к этому часу:🟥 Нанесены удары по целям врага в Знаменке Кировоградской области. Также стало известно, что ВС РФ использовали "Герани" в Кировограде (Кропивницком).🟥 Серия ударов нанесена по целям ВСУ в Днепропетровске. 🟥 Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над регионом уничтожены две ракеты ВСУ. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких домовладений, никто не пострадал. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. В настоящий момент газоснабжение восстановлено.🟥 ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS и реактивными беспилотниками по объектам энергетики Брянской области. В результате атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено", — отметил он.
кировоградская область
днепропетровск
орловская область
новости, кировоградская область, днепропетровск, орловская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, всу, удары
Новости, Кировоградская область, Днепропетровск, Орловская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, ВСУ, удары

09:44 06.02.2026 (обновлено: 09:51 06.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Российские подразделения продолжают наступательные действия на Рублёвском направлении, развивая успех в районе национального парка "Святые Горы". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным Телеграм-канала "Оперативный простор" войска группировки "Запад" продвигаются в сторону автомобильной дороги на Александровку.
Другие новости к этому часу:
🟥 Нанесены удары по целям врага в Знаменке Кировоградской области. Также стало известно, что ВС РФ использовали "Герани" в Кировограде (Кропивницком).
🟥 Серия ударов нанесена по целям ВСУ в Днепропетровске.
🟥 Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над регионом уничтожены две ракеты ВСУ. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких домовладений, никто не пострадал. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. В настоящий момент газоснабжение восстановлено.
🟥 ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS и реактивными беспилотниками по объектам энергетики Брянской области. В результате атаки были обесточены несколько населенных пунктов Клинцовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место. Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено", — отметил он.
О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 6 февраля.
Больше материалов по теме:
Новости Кировоградская область Днепропетровск Орловская область Александр Богомаз Вооруженные силы Украины ВСУ удары
 
Лента новостейМолния