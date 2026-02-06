https://ukraina.ru/20260206/6-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075310709.html

6 февраля 2026 года, утренний эфир

Украина.ру, 06.02.2026

Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". В Донецке восстановили учебный корпус университета экономики и торговли. Гость: Александр Валерьевич Иванченко - проректор ДОННУЭТ им. Туган-Барановского* "Большое интервью". О буднях, героизме и литературе на фронте. Гость: Дмитрий Филиппов - боец с позывным "Вожак" – писатель, лауреат литературной премии "Слово"* "Важный разговор". Рынок недвижимости ДНР, Новороссии. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости* "Культурное обозрение". Проект #СВОяКУЛЬТУРА для участников СВО и для членов их семей. Гость: Мария Каратева - руководитель проекта #СВОяКУЛЬТУРА* "Улица с историей". Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Ирина Дудина - журналист из Мариуполя* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* "Знай наше". Об актёрах-фронтовиках, которые родились или связаны с Донбассом.

