6 февраля 2026 года, утренний эфир
6 февраля 2026 года, утренний эфир
6 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
2026-02-06T13:01
2026-02-06T13:01
2026-02-06T13:01
донецк
донецкая народная республика
михаил павлив
мариуполь
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". В Донецке восстановили учебный корпус университета экономики и торговли. Гость: Александр Валерьевич Иванченко - проректор ДОННУЭТ им. Туган-Барановского* "Большое интервью". О буднях, героизме и литературе на фронте. Гость: Дмитрий Филиппов - боец с позывным "Вожак" – писатель, лауреат литературной премии "Слово"* "Важный разговор". Рынок недвижимости ДНР, Новороссии. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости* "Культурное обозрение". Проект #СВОяКУЛЬТУРА для участников СВО и для членов их семей. Гость: Мария Каратева - руководитель проекта #СВОяКУЛЬТУРА* "Улица с историей". Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Ирина Дудина - журналист из Мариуполя* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* "Знай наше". Об актёрах-фронтовиках, которые родились или связаны с Донбассом.
* "Время Новороссии". В Донецке восстановили учебный корпус университета экономики и торговли. Гость: Александр Валерьевич Иванченко - проректор ДОННУЭТ им. Туган-Барановского
* "Большое интервью". О буднях, героизме и литературе на фронте. Гость: Дмитрий Филиппов - боец с позывным "Вожак" – писатель, лауреат литературной премии "Слово"
* "Важный разговор". Рынок недвижимости ДНР, Новороссии. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости
* "Культурное обозрение". Проект #СВОяКУЛЬТУРА для участников СВО и для членов их семей. Гость: Мария Каратева - руководитель проекта #СВОяКУЛЬТУРА
* "Улица с историей". Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Ирина Дудина - журналист из Мариуполя
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* "Знай наше". Об актёрах-фронтовиках, которые родились или связаны с Донбассом.