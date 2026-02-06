6 февраля 2026 года, утренний эфир - 06.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260206/6-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075310709.html
6 февраля 2026 года, утренний эфир
6 февраля 2026 года, утренний эфир - 06.02.2026 Украина.ру
6 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.02.2026
2026-02-06T13:01
2026-02-06T13:01
донецк
донецкая народная республика
михаил павлив
мариуполь
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310298_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8c778fb24030effdd696c134e0455ba8.jpg
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". В Донецке восстановили учебный корпус университета экономики и торговли. Гость: Александр Валерьевич Иванченко - проректор ДОННУЭТ им. Туган-Барановского* "Большое интервью". О буднях, героизме и литературе на фронте. Гость: Дмитрий Филиппов - боец с позывным "Вожак" – писатель, лауреат литературной премии "Слово"* "Важный разговор". Рынок недвижимости ДНР, Новороссии. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости* "Культурное обозрение". Проект #СВОяКУЛЬТУРА для участников СВО и для членов их семей. Гость: Мария Каратева - руководитель проекта #СВОяКУЛЬТУРА* "Улица с историей". Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Ирина Дудина - журналист из Мариуполя* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* "Знай наше". Об актёрах-фронтовиках, которые родились или связаны с Донбассом.
донецк
донецкая народная республика
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075310298_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1190ddfcbcb48d733bc021e60e03082a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, донецкая народная республика, михаил павлив, мариуполь, новороссия сегодня, видео
Донецк, Донецкая Народная Республика, Михаил Павлив, Мариуполь, Новороссия сегодня

6 февраля 2026 года, утренний эфир

13:01 06.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". В Донецке восстановили учебный корпус университета экономики и торговли. Гость: Александр Валерьевич Иванченко - проректор ДОННУЭТ им. Туган-Барановского
* "Большое интервью". О буднях, героизме и литературе на фронте. Гость: Дмитрий Филиппов - боец с позывным "Вожак" – писатель, лауреат литературной премии "Слово"
* "Важный разговор". Рынок недвижимости ДНР, Новороссии. Гость: Луиза Геннадьевна Наливай - руководитель агентства недвижимости
* "Культурное обозрение". Проект #СВОяКУЛЬТУРА для участников СВО и для членов их семей. Гость: Мария Каратева - руководитель проекта #СВОяКУЛЬТУРА
* "Улица с историей". Улица Георгиевская в Мариуполе. Гость: Ирина Дудина - журналист из Мариуполя
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* "Знай наше". Об актёрах-фронтовиках, которые родились или связаны с Донбассом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМихаил ПавливМариупольНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:41Киев очень беспокоит возвращение России в большой спорт
13:39"ЛБС под присмотром": о работе БПЛА ближнего действия
13:31США хотят заменить ДСНВ новым договором с участием Китая. Главные новости к этому часу
13:13Что известно о генерал-лейтенанте Владимире Алексееве
13:016 февраля 2026 года, утренний эфир
13:00"Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля
12:55Генерал Алексеев в критическом состоянии в реанимации: что известно к этому часу
12:51Спецслужбы расследуют покушения на генерала Алексеева: важные заявления Пескова
12:47ВСУ атаковали Белую Березку в Брянской области, местный житель ранен
12:30Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
12:27Запорожье или Донбасс? Какой выбор у Зеленского при отказе от мирного плана и при чем здесь наемники
12:205 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:18Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ в Москве. Новости к этому часу
11:11ВС РФ взяли под контроль Поповку в Сумской области
10:55Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы"
10:39Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах
10:32В чем план НАТО? Стала известна причина переброски 105 немецких танков к границам РФ
10:27Новый удар США в Тихом океане. Главное к этому часу
10:00Итоги переговоров по Украине, провалы ВСУ, деструктивная роль Европы. Хроника событий на утро 6 февраля
09:59В Одессе взорван автомобиль: предположительно погиб 21-летний боевик ВСУ
Лента новостейМолния