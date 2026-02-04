https://ukraina.ru/20260204/pvo-nochyu-sbila-pochti-30-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075188947.html

ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией - 04.02.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 24 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-04T07:40

2026-02-04T07:40

2026-02-04T07:40

новости

россия

брянская область

ростовская область

украина.ру

минобороны

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 11 дронов уничтожили над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент идет отражение воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется.О попытках ВСУ атаковать - в материале Атака на сельхозпредприятие. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.

россия

брянская область

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, ростовская область, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, сво, спецоперация