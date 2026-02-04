ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией - 04.02.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 24 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 11 дронов уничтожили над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской областью.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском районе региона. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент идет отражение воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется.О попытках ВСУ атаковать - в материале Атака на сельхозпредприятие. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.
ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 24 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 11 дронов уничтожили над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском районе региона.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент идет отражение воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется.
О попытках ВСУ атаковать - в материале Атака на сельхозпредприятие. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.
