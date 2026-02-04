ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией

https://ukraina.ru/20260204/pvo-nochyu-sbila-pochti-30-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075188947.html
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 24 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 24 украинских беспилотника над РФ, сообщили в Минобороны, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 11 дронов уничтожили над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской, четыре – над Ростовской и один – над Астраханской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА сбили в Миллеровском районе региона.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент идет отражение воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется.