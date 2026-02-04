https://ukraina.ru/20260204/30-kilometrovaya-kill-zona-voenkor-linin-obyasnil-kak-voyna-dronov-izmenila-pole-boya-1075091739.html

"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя

"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя

Линия фронта на Запорожском направлении превратилась в сплошную зону поражения от беспилотников. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg

Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к штурму укрепленных позиций ВСУ на трассе "Запорожье-Орехов".Отвечая на вопрос журналиста, как это выглядит с точки зрения простого бойца, Линин рассказал, что все пространство, которое там есть – сплошная серая зона, хотя при этом есть опорники, которые контролируются российскими силами."Я с этим лично сталкивался еще в прошлом году, когда ехал от Токмака до Васильевки по прямой дороге. Я по ней регулярно ездил до 2023 года, когда служил на этом направлении. <...> Так вот каждое утро нас будила и убаюкивала на ночь трескотня от стрельбы по вражеских беспилотникам. А сейчас это пространство стало еще больше", — рассказал собеседник Украина.ру.Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения дроны стали тем фактором, которые не дают бойцам свободно перемещаться. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников, констатировал Линин."Почему у нас так успешно проходит тактика просачивания, когда наши группы по два-три человека спокойно проходят между украинскими опорниками? Потому что украинцы не выходят наружу и ничего не осматривают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.

