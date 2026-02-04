"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/30-kilometrovaya-kill-zona-voenkor-linin-obyasnil-kak-voyna-dronov-izmenila-pole-boya-1075091739.html
"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя
"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя - 04.02.2026 Украина.ру
"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя
Линия фронта на Запорожском направлении превратилась в сплошную зону поражения от беспилотников. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-02-04T06:00
2026-02-04T06:00
новости
запорожское направление
токмак
россия
дроны
бпла
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg
Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к штурму укрепленных позиций ВСУ на трассе "Запорожье-Орехов".Отвечая на вопрос журналиста, как это выглядит с точки зрения простого бойца, Линин рассказал, что все пространство, которое там есть – сплошная серая зона, хотя при этом есть опорники, которые контролируются российскими силами."Я с этим лично сталкивался еще в прошлом году, когда ехал от Токмака до Васильевки по прямой дороге. Я по ней регулярно ездил до 2023 года, когда служил на этом направлении. &lt;...&gt; Так вот каждое утро нас будила и убаюкивала на ночь трескотня от стрельбы по вражеских беспилотникам. А сейчас это пространство стало еще больше", — рассказал собеседник Украина.ру.Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения дроны стали тем фактором, которые не дают бойцам свободно перемещаться. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников, констатировал Линин."Почему у нас так успешно проходит тактика просачивания, когда наши группы по два-три человека спокойно проходят между украинскими опорниками? Потому что украинцы не выходят наружу и ничего не осматривают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
запорожское направление
токмак
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_3fb0afdeba19c7cdd2ef7c309afe791a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожское направление, токмак, россия, дроны, бпла, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, штурм, штурмовик, украина.ру дзен, дзен сво, война на украине
Новости, Запорожское направление, Токмак, Россия, дроны, БПЛА, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, штурм, штурмовик, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война на Украине

"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя

06:00 04.02.2026
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Читать в
ДзенTelegram
Линия фронта на Запорожском направлении превратилась в сплошную зону поражения от беспилотников. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к штурму укрепленных позиций ВСУ на трассе "Запорожье-Орехов".
Отвечая на вопрос журналиста, как это выглядит с точки зрения простого бойца, Линин рассказал, что все пространство, которое там есть – сплошная серая зона, хотя при этом есть опорники, которые контролируются российскими силами.
"Я с этим лично сталкивался еще в прошлом году, когда ехал от Токмака до Васильевки по прямой дороге. Я по ней регулярно ездил до 2023 года, когда служил на этом направлении. <...> Так вот каждое утро нас будила и убаюкивала на ночь трескотня от стрельбы по вражеских беспилотникам. А сейчас это пространство стало еще больше", — рассказал собеседник Украина.ру.
Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения дроны стали тем фактором, которые не дают бойцам свободно перемещаться. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников, констатировал Линин.
"Почему у нас так успешно проходит тактика просачивания, когда наши группы по два-три человека спокойно проходят между украинскими опорниками? Потому что украинцы не выходят наружу и ничего не осматривают", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожское направлениеТокмакРоссиядроныБПЛАСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОСпецоперацияштурмштурмовикУкраина.ру Дзендзен СВОвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:40ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией
07:19Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага
06:30Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя
06:10"Россия не готова бросить Тегеран под каток": Андрей Грозин про смысл совместных учений с Ираном
06:00"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя
05:50Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов
05:40Окно возможностей для Киева: Грозин объяснил, почему Украина хочет, "чтобы мир превратился в ад"
05:30Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах
05:20"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой
05:10Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты
05:00"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне
04:40Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность
04:30Запорожская АЭС — жемчужина энергетики: Станкевич о роли станции в восстановлении Новороссии
04:20"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
04:19В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:10"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте
04:04Вся европейская промышленность не может прокормить украинскую ПВО — эксперт
04:00Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ
03:36Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию
03:36Захарова ответила послу ЕС на Украине, поселившейся в ванной из-за ракетных ударов
Лента новостейМолния