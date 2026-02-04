https://ukraina.ru/20260204/bukva-yalty-i-dukh-ankoridzha-1075064993.html

Буква Ялты и дух Анкориджа

В прошлом, 2025 году мы отмечали 80 лет с момента проведения Ялтинской конференции и говорили о глубоком кризисе ялтинской системы. В 2026 году ялтинская система окончательно отошла в прошлое. Было бы неправильно говорить, что прошлая международная система сломана Трампом – он только добивает остатки институтов, смысл которых был утрачен ещё в 90-е

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075165325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_454659163d2e053ecb9e45f39baaa2bb.jpg

Ялтинская конференция лидеров трёх держав 4-11 февраля 1945 года была одним из ключевых событий мировой истории, на много десятилетий определившим расстановку сил в Европе.Сама встреча проходила не непосредственно в Ялте, а в курортном посёлке Ливадия, где находится императорская резиденция, вполне подходящая для встречи высокого уровня. Если Сталин действительно хотел произвести впечатление на Рузвельта и Черчилля широтой имперского размаха, то, думается, ему это вполне удалось.Впрочем, задачей лидеров было не любоваться красотами недавно освобождённого Крыма, а определить послевоенные границы и создать гарантии сохранения этих границ. Кроме того, принимались частные решения глобального характера.ГраницыГлавным образом менялись границы Германии и её союзников, но в основном переделу подверглась территория Польши.Прежде всего, были сохранены границы СССР по состоянию на 1941 год. Линия границы с Польшей была проведена по международно признанной линии Керзона, с небольшими отступления в пользу Польши (в частности, поляки получили Перемышль и Белосток). Кроме того, СССР получил права на Южные Курильские острова и южную же часть Сахалина, которые в это время ещё находились в составе Японии. Однако их Советский Союз должен был освобождать сам.Конференция не решала судьбу Восточной Пруссии (она решалась позже – в Потсдаме) и Закарпатья (оно было передано СССР по соглашению с Чехословакией уже после войны).Существенно изменилась граница Польши, которая внушительно сдвинулась на запад – разницу между границами 1919 (линия Керзона) и 1920 (по Рижскому договору) годов компенсировали за счёт Германии. Польша получила промышленный район Силезии и стала полноценной морской державой.Таким образом решения Ялтинской конференции "обнулили" пресловутое секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа.Что касается Германии, то вопрос о её государственном единстве не стоял – Германия должна была остаться Германией (пусть и в меньших границах). Однако было принято решение о разделе её территории (относительно Берлина вопрос был решён ещё раньше) между на четыре зона оккупации, причём в число стран-победительниц внезапно вошла Франция, представителя которой в Ялте не было.Был решён и вопрос о Балканах, где разграничительная линия была проведена между Югославией (советская зона ответственности) и Грецией (британская). Впрочем, накануне встречи появлялись самые оригинальные варианты конфигурации послевоенной Европы. Например, обсуждался вариант обмена Польши на Италию…ГарантииГлавной гарантией неизменности границ явились безусловное разоружение и денацификация Германии – по умолчанию считалось, что угроза миру может исходить только от неё.Ещё одной гарантией можно считать "умножение на ноль" польского эмигрантского правительства в Варшаве, которое явно недооценило недовольство им Черчилля и даже после Тегеранской конференции 1943 года настаивало на восстановлении границ 1920 года. Похоже, что окончательная ликвидация "гиены Европы" – Второй Речи Посполитой, состоялась при умеренном энтузиазме лидеров Великобритании и СССР. Даже интересно стало – наверняка ведь были тогда персонажи, объявившие Черчилля "агентом Сталина"…На конференции была подписана "Декларация об освобождённой Европе", которая предполагала совместную опеку союзников над европейскими странами. Увы, из этого ничего не получилось – отношения между вчерашними союзниками критически испортились очень быстро (уже в апреле по распоряжению Черчилля началась подготовка "операции "Немыслимое" – плана войны против СССР в Европе).Пожалуй, важнейшим решением в плане гарантий границ стало решении о создании Организации Объединённых Наций. В частности, именно в Ялте была определена дата учредительной конференции этой международной организации (25 апреля 1945 года).ПоследствияОсновные решения Ялтинской конференции оставались актуальными до распада СССР, а отчасти актуальны и сейчас.Во-первых, основные межгосударственные границы, согласованные в Ялте, признаются и сейчас.Исключения касаются внутренних границ – после разделения Германии, а позже – распада Югославии, СССР и Чехословакии. Формально эти события результатам переговоров в Ялте противоречили, но фактически определённые тогда границы остались в неприкосновенности.Во-вторых, созданная тогда ООН продолжает существовать, хотя её реальное влияние далеко от первоначального.Собственно, задачей ООН было создание механизма межгосударственного диалога. До какой-то степени эта площадка такой задаче служила и служит, хотя её эффективность не слишком высока. В особенности негативную роль в судьбе ООН сыграл распад советского блока и формирование однополярного мира.Сейчас ООН обеспечивает надёжное блокирование попыток создать всемирную военную коалицию против какой-то страны (как это было в случае с Кореей). Не случайно Трамп пытается подменить СБ ООН "Советом мира", в котором США должны играть доминирующую роль.Что полностью не удалось — так это попытка демилитаризации Германии. Вскоре на её территории были созданы два государства со своими армиями, которые вошли в состав противостоящих военно-политических блоков. И нынешняя Германия тоже член НАТО.После 1991 года принято скорее говорить о "Вашингтонском мире" – однополярном мире периода безусловного доминирования США, однако очень многие принципы и инструменты предыдущего периода сохранились (как, например, НАТО, которое из механизма противостояния СССР превратилось в механизм контроля США над Европой). Правда, "Вашингтонский консенсус" юридически зафиксирован не был.Все животные страны равны, но есть нюансОсновной неофициальный итог трёх конференций Антигитлеровской коалиции на высшем уровне состоял в признании того, что есть сверхдержавы, которые имеют право определять судьбы государств поменьше. Иногда – очень больших. Например, сверхдержавы определяли будущие границы Германии и записали в число победителей проигравшую Францию (даже не Францию, а "Сражающуюся Францию" – общественную организацию во главе с де Голлем). Причем права этого им никто не давал – просто потому что могут.Интересно, что этим опытом пытался (и сейчас пытается) использовать Владимир Зеленский, декларировавший необходимость договориться о мире между Украиной и Россией без участия Россия. Даже и сейчас Киев пытается создать впечатление, что гарантии безопасности со стороны союзников в Москве должны подписать не читая.Проблема, правда, в том, что сверхдержавный статус Украины при прошлой американской администрации подкреплялся готовностью США и ЕС участвовать в игры печерского карлика. Трамп же, первым делом, в лучших традициях "криворожской школы дипломатии", поинтересовался у Зеленского "а ты, вообще, кто?" И ответ ему показался неубедительным.АнкориджБыл определённый соблазн счесть августовскую встречу лидеров России и США в Анкоридже аналогом Ялты-1945, но… нет.Прежде всего настораживает то, что и наши, и американские дипломаты, охотно говоря о "духе Анкориджа", категорически отказываются говорить о его букве. Ответов на вопрос "почему так?" может быть два:- или Путин и Трамп ни о чём не договорились, ограничившись тем, что произвели друг на друга впечатление договороспособности (в отличие от духа "Овального кабинете", где производил впечатление один Зеленский);- или они о чём-то договорились, но не хотят нервировать общественность, которой наверняка не понравятся очертания компромиссов (компромисс – это не то, что всех устраивает, а то, что всех не устраивает…)Скорее всего имеют право на существование обе версии, но тут надо понимать другое – Ялтинская конференция проходила в условиях, когда результат мировой войны был уже очевиден, неясны были только сроки капитуляции Германии и Японии, но уже было понятно, что капитуляция будет безоговорочной (соответствующее решение было принято на конференции Антигитлеровской коалиции в Касабланке в январе 1943 года).В нынешней же мировой ситуации понятно далеко не всё.С нашей, экспертной точки зрения очевидно, что Россия и США противостоят Украине и её европейским союзникам. Однако, страны ЕС при этом являются союзниками США, включены в подчинённые Вашингтону структуры глобального доминирования (НАТО, в первую очередь, хотя её перспективы туманны). Да и военная помощь США Украине отнюдь не прекратилась после Анкориджа – просто приобрела другую форму.А ведь сотрудничество/соперничество России и США не ограничивается только Европой. Глобальный характер имеют конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня… Причём какой исход этих конфликтов устроил бы Россию сказать трудно.В общем, Анкоридж – только первая из встреч, по результатам которых будет формировать новый, многополярный мир. Скорее его можно уподобить визитам Молотова в Лондон в мае 1942 года и Черчилля в Москву в августе того же года. Конфликт уже давно начался, но полная ясность касается только того, что мир меняется и модераторами изменений будут Россия и США.

