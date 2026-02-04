Буква Ялты и дух Анкориджа - 04.02.2026 Украина.ру
История
Буква Ялты и дух Анкориджа
Буква Ялты и дух Анкориджа - 04.02.2026 Украина.ру
Буква Ялты и дух Анкориджа
В прошлом, 2025 году мы отмечали 80 лет с момента проведения Ялтинской конференции и говорили о глубоком кризисе ялтинской системы. В 2026 году ялтинская система окончательно отошла в прошлое. Было бы неправильно говорить, что прошлая международная система сломана Трампом – он только добивает остатки институтов, смысл которых был утрачен ещё в 90-е
2026-02-04T08:00
2026-02-04T08:00
история
история
германия
сша
ссср
черчилль
дональд трамп
владимир зеленский
оон
нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075165325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_454659163d2e053ecb9e45f39baaa2bb.jpg
Ялтинская конференция лидеров трёх держав 4-11 февраля 1945 года была одним из ключевых событий мировой истории, на много десятилетий определившим расстановку сил в Европе.Сама встреча проходила не непосредственно в Ялте, а в курортном посёлке Ливадия, где находится императорская резиденция, вполне подходящая для встречи высокого уровня. Если Сталин действительно хотел произвести впечатление на Рузвельта и Черчилля широтой имперского размаха, то, думается, ему это вполне удалось.Впрочем, задачей лидеров было не любоваться красотами недавно освобождённого Крыма, а определить послевоенные границы и создать гарантии сохранения этих границ. Кроме того, принимались частные решения глобального характера.ГраницыГлавным образом менялись границы Германии и её союзников, но в основном переделу подверглась территория Польши.Прежде всего, были сохранены границы СССР по состоянию на 1941 год. Линия границы с Польшей была проведена по международно признанной линии Керзона, с небольшими отступления в пользу Польши (в частности, поляки получили Перемышль и Белосток). Кроме того, СССР получил права на Южные Курильские острова и южную же часть Сахалина, которые в это время ещё находились в составе Японии. Однако их Советский Союз должен был освобождать сам.Конференция не решала судьбу Восточной Пруссии (она решалась позже – в Потсдаме) и Закарпатья (оно было передано СССР по соглашению с Чехословакией уже после войны).Существенно изменилась граница Польши, которая внушительно сдвинулась на запад – разницу между границами 1919 (линия Керзона) и 1920 (по Рижскому договору) годов компенсировали за счёт Германии. Польша получила промышленный район Силезии и стала полноценной морской державой.Таким образом решения Ялтинской конференции "обнулили" пресловутое секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа.Что касается Германии, то вопрос о её государственном единстве не стоял – Германия должна была остаться Германией (пусть и в меньших границах). Однако было принято решение о разделе её территории (относительно Берлина вопрос был решён ещё раньше) между на четыре зона оккупации, причём в число стран-победительниц внезапно вошла Франция, представителя которой в Ялте не было.Был решён и вопрос о Балканах, где разграничительная линия была проведена между Югославией (советская зона ответственности) и Грецией (британская). Впрочем, накануне встречи появлялись самые оригинальные варианты конфигурации послевоенной Европы. Например, обсуждался вариант обмена Польши на Италию…ГарантииГлавной гарантией неизменности границ явились безусловное разоружение и денацификация Германии – по умолчанию считалось, что угроза миру может исходить только от неё.Ещё одной гарантией можно считать "умножение на ноль" польского эмигрантского правительства в Варшаве, которое явно недооценило недовольство им Черчилля и даже после Тегеранской конференции 1943 года настаивало на восстановлении границ 1920 года. Похоже, что окончательная ликвидация "гиены Европы" – Второй Речи Посполитой, состоялась при умеренном энтузиазме лидеров Великобритании и СССР. Даже интересно стало – наверняка ведь были тогда персонажи, объявившие Черчилля "агентом Сталина"…На конференции была подписана "Декларация об освобождённой Европе", которая предполагала совместную опеку союзников над европейскими странами. Увы, из этого ничего не получилось – отношения между вчерашними союзниками критически испортились очень быстро (уже в апреле по распоряжению Черчилля началась подготовка "операции "Немыслимое" – плана войны против СССР в Европе).Пожалуй, важнейшим решением в плане гарантий границ стало решении о создании Организации Объединённых Наций. В частности, именно в Ялте была определена дата учредительной конференции этой международной организации (25 апреля 1945 года).ПоследствияОсновные решения Ялтинской конференции оставались актуальными до распада СССР, а отчасти актуальны и сейчас.Во-первых, основные межгосударственные границы, согласованные в Ялте, признаются и сейчас.Исключения касаются внутренних границ – после разделения Германии, а позже – распада Югославии, СССР и Чехословакии. Формально эти события результатам переговоров в Ялте противоречили, но фактически определённые тогда границы остались в неприкосновенности.Во-вторых, созданная тогда ООН продолжает существовать, хотя её реальное влияние далеко от первоначального.Собственно, задачей ООН было создание механизма межгосударственного диалога. До какой-то степени эта площадка такой задаче служила и служит, хотя её эффективность не слишком высока. В особенности негативную роль в судьбе ООН сыграл распад советского блока и формирование однополярного мира.Сейчас ООН обеспечивает надёжное блокирование попыток создать всемирную военную коалицию против какой-то страны (как это было в случае с Кореей). Не случайно Трамп пытается подменить СБ ООН "Советом мира", в котором США должны играть доминирующую роль.Что полностью не удалось — так это попытка демилитаризации Германии. Вскоре на её территории были созданы два государства со своими армиями, которые вошли в состав противостоящих военно-политических блоков. И нынешняя Германия тоже член НАТО.После 1991 года принято скорее говорить о "Вашингтонском мире" – однополярном мире периода безусловного доминирования США, однако очень многие принципы и инструменты предыдущего периода сохранились (как, например, НАТО, которое из механизма противостояния СССР превратилось в механизм контроля США над Европой). Правда, "Вашингтонский консенсус" юридически зафиксирован не был.Все животные страны равны, но есть нюансОсновной неофициальный итог трёх конференций Антигитлеровской коалиции на высшем уровне состоял в признании того, что есть сверхдержавы, которые имеют право определять судьбы государств поменьше. Иногда – очень больших. Например, сверхдержавы определяли будущие границы Германии и записали в число победителей проигравшую Францию (даже не Францию, а "Сражающуюся Францию" – общественную организацию во главе с де Голлем). Причем права этого им никто не давал – просто потому что могут.Интересно, что этим опытом пытался (и сейчас пытается) использовать Владимир Зеленский, декларировавший необходимость договориться о мире между Украиной и Россией без участия Россия. Даже и сейчас Киев пытается создать впечатление, что гарантии безопасности со стороны союзников в Москве должны подписать не читая.Проблема, правда, в том, что сверхдержавный статус Украины при прошлой американской администрации подкреплялся готовностью США и ЕС участвовать в игры печерского карлика. Трамп же, первым делом, в лучших традициях "криворожской школы дипломатии", поинтересовался у Зеленского "а ты, вообще, кто?" И ответ ему показался неубедительным.АнкориджБыл определённый соблазн счесть августовскую встречу лидеров России и США в Анкоридже аналогом Ялты-1945, но… нет.Прежде всего настораживает то, что и наши, и американские дипломаты, охотно говоря о "духе Анкориджа", категорически отказываются говорить о его букве. Ответов на вопрос "почему так?" может быть два:- или Путин и Трамп ни о чём не договорились, ограничившись тем, что произвели друг на друга впечатление договороспособности (в отличие от духа "Овального кабинете", где производил впечатление один Зеленский);- или они о чём-то договорились, но не хотят нервировать общественность, которой наверняка не понравятся очертания компромиссов (компромисс – это не то, что всех устраивает, а то, что всех не устраивает…)Скорее всего имеют право на существование обе версии, но тут надо понимать другое – Ялтинская конференция проходила в условиях, когда результат мировой войны был уже очевиден, неясны были только сроки капитуляции Германии и Японии, но уже было понятно, что капитуляция будет безоговорочной (соответствующее решение было принято на конференции Антигитлеровской коалиции в Касабланке в январе 1943 года).В нынешней же мировой ситуации понятно далеко не всё.С нашей, экспертной точки зрения очевидно, что Россия и США противостоят Украине и её европейским союзникам. Однако, страны ЕС при этом являются союзниками США, включены в подчинённые Вашингтону структуры глобального доминирования (НАТО, в первую очередь, хотя её перспективы туманны). Да и военная помощь США Украине отнюдь не прекратилась после Анкориджа – просто приобрела другую форму.А ведь сотрудничество/соперничество России и США не ограничивается только Европой. Глобальный характер имеют конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня… Причём какой исход этих конфликтов устроил бы Россию сказать трудно.В общем, Анкоридж – только первая из встреч, по результатам которых будет формировать новый, многополярный мир. Скорее его можно уподобить визитам Молотова в Лондон в мае 1942 года и Черчилля в Москву в августе того же года. Конфликт уже давно начался, но полная ясность касается только того, что мир меняется и модераторами изменений будут Россия и США.
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Буква Ялты и дух Анкориджа

08:00 04.02.2026
 
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В прошлом, 2025 году мы отмечали 80 лет с момента проведения Ялтинской конференции и говорили о глубоком кризисе ялтинской системы. В 2026 году ялтинская система окончательно отошла в прошлое. Было бы неправильно говорить, что прошлая международная система сломана Трампом – он только добивает остатки институтов, смысл которых был утрачен ещё в 90-е
Ялтинская конференция лидеров трёх держав 4-11 февраля 1945 года была одним из ключевых событий мировой истории, на много десятилетий определившим расстановку сил в Европе.
Сама встреча проходила не непосредственно в Ялте, а в курортном посёлке Ливадия, где находится императорская резиденция, вполне подходящая для встречи высокого уровня. Если Сталин действительно хотел произвести впечатление на Рузвельта и Черчилля широтой имперского размаха, то, думается, ему это вполне удалось.
Впрочем, задачей лидеров было не любоваться красотами недавно освобождённого Крыма, а определить послевоенные границы и создать гарантии сохранения этих границ. Кроме того, принимались частные решения глобального характера.
Границы
Главным образом менялись границы Германии и её союзников, но в основном переделу подверглась территория Польши.
Прежде всего, были сохранены границы СССР по состоянию на 1941 год. Линия границы с Польшей была проведена по международно признанной линии Керзона, с небольшими отступления в пользу Польши (в частности, поляки получили Перемышль и Белосток). Кроме того, СССР получил права на Южные Курильские острова и южную же часть Сахалина, которые в это время ещё находились в составе Японии. Однако их Советский Союз должен был освобождать сам.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
5 февраля 2025, 21:27
Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодняВ этом году в феврале отмечается 80 лет проведения Ялтинской конференции, на которой были очерчены не только рубежи будущих государств, но границы будущего миропорядка. Они продержались меньше века. Последние несколько лет запущены такие процессы, которые могут привести к новой глобальной войне и новой Ялте-2.
Конференция не решала судьбу Восточной Пруссии (она решалась позже – в Потсдаме) и Закарпатья (оно было передано СССР по соглашению с Чехословакией уже после войны).
Существенно изменилась граница Польши, которая внушительно сдвинулась на запад – разницу между границами 1919 (линия Керзона) и 1920 (по Рижскому договору) годов компенсировали за счёт Германии. Польша получила промышленный район Силезии и стала полноценной морской державой.
Таким образом решения Ялтинской конференции "обнулили" пресловутое секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа.
© Всё о Второй МировойУинстон Черчилль, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов. Москва, 9 октября 1944 года
Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов. Москва, 9 октября 1944 года
© Всё о Второй Мировой
Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов. Москва, 9 октября 1944 года
Что касается Германии, то вопрос о её государственном единстве не стоял – Германия должна была остаться Германией (пусть и в меньших границах). Однако было принято решение о разделе её территории (относительно Берлина вопрос был решён ещё раньше) между на четыре зона оккупации, причём в число стран-победительниц внезапно вошла Франция, представителя которой в Ялте не было.
Был решён и вопрос о Балканах, где разграничительная линия была проведена между Югославией (советская зона ответственности) и Грецией (британская). Впрочем, накануне встречи появлялись самые оригинальные варианты конфигурации послевоенной Европы. Например, обсуждался вариант обмена Польши на Италию…
Гарантии
Главной гарантией неизменности границ явились безусловное разоружение и денацификация Германии – по умолчанию считалось, что угроза миру может исходить только от неё.
Пресс-конференция Ялтинская конференция 1945-го – встреча, поменявшая мир
4 февраля 2025, 08:06История
Ялта-1945: взгляд через 80 лет4 февраля 1945 года в Ялте началась вторая очная встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта встреча положила начало периоду двухполярного "ялтинского мира", существовавшего примерно до распада СССР (впрочем, относительно его хронологических рамок существуют разные точки зрения)
Ещё одной гарантией можно считать "умножение на ноль" польского эмигрантского правительства в Варшаве, которое явно недооценило недовольство им Черчилля и даже после Тегеранской конференции 1943 года настаивало на восстановлении границ 1920 года. Похоже, что окончательная ликвидация "гиены Европы" – Второй Речи Посполитой, состоялась при умеренном энтузиазме лидеров Великобритании и СССР. Даже интересно стало – наверняка ведь были тогда персонажи, объявившие Черчилля "агентом Сталина"…
На конференции была подписана "Декларация об освобождённой Европе", которая предполагала совместную опеку союзников над европейскими странами. Увы, из этого ничего не получилось – отношения между вчерашними союзниками критически испортились очень быстро (уже в апреле по распоряжению Черчилля началась подготовка "операции "Немыслимое" – плана войны против СССР в Европе).
Пожалуй, важнейшим решением в плане гарантий границ стало решении о создании Организации Объединённых Наций. В частности, именно в Ялте была определена дата учредительной конференции этой международной организации (25 апреля 1945 года).
Уинстон Черчилль и лорд Галифакс
Уинстон Черчилль и лорд Галифакс
Уинстон Черчилль и лорд Галифакс
Последствия
Основные решения Ялтинской конференции оставались актуальными до распада СССР, а отчасти актуальны и сейчас.
Во-первых, основные межгосударственные границы, согласованные в Ялте, признаются и сейчас.
Исключения касаются внутренних границ – после разделения Германии, а позже – распада Югославии, СССР и Чехословакии. Формально эти события результатам переговоров в Ялте противоречили, но фактически определённые тогда границы остались в неприкосновенности.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 18:00История
Тегеранской конференции – 80 лет. Опыт сосуществования и сотрудничестваПервая конференция лидеров Антигитлеровской коалиции, Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, началась в Тегеране 28 ноября 1943 года. На этой конференции решались важнейшие вопросы войны и послевоенного устройства мира, впоследствии закреплённые на Ялтинской и Постдамской конференциях 1945 года
Во-вторых, созданная тогда ООН продолжает существовать, хотя её реальное влияние далеко от первоначального.
Собственно, задачей ООН было создание механизма межгосударственного диалога. До какой-то степени эта площадка такой задаче служила и служит, хотя её эффективность не слишком высока. В особенности негативную роль в судьбе ООН сыграл распад советского блока и формирование однополярного мира.
Сейчас ООН обеспечивает надёжное блокирование попыток создать всемирную военную коалицию против какой-то страны (как это было в случае с Кореей). Не случайно Трамп пытается подменить СБ ООН "Советом мира", в котором США должны играть доминирующую роль.
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы РФ С.Нарышкин принял участие в Открытии памятника лидерам антигитлеровской коалиции-участникам Ялтинской конференции 1945 г.
Председатель Госдумы РФ С.Нарышкин принял участие в Открытии памятника лидерам антигитлеровской коалиции-участникам Ялтинской конференции 1945 г. - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Председатель Госдумы РФ С.Нарышкин принял участие в Открытии памятника лидерам антигитлеровской коалиции-участникам Ялтинской конференции 1945 г.
Что полностью не удалось — так это попытка демилитаризации Германии. Вскоре на её территории были созданы два государства со своими армиями, которые вошли в состав противостоящих военно-политических блоков. И нынешняя Германия тоже член НАТО.
После 1991 года принято скорее говорить о "Вашингтонском мире" – однополярном мире периода безусловного доминирования США, однако очень многие принципы и инструменты предыдущего периода сохранились (как, например, НАТО, которое из механизма противостояния СССР превратилось в механизм контроля США над Европой). Правда, "Вашингтонский консенсус" юридически зафиксирован не был.
Все животные страны равны, но есть нюанс
Основной неофициальный итог трёх конференций Антигитлеровской коалиции на высшем уровне состоял в признании того, что есть сверхдержавы, которые имеют право определять судьбы государств поменьше. Иногда – очень больших. Например, сверхдержавы определяли будущие границы Германии и записали в число победителей проигравшую Францию (даже не Францию, а "Сражающуюся Францию" – общественную организацию во главе с де Голлем). Причем права этого им никто не давал – просто потому что могут.
Зеленский Наполеон - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября 2024, 15:24
Место Земли на глобусе Украины: фантастический мир "плана перемоги"Презентованный Владимиром Зеленским 16 октября "план перемоги" вызвал горячее обсуждение в СМИ и соцсетях. План, конечно, нереалистичный (о чём осторожно пишут даже "патриотические" публицисты и политологи), но определённый интерес представляет именно эта "ненаучная фантастичность" и "нестрогая историчность". Что вообще в голове у авторов плана?
Интересно, что этим опытом пытался (и сейчас пытается) использовать Владимир Зеленский, декларировавший необходимость договориться о мире между Украиной и Россией без участия Россия. Даже и сейчас Киев пытается создать впечатление, что гарантии безопасности со стороны союзников в Москве должны подписать не читая.
Проблема, правда, в том, что сверхдержавный статус Украины при прошлой американской администрации подкреплялся готовностью США и ЕС участвовать в игры печерского карлика. Трамп же, первым делом, в лучших традициях "криворожской школы дипломатии", поинтересовался у Зеленского "а ты, вообще, кто?" И ответ ему показался неубедительным.
Анкоридж
Был определённый соблазн счесть августовскую встречу лидеров России и США в Анкоридже аналогом Ялты-1945, но… нет.
© Украина.руАнкоридж 2025 Итоги
Анкоридж 2025 Итоги - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Украина.ру
Анкоридж 2025 Итоги
Прежде всего настораживает то, что и наши, и американские дипломаты, охотно говоря о "духе Анкориджа", категорически отказываются говорить о его букве. Ответов на вопрос "почему так?" может быть два:
- или Путин и Трамп ни о чём не договорились, ограничившись тем, что произвели друг на друга впечатление договороспособности (в отличие от духа "Овального кабинете", где производил впечатление один Зеленский);
- или они о чём-то договорились, но не хотят нервировать общественность, которой наверняка не понравятся очертания компромиссов (компромисс – это не то, что всех устраивает, а то, что всех не устраивает…)
Путин и Трамп, встреча на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
20 ноября 2025, 04:20
"Дух Анкориджа" затаился: Дмитрий Куликов о тайных договорённостях России и СШАДостигнутые в Анкоридже договорённости между Россией и США пока не были реализованы из-за отказа европейских союзников и Украины выполнять условия, согласованные президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле и радиоведущий Дмитрий Куликов
Скорее всего имеют право на существование обе версии, но тут надо понимать другое – Ялтинская конференция проходила в условиях, когда результат мировой войны был уже очевиден, неясны были только сроки капитуляции Германии и Японии, но уже было понятно, что капитуляция будет безоговорочной (соответствующее решение было принято на конференции Антигитлеровской коалиции в Касабланке в январе 1943 года).
В нынешней же мировой ситуации понятно далеко не всё.
С нашей, экспертной точки зрения очевидно, что Россия и США противостоят Украине и её европейским союзникам. Однако, страны ЕС при этом являются союзниками США, включены в подчинённые Вашингтону структуры глобального доминирования (НАТО, в первую очередь, хотя её перспективы туманны). Да и военная помощь США Украине отнюдь не прекратилась после Анкориджа – просто приобрела другую форму.
© ФотоТрамп и Зеленский в Белом доме
Трамп и Зеленский в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото
Трамп и Зеленский в Белом доме
А ведь сотрудничество/соперничество России и США не ограничивается только Европой. Глобальный характер имеют конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня… Причём какой исход этих конфликтов устроил бы Россию сказать трудно.
В общем, Анкоридж – только первая из встреч, по результатам которых будет формировать новый, многополярный мир. Скорее его можно уподобить визитам Молотова в Лондон в мае 1942 года и Черчилля в Москву в августе того же года. Конфликт уже давно начался, но полная ясность касается только того, что мир меняется и модераторами изменений будут Россия и США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
ИсторияГерманияСШАСССРЧерчилльДональд ТрампВладимир ЗеленскийООННАТОЕСЯлтинская конференция (1945)1945 годИосиф СталинРузвельтВторая мировая войнадипломатиясаммитАляскапереговоры
 
