Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру

Также россияне атаковали беспилотниками "Молния" цель в Харькове.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Беспилотники также атаковали Очаков в соседней Николаевской области."Герани" и ракеты поражали объекты и в других регионах страны. Так, взрывы гремели в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Новомосковск), Харьковской (Харьков) областях.Подробнее - в материале В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

