Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также россияне атаковали беспилотниками "Молния" цель в Харькове.
"По предварительной информации, в Одессе "Герани" поразили объект энергетической инфраструктуры. <...> Сильные пожары продолжаются в Одессе", - перечислил канал последствия ударов.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Беспилотники также атаковали Очаков в соседней Николаевской области.
"Герани" и ракеты поражали объекты и в других регионах страны. Так, взрывы гремели в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Новомосковск), Харьковской (Харьков) областях.
Подробнее - в материале В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
