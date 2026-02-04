Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/silnye-pozhary-bombovyy-udar-vs-rf-atakovali-tseli-vraga-1075188728.html
Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага
Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага - 04.02.2026 Украина.ру
Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-04T07:19
2026-02-04T07:19
новости
россия
одесса
харьков
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8a649a33457816d1c08744b985f55947.jpg
Также россияне атаковали беспилотниками "Молния" цель в Харькове.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Беспилотники также атаковали Очаков в соседней Николаевской области."Герани" и ракеты поражали объекты и в других регионах страны. Так, взрывы гремели в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Новомосковск), Харьковской (Харьков) областях.Подробнее - в материале В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
одесса
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_47983814add40692912a3a3b2b9472da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, одесса, харьков, украина.ру
Новости, Россия, Одесса, Харьков, Украина.ру

Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага

07:19 04.02.2026
 
© Фото : -gregg- / flickr
- РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : -gregg- / flickr
Читать в
ДзенTelegram
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области, передает 4 февраля телеграм-канал Украина.ру
Также россияне атаковали беспилотниками "Молния" цель в Харькове.

"По предварительной информации, в Одессе "Герани" поразили объект энергетической инфраструктуры. <...> Сильные пожары продолжаются в Одессе", - перечислил канал последствия ударов.

Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи больше всего сообщений поступало о поражении объектов противника в Одесской области. Беспилотники также атаковали Очаков в соседней Николаевской области.
"Герани" и ракеты поражали объекты и в других регионах страны. Так, взрывы гремели в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Новомосковск), Харьковской (Харьков) областях.
Подробнее - в материале В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияОдессаХарьковУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:41Очередное видео прилётов этой ночью в Одессе публикуют соцсети
07:40ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией
07:19Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага
06:30Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя
06:10"Россия не готова бросить Тегеран под каток": Андрей Грозин про смысл совместных учений с Ираном
06:00"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя
05:50Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов
05:40Окно возможностей для Киева: Грозин объяснил, почему Украина хочет, "чтобы мир превратился в ад"
05:30Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах
05:20"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой
05:10Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты
05:00"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне
04:40Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность
04:30Запорожская АЭС — жемчужина энергетики: Станкевич о роли станции в восстановлении Новороссии
04:20"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
04:19В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:10"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте
04:04Вся европейская промышленность не может прокормить украинскую ПВО — эксперт
04:00Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ
03:36Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию
Лента новостейМолния