"Россия не готова бросить Тегеран под каток": Андрей Грозин про смысл совместных учений с Ираном
"Россия не готова бросить Тегеран под каток": Андрей Грозин про смысл совместных учений с Ираном
Предстоящие совместные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане станут чётким политическим сигналом. Москва не намерена оставлять Тегеран один на один с растущим давлением со стороны США и Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-02-04T06:10
2026-02-04T06:10
Иран, Россия и Китай в февраля проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Эти маневры под названием "Пояс безопасности" станут уже восьмыми по счету.Как сообщает агентство Tasnim, к маневрам привлекут корабли Военно-морских сил Ирана, флот Корпуса стражей исламской революции, а также суда ВМС Китая и России.Разъясняя суть партнёрства Росси и Ирана, эксперт чётко обозначил его реалистичные границы, но подчеркнул стратегическое значение военной координации как политического сигнала."Москва и Пекин, который гораздо больше заинтересован в сегодняшнем Иране, не готовы воевать за него. Но и Иран не готов воевать за Россию", — констатировал Грозин, обозначив пределы взаимных обязательств.Он, однако, напомнил о важной помощи Тегерана на начальном этапе СВО. "Да, на первом этапе специальной военной операции мы очень многим обязаны, нашим иранским друзьям. Иранская технологическая помощь, в том числе по линии беспилотных систем, прекрасно известна", — отметил эксперт.Ключевой смысл совместных мероприятий Грозин видит в демонстрации твёрдой позиции. "И совместные учения — это знак того, что Россия не готова бросить Тегеран под израильско-американский каток", — заявил он.По словам Грозина, Россия старается помочь сохранить Иран в стабильном положении. Отсюда и военно-техническое сотрудничество, помощь в восстановлении военно-воздушных сил, которые пострадали во время 12-дневной войны лета прошлого года, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
В Аравийском море прошли совместные учения России, Ирана и Китая
В Аравийском море прошли совместные учения России, Ирана и Китая
Предстоящие совместные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане станут чётким политическим сигналом. Москва не намерена оставлять Тегеран один на один с растущим давлением со стороны США и Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Иран, Россия и Китай в февраля проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Эти маневры под названием "Пояс безопасности" станут уже восьмыми по счету.
Как сообщает агентство Tasnim, к маневрам привлекут корабли Военно-морских сил Ирана, флот Корпуса стражей исламской революции, а также суда ВМС Китая и России.
Разъясняя суть партнёрства Росси и Ирана, эксперт чётко обозначил его реалистичные границы, но подчеркнул стратегическое значение военной координации как политического сигнала.
"Москва и Пекин, который гораздо больше заинтересован в сегодняшнем Иране, не готовы воевать за него. Но и Иран не готов воевать за Россию", — констатировал Грозин, обозначив пределы взаимных обязательств.
Он, однако, напомнил о важной помощи Тегерана на начальном этапе СВО. "Да, на первом этапе специальной военной операции мы очень многим обязаны, нашим иранским друзьям. Иранская технологическая помощь, в том числе по линии беспилотных систем, прекрасно известна", — отметил эксперт.
Ключевой смысл совместных мероприятий Грозин видит в демонстрации твёрдой позиции. "И совместные учения — это знак того, что Россия не готова бросить Тегеран под израильско-американский каток", — заявил он.
По словам Грозина, Россия старается помочь сохранить Иран в стабильном положении. Отсюда и военно-техническое сотрудничество, помощь в восстановлении военно-воздушных сил, которые пострадали во время 12-дневной войны лета прошлого года, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния