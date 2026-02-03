https://ukraina.ru/20260203/energeticheskie-voyny-knr-prevzoshla-ssha-v-elektroenergetike-a-ssha-vydavlivayut-kitay-iz-venesuely-1075124456.html

Энергетические войны. КНР превзошла США в электроэнергетике, а США выдавливают Китай из Венесуэлы

Генерация, добавленная в КНР с конца 2021 года, превышает мощность всей энергосистемы США. А в 2025 году Китай потребил более чем вдвое больше электроэнергии, чем США: 10,4 трлн кВт-ч против 4,4 трлн кВт-ч.

Энергетический бум в Китае превзошёл возможности всей энергосистемы СШАМощности, которые Китай ввёл в эксплуатацию с конца 2021 года, превышают мощность всей энергосистемы США, при этом всё большую их часть составляют возобновляемые источники энергии, сообщило 28 января американское агентство Bloomberg.Китай переживает бум строительства энергетических объектов, чтобы обеспечить снабжение энергоемких предприятий, которые играют ключевую роль в доминировании в развивающихся отраслях промышленности будущего, сказано в публикации.По данным Национального энергетического агентства (NEA) КНР, в 2025 году в стране введено 543 гигаватта новых мощностей по всем технологиям. Это на 12% больше, чем все электростанции Индии вместе взятые на конец 2024 года. Генерация, добавленная Китаем с конца 2021 года, превышает мощность всей энергетической системы США, также отмечает Bloomberg.Китай применяет всеобъемлющий подход к развитию источников энергии. Так, на солнечную энергетику пришлось более половины новых введённых в эксплуатацию мощностей (315 ГВт), а также были зафиксированы рекордные показатели по установке ветряных электростанций (119 ГВт) и тепловых электростанций, работающих на угле и природном газе (95 ГВт). Гидроэнергетика и атомная энергетика в Китае показали в прошлом году меньший рост (12 и 1,7 ГВт соответственно), но они готовы играть большую роль в будущем."Строительство энергосистемы остаётся очень активным, показатели постоянно растут, достигая рекордных значений. Приоритетом является безопасность поставок, и не только это, но и доступность энергии по конкурентоспособным ценам", – заявил в комментарии Bloomberg Михал Мейдан, руководитель отдела исследований энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований.Цель лидера КНР Си Цзиньпина – обеспечить стабильное и обильное энергоснабжение, ограничить зависимость от импорта топлива и предоставить конкурентное преимущество растущим и энергоемким отраслям, таким как искусственный интеллект, робототехника и производство передовых материалов. Причём сделать всё это Китай готовится как раз в тот момент, когда в США эти сектора могут столкнуться с ограничениями из-за нехватки дешевой электроэнергии, отмечено в публикации.Неделей ранее NEA сообщило, что Китай в 2025 году потребил более чем вдвое больше электроэнергии, чем США. Потребление электроэнергии в КНР в 2025 году выросло на 5% в годовом выражении и достигло 10,4 трлн кВт-час, а в США потребление электроэнергии составило 4,4 трлн кВт-час.10 трлн кВт-час – самое большое количество электричества, когда-либо использованное за год отдельно взятой страной. Достаточно сказать, что по этому показателю Поднебесная обошла весь Евросоюз (2,73 трлн кВТ-час), Индию (2,05 трлн кВт-час), Россию (1,16 трлн кВт-час) и Японию (0,8 трлн кВт-час), вместе взятые.Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC), крупнейшая на планете, сообщила тогда же о планах увеличить инвестиции в основные средства в течение следующих пяти лет приблизительно на 40%. В расширение энергетической сети страны планируется вложить порядка 4 трлн юаней (574 млрд долларов). Такие огромные вложения понадобились, потому что китайские энергетики не успевают за темпами роста числа электромобилей, развития AI и строительства дата-центров.ЛУКОЙЛ продаст американской компании большую часть своих зарубежных активовЛУКОЙЛ заключил соглашение с американским инвестиционным фондом Carlyle о продаже своей 100%-ной дочки, владеющей зарубежными активами, – LUKOIL International GmbH (LIG). Об этом 29 января сообщила пресс-служба российской компании, уточнив, что сделка не охватывает активы в Казахстане."Заключённое соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)", – также сказано в сообщении ЛУКОЙЛа.Активы в Казахстане останутся в собственности ЛУКОЙЛа и продолжат свою деятельность в рамках существующей генеральной лицензии (GL). Речь идет о GL 124B, выпущенной OFAC в ноябре 2025 года, она разрешает операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), проектами Тенгизшевройл (ТШО) и Карачаганак, и действует бессрочно.При этом упомянутая лицензия защищает в первую очередь интересы США. В ТШО (оператор Тенгизского месторождения, одного из трех крупнейших месторождений Казахстана), ключевыми акционерами выступают американские Chevron, оператор, и ExxonMobil с долями участия 50% и 25% соответственно, тогда как у ЛУКОЙЛа – скромные 5%. В КТК (оператор трубопроводной системы, соединяющий нефтяные месторождения запада Казахстана с морским терминалом неподалеку от Новороссийска) также серьезные позиции у Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%), но и у ЛУКОЙЛа заметная доля участия – 12,5%.Неэксклюзивность сделки с Carlyle и исключение из неё казахстанских активов оставляет пространство для манёвров со стороны Chevron. По данным британского агентства Reuters, в настоящее время американская компания обсуждает с Миннефти Ирака улучшение условий сервисного контракта по проекту "Западная Курна – 2" для приобретения доли участия ЛУКОЙЛа в нём. С учётом участия Chevron в казахстанских проектах она интересуется и этими активами. Кроме того, Chevron изучает возможность выкупа всего международного бизнеса ЛУКОЙЛа, для этой цели она может объединить усилия с инвестгруппой Quantum Energy Partners.Отметим, что OFAC выпустил отдельную лицензию GL 131B, которая разрешает ведение переговоров и заключение условных соглашений с ЛУКОЙЛом для продажи Lukoil International GmbH или любой контролируемой LIG компании. Сделки по этой лицензии разрешены до 28 февраля 2026 года. ЛУКОЙЛ 29 января в очередной раз подчеркнул, что продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами санкций против компании и её дочек.Напомним, 15 октября 2025 года ЛУКОЙЛ был внесен в санкционный список Великобритании. 22 октября США ввели ограничительные меры против "Роснефти", ЛУКОЙЛа и их 34 дочек. Согласно ограничениям, все компании, принадлежащие Роснефти и ЛУКОЙЛу прямо или косвенно на 50% и более, заблокированы, даже если они не указаны в списке OFAC.Венесуэла под диктовку США начала либерализацию своей нефтяной отраслиНациональная ассамблея (парламент) Венесуэлы 29 января одобрила законопроект о реформе нефтяной отрасли, который позволяет частным компаниям заниматься разработкой месторождений через сервисные контракты без обязательного создания совместных предприятий с государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Сразу после этого Минфин США расширил разрешения на продажи венесуэльской нефти.Аналитики отметили, что поддержанные США изменения в закон об углеводородах были одобрены в первом чтении на предыдущей неделе, прошли ускоренный процесс "общественных консультаций", после чего были единогласно одобрены во втором и окончательном чтении. Перед самым голосованием состоялся разговор исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с президентом США Дональдом Трампом.Новый закон, с одной стороны, сохраняет уже существующую форму работы частных инвесторов в Венесуэле путем создания совместного предприятия, в котором 51% принадлежит PDVSA. С другой стороны, он дает возможность инвесторам заключать с PDVSA специальные сервисные контракты по разделу продукции. По этим контрактам партнеры будут получать вознаграждение в виде процента от добычи нефти. Таким образом, инвесторы получают возможность самостоятельно заниматься коммерциализацией части добытой нефти.В налоговой части новый закон устанавливает роялти в размере до 30% (но они могут быть снижены до ноля), а вместо налога на добычу вводит налог на углеводороды в размере до 15% от валового дохода. Закон также устанавливает, что даже если частные компании являются миноритарными партнерами в совместных предприятиях с PDVSA, они могут осуществлять "техническое и операционное управление" напрямую, нарушая ранее действующее требование государственного контроля над операционными решениями.При этом отменяются другие обременения, в частности, налог на сверхприбыль, который взимался при цене продажи нефти выше $80 за баррель. Кроме того, закон открывается возможность решать споры в международном арбитраже. Ранее иностранные инвесторы могли обращаться только в суды Венесуэлы.В целом речь идёт о существенной либерализации работы всей нефтяной отрасли Венесуэлы, такого не наблюдалось со времен Уго Чавеса, национализировавшего все нефтяные предприятия страны. Столь резкий поворот новые власти Венесуэлы прикрывают формулировками о том, что новый закон "базируется на принципах энергетического суверенитета и государственного контроля над недрами". Накануне голосования в Национальной ассамблее в стране были организованы многотысячные митинги в поддержку законопроекта, а Делси Родригес пообещала, что новый закон позволит уже в этом году увеличить добычу нефти в Венесуэле на 18% с текущих 1,2 млн баррелей в сутки.Хотя закон ещё не вступил в силу, сразу же после голосования за него Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую экспорт, продажу, хранение и переработку венесуэльской нефти компаниям, зарегистрированным в США, а также операции с участием венесуэльской власти и PDVSA. Однако новая лицензия запрещает сделки с участием компаний из России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы.Лицензия также запрещает сделки с венесуэльской нефтью, условия оплаты которых коммерчески не обоснованы и предполагают использование долговых свопов, платежи золотом или в цифровой валюте. При этом если венесуэльская нефть продается в третьи страны, а не в США, поставщик обязан в течение 10 дней предоставить в органы Соединенных Штатов детальный отчет о том, куда направлена нефть.Ранее лицензия на экспорт нефти из Венесуэлы сроком до июня 2027 года была выдана только трейдерам Vitol и Trafigura. Помимо них нефть в США вывозила работающая в Венесуэле американская компания Chevron. Теперь такое право появилось и у других участников рынка.О том, что Украина делает с транзитом российской нефти - в статье "Украина на 14 процентов сократила транзит российской нефти по "Дружбе""

