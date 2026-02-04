3 февраля 2026 года, вечерний эфир - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/3-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075194554.html
3 февраля 2026 года, вечерний эфир
3 февраля 2026 года, вечерний эфир - 04.02.2026 Украина.ру
3 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.02.2026
2026-02-04T09:49
2026-02-04T09:49
лнр
луганск
украина
марат баширов
ес
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075194124_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_25d4a0cc37703c74358c4c7029e7c699.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Родные места". Любимые места Луганска. Гость: Артём Фесенко - луганский живописец, председатель Союза художников ЛНР.* "Тема дня Новороссии". Как МФЦ ЛНР строит систему госуслуг в новых условиях. Гость: Виталий Седых - директор ГБУ ЛНР "МФЦ".* "Наши защитники". Боевое братство. Гости: Вячеслав Мовчан - командир взвода. Дмитрий Давыдов - командир роты радиоэлектронной борьбы.* "Большое интервью". О вероятности вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, а также о перспективах развала ЕС. Гость: Марат Баширов - политолог.
лнр
луганск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075194124_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_af745f7d5b5a17f83f8eeccd20fa821f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лнр, луганск, украина, марат баширов, ес, новороссия сегодня, видео
ЛНР, Луганск, Украина, Марат Баширов, ЕС, Новороссия сегодня

3 февраля 2026 года, вечерний эфир

09:49 04.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Родные места". Любимые места Луганска. Гость: Артём Фесенко - луганский живописец, председатель Союза художников ЛНР.
* "Тема дня Новороссии". Как МФЦ ЛНР строит систему госуслуг в новых условиях. Гость: Виталий Седых - директор ГБУ ЛНР "МФЦ".
* "Наши защитники". Боевое братство. Гости: Вячеслав Мовчан - командир взвода. Дмитрий Давыдов - командир роты радиоэлектронной борьбы.
* "Большое интервью". О вероятности вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, а также о перспективах развала ЕС. Гость: Марат Баширов - политолог.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЛНРЛуганскУкраинаМарат БашировЕСНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:53ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях, ломая оборону ВСУ - киевский военкор
10:26Китай компенсировал падение поставок нефти в Индию
10:18ВС РФ получат сотни тысяч образцов техники - Белоусов
10:00"Гаражная биология" на Украине и портрет Зеленского в файлах Эпштейна. Хроника событий на утро 4 февраля
09:50Киев заподозрил, что западные гарантии безопасности могут оказаться пустышкой - Politico
09:493 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:20"Авантюрист, торгующий темой украинской гордости": имя Зеленского снова всплыло в файлах Эпштейна
08:58ВС РФ ударили по объектам энергетики в Харьковской области
08:36Главное за ночь 4 февраля
08:06Дания "в бешеном темпе" готовится к войне с Россией - посол
08:00Буква Ялты и дух Анкориджа
07:40ПВО ночью сбила почти 30 вражеских дронов над Россией
07:19Сильные пожары, бомбовый удар: ВС РФ атаковали цели врага
06:30Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя
06:10"Россия не готова бросить Тегеран под каток": Андрей Грозин про смысл совместных учений с Ираном
06:00"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя
05:50Главное преимущество "Бабы-Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов
05:40Окно возможностей для Киева: Грозин объяснил, почему Украина хочет, "чтобы мир превратился в ад"
05:30Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах
05:20"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой
Лента новостейМолния