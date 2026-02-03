https://ukraina.ru/20260203/1043166070.html

Территориальная целостность - не священная корова: почему Украина отдала шельф Румынии

Территориальная целостность - не священная корова: почему Украина отдала шельф Румынии - 03.02.2026 Украина.ру

Территориальная целостность - не священная корова: почему Украина отдала шельф Румынии

Владимир Зеленский упорно продолжает утверждать, что границы Украины неприкосновенны, Украина никогда не признает отторжение хоть какой-то части своей территории. Но многое, конечно, зависит от того, кто именно претендует на эту часть. Как показывает опыт, если это европейский партнёр, то торг уместен

2026-02-03T08:01

2026-02-03T08:01

2026-02-03T08:01

история

история

история украины

змеиный

украина

румыния

черное море

остров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/30/1034273078_0:0:599:337_1920x0_80_0_0_f1d023d614ab4c5192cf38e1afd52837.png

3 февраля 2009 года Международный суд ООН определил украинско-румынскую границу на Чёрном море в районе острова Змеиный, разрешив, тем самым многолетний территориальный спор. Это вероятно был первый случай, когда очевидная "зрада" Украины, была объявлена "перемогой"Остров Змеиный отличается весьма скромными размерами (20,5 гектаров, расстояние между крайними точками — 615 и 560 метров), но стратегически важным положением — в 35 километрах от материкового побережья на широте дельты Дуная. История этого острова (в античные времена — Федониси) исключительно богата и заслуживает отдельного рассказа.Предпосылки для территориального спора вокруг Змеиного возникли во время Второй Мировой войны. Весной 1944 года на острове, который в тот момент принадлежал Румынии, высадились советские моряки. Румынский гарнизон сопротивления не оказал, сложил оружие, но был оставлен на острове до 1946 года.В 1947 году, по Парижскому договору, закреплявшему территориальное разграничение в Европе, воссоздавались государственные границы Румынии на 1 января 1941 года (за исключением участка границы с Венгрией).Таким образом, Змеиный должен был вернуться под контроль Бухареста. Однако, учтя стратегическое его положение на коммуникации между Одессой и Стамбулом, советская дипломатия решила вернуть это былое завоевание Российской империи. Российским остров был после русско-турецкой войны 1828-1829 годов и до Парижского мира 1856 года.После войны Румыния была не в том положении, чтобы игнорировать геополитические интересы Советского Союза. По соответствующему приложению к советско-румынскому договору о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 4 февраля 1948 года Змеиный (по-румынски — Шерпилор) переходил к СССР.23 мая 1948 года состоялась официальная передача острова. В 1949 году проведена демаркация материковой советско-румынской границы, подтверждённая новым советско-румынским договором от 1961 года.Переговоры о делимитации морского шельфа начались только в 1967 году. К тому времени советский воинский контингент уже покинул Румынию, а Бухарест стал проявлять гораздо больше самостоятельности в международных делах. Эти переговоры между Бухарестом и Москвой не дали результата и были прерваны в 1987 году. Вначале 90-х они возобновились в новом формате: с участием получившей независимость Украины.В 80-х годах на шельфе у Змеиного были открыты месторождения нефти и газа, что мотивировало стороны к жёсткому отстаиванию своих территориальных амбиций в море. Однако в последнем десятилетии ХХ века наступил момент, когда, казалось бы, Украина могла добиться от Румынии серьёзных уступок.Сразу после свержения Чаушеску в 1989 году Бухарест заявил о стремлении войти в состав блока НАТО. В 1994 году Румыния, одной из первых среди стран Восточной Европы, присоединятся к Программе "Партнёрство ради мира". Франция и Италия лоббировали приобщение Румынии к НАТО в рамках "четвёртой волны расширения" блока в 1997 году.Однако, по мнению США, тогда Бухарест ещё не отвечал всем требованиям в отношении новых членов.В том же году был заключён украинско-румынский договор об отношениях добрососедства и сотрудничества. Как известно, отсутствие территориальных споров с соседями — важное условие членства в Северо-Атлантическом альянсе. По договору, Румыния признала существующую государственную границу и государственно-правовую принадлежность Украине острова Змеиный.Тем не менее, Бухаресту удалось внести в документ пункт, по которому, каждая из сторон имеет право обратиться в Международный суд, если в вопросе о делимитации границы не будет достигнут компромисс.Более того, Киев обязался не размещать на острове наступательного вооружения, воздержаться от хозяйственной деятельности на шельфе.В марте 2004 года Румыния получила вожделенный статус члена НАТО, а уже в сентябре того же года подала обращение в Международный суд ООН.Бухарест требовал считать Змеиный не островом, а скалой, непригодной для проживания и ведения хозяйства. В таком случае делимитация должна проводиться не в двухстах милях от его берегов, а всего в 12-ти. Это существенно расширяло размеры предполагаемого континентального шельфа и исключительной экономической зоны Румынии.Тем самым, Змеиный, по сути, исключался из береговой линии Украины. Островной же статус Змеиного согласно нормам международного права, напротив, позволял Киеву получить основную часть спорного морского участка к югу от острова. Против амбиций Румынии могло сыграть и то, что она рассчитывала своё побережье с учётом Сулинской дамбы, являющейся искусственным образованием.Уже в ходе конфликта Украина как могла, пыталась закрепить островной статус Змеиного его застройкой и заселением. Здесь был возведён жилой комплекс, вошедший в качестве посёлка Белое в состав Килийского района Одесской области в 2007 года. Против этого энергично протестовали румынские власти.Также был обновлён комплекс пограничной заставы, построен причал для судов с осадкой до 8 метров, открыты почта, отделение банка, музей. Создана научно-исследовательская станция "Остров Змеиный", на которой постоянно работают учёные Одесского национального университета.В ходе судебного процесса большинство экспертов сходилось во мнении, что доводы Киева в защиту островного статуса Змеиного более убедительны.Чрезвычайный Посол Украины, профессор Киевской Дипломатической академии Юрий Кочубей тогда заявлял: "дело по острову Змеиному достойно того, чтобы стать хрестоматийным примером последовательной защиты украинской дипломатией государственных интересов".Змеиный объявлялся островом, но он не стал учитываться в пользу Украины при определении её континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В результате значительная часть открытых месторождений газа и нефти отошла Румынии. По данным Черноморнафтогаза того времени на спорном участке находились залежи около 10 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа.Линия разграничения была определена Гаагским судом таким образом, что Румыния получила около 80% (9,7 тыс. кв. километров) от оспариваемого участка шельфа. В официальном заявлении МИДа Румынии достигнутый результат оценивался не просто как фактор укрепления энергетической безопасности страны, но и как залог успеха европейской энергетической политики.Поразительно, но повод для удовлетворения таким решением Международного суда нашли и дипломаты Украины.Владимир Василенко, представлявший Украину в суде, объяснил это тем, что на оставшейся за Киевом части шельфа у Змеиного находилась основная часть разведанных месторождений.Существует соблазн объяснить исход данного территориального спора в контексте традиционного противостояния "Запад — Восток". Мол, Украина пострадала от того, что ещё не была достаточно проевропейской и воспринималась, как союзник России.Однако, в 2009 году отношения между Киевом и Москвой находились в глубоком кризисе. За год до оглашения решения Международного Суда Украина пыталась добиться принятия Плана действий по членству в НАТО на 20-м саммите блока (правда, тщетно, и, по злой иронии, — в Бухаресте).По сути, к моменту оглашения вердикта Гаагского суда Украина не имела влиятельных союзников на Европейском континенте, которые помогли бы отстоять Киеву свои территориальные интересы в споре с Румынией. Бухарест же пользовался поддержкой романских стран (в первую очередь Франции и Италии), активно использовал образ "жертвы пакта Молотова — Риббентропа".Международный суд принял компромиссное решение, но оно оказалось гораздо более выгодно Бухаресту, нежели Киеву. Собственно, иначе и быть не могло – арбитражный суд обязан принимать компромиссные решения, а единственным способом исключить уступки было не соглашаться на арбитраж. Украина имела на это право, но воспользоваться им не пожелала. Таким образом, уступки "уважаемому партнёру" были запланированы в самом начале. Очевидно – в расчёте на поддержку Бухареста курса Киева на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

https://ukraina.ru/20220520/1033992989.html

https://ukraina.ru/20210617/1031668784.html

https://ukraina.ru/20251230/1043500929.html

https://ukraina.ru/20220615/1034151555.html

змеиный

украина

румыния

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, змеиный, украина, румыния, черное море, остров