https://ukraina.ru/20260202/shoygu-zayavil-chto-zapadu-ne-udastsya-vnesti-razlad-mezhdu-rossiey-i-kitaem-glavnoe-k-etomu-chasu-1075074541.html

Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу

Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу - 02.02.2026 Украина.ру

Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу

Позиции РФ и Китая по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после переговоров с главой МИД Китая Ван И. Об этом 1 февраля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-02-02T01:05

2026-02-02T01:05

2026-02-02T01:05

новости

украина.ру

россия

китай

сергей шойгу

запад

международные отношения

вс рф

сво

ракетный удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075074422_0:0:1288:726_1920x0_80_0_0_5e1099302aa2ce8a84291c5c328b1830.jpg

По словам секретаря СБ РФ, встреча с Ван И была весьма своевременной."Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая. Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации", — сказал Шойгу.Другие новости к этому часу:🟥 В январе 2026 года ВС РФ применили по Украине рекордное количество баллистических ракет — 91 пуск, — украинский военный эксперт Александр Коваленко;🟦 Второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на середину недели, — СМИ;🟦 Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики упал ниже 30% к концу января. Его недостаток может вызвать проблемы с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии, — "Газпром";🟦 Президент США Дональд Трамп надеется на соглашение с Ираном, подчеркивая наличие вблизи его берегов "самых мощных кораблей";🟦 Куба находится в состоянии упадка, но США ведут переговоры с ее руководством для достижения сделки, — Трамп.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

китай

запад

украина

сша

прибалтика

финляндия

иран

куба

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, китай, сергей шойгу, запад, международные отношения, вс рф, сво, ракетный удар, ракеты, ракетные удары по украине, переговоры, украина, сша, дональд трамп, прибалтика, финляндия, газпром, иран, куба, совбез