Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу - 02.02.2026
Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу
Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу - 02.02.2026 Украина.ру
Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу
Позиции РФ и Китая по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после переговоров с главой МИД Китая Ван И. Об этом 1 февраля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-02-02T01:05
2026-02-02T01:05
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075074422_0:0:1288:726_1920x0_80_0_0_5e1099302aa2ce8a84291c5c328b1830.jpg
По словам секретаря СБ РФ, встреча с Ван И была весьма своевременной."Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая. Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации", — сказал Шойгу.Другие новости к этому часу:🟥 В январе 2026 года ВС РФ применили по Украине рекордное количество баллистических ракет — 91 пуск, — украинский военный эксперт Александр Коваленко;🟦 Второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на середину недели, — СМИ;🟦 Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики упал ниже 30% к концу января. Его недостаток может вызвать проблемы с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии, — "Газпром";🟦 Президент США Дональд Трамп надеется на соглашение с Ираном, подчеркивая наличие вблизи его берегов "самых мощных кораблей";🟦 Куба находится в состоянии упадка, но США ведут переговоры с ее руководством для достижения сделки, — Трамп.
Шойгу заявил, что Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем. Главное к этому часу

01:05 02.02.2026
 
© РИА НовостиСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости
Позиции РФ и Китая по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после переговоров с главой МИД Китая Ван И. Об этом 1 февраля сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам секретаря СБ РФ, встреча с Ван И была весьма своевременной.
"Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая. Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации", — сказал Шойгу.
Другие новости к этому часу:
🟥 В январе 2026 года ВС РФ применили по Украине рекордное количество баллистических ракет — 91 пуск, — украинский военный эксперт Александр Коваленко;
🟦 Второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на середину недели, — СМИ;
🟦 Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики упал ниже 30% к концу января. Его недостаток может вызвать проблемы с газоснабжением в Прибалтике и Финляндии, — "Газпром";
🟦 Президент США Дональд Трамп надеется на соглашение с Ираном, подчеркивая наличие вблизи его берегов "самых мощных кораблей";
🟦 Куба находится в состоянии упадка, но США ведут переговоры с ее руководством для достижения сделки, — Трамп.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
