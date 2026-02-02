https://ukraina.ru/20260202/komandir-rascheta-bpla-dryn-s-poyavleniem-u-nas-voysk-bespilotnykh-sistem-votsarilsya-poryadok-1075099561.html

Командир расчета БПЛА "Дрын": "С появлением у нас войск беспилотных систем, воцарился порядок"

Командир расчета БПЛА "Дрын": "С появлением у нас войск беспилотных систем, воцарился порядок" - 02.02.2026 Украина.ру

Командир расчета БПЛА "Дрын": "С появлением у нас войск беспилотных систем, воцарился порядок"

Об изменениях в связи с формированием войск беспилотных систем, технико-эксплуатационных частях, особенностях применения беспилотника "СКАТ 350М", воздушной разведке и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир расчета БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й Гвардейской армии группировки войск "Центр", известный под позывным "Дрын".

2026-02-02T17:01

2026-02-02T17:01

2026-02-02T17:19

интервью

сво

дроны

бпла

разведка

завод

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075095860_163:35:760:371_1920x0_80_0_0_0f9b5381fe884defd5d3bcef9dad69f9.jpg.webp

- Давай начнем с главного: где мы сейчас находимся?— Это технико-эксплуатационная часть завода-изготовителя. Здесь производится ремонт оборудования. Вся 51-я армия и не только она привозит сюда беспилотники, которые сломались или вышли из строя по каким-то другим причинам. Осуществляется ремонт: как гарантийный, так и постгарантийный. Соответственно, весь комплекс обслуживания: замена запчастей, настройка и так далее.- Что подразумевается под ремонтом?- Мы говорим о замене корпусных частей либо их ремонте, если не сильно выведены из строя. В том числе и замена электронных компонентов, ремонт камер, вышедших из строя после падения. Замена пластика, металла, модулей камер. Полностью весь спектр работ здесь осуществляется.- Насколько же улучшило ситуацию то, что ремонт теперь можно осуществлять настолько близко к конечному потребителю?- В разы. Раньше логистика отнимала уйму времени. Одна только дорога занимала два дня туда и обратно. А ведь один борт никто не повезет. Смысла нет. То есть собирали хотя бы штук двадцать-тридцать и везли на завод. Пока все починят, пока обратно привезут. Логистика могла занять и месяц, и два.Сейчас это делается за сутки-двое. В зависимости от того, как военнослужащий подготовил документы. То есть документы подготовили, привезли борт и в течение суток он, как правило, готов и выдается обратно.— Это инициатива завода или военных?- Это совместная инициатива. Я вышел на руководство завода и предложил организовать здесь ТЭЧ. Их это заинтересовало. Пошли навстречу. В прошлом году они сюда приехали, развернулись в этом помещении, наполнили склады. Сейчас, соответственно, уже работаем.Я сам из этого города, мы земляки. Они мне помогли, а я стараюсь помогать им. Вот такое сотрудничество для общей пользы.- Как уроженец Ижевска попал в 1-ю Славянскую бригаду?- В 2012 году отслужил срочную службу. Состоял в боевом воинском резерве страны. Мы ездили на месячные сборы дважды в год на базе Казанского танкового училища. Там я получил звание старшего сержанта, а потом и старшины.Когда началась специальная военная операция, я ушел добровольцем в БАРС-15. Там летал на "крыльях". На другой модели, но тоже родом из Ижевска.Когда началась мобилизация, я пошел в военкомат. Отправили в Казанское танковое училище. Там встал на должность помощника начальника разведки полка. А потом наш полк попал в подчинение 1-й Славянской бригады и теперь я начальник расчета.- А почему не остался в БАРСе?- Да просто так получилось, что человек, с которым мы были в одном расчете, ушел по мобилизации. А как я солдатика своего брошу? Я, на тот момент, уже из БАРСа вернулся прапорщиком и прапорщиком же пошел по мобилизации. Дали офицерскую должность и теперь вот я старший лейтенант. Товарищество, братство. Такие дела.- Чем этот дрон отличается от прочих из его класса?— Это беспилотник "СКАТ 350м". Он походит на "Supercam", но имеет ряд отличий. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Здесь увороты, задняя камера, захват цели работает маленько иначе, программное обеспечение имеет отличия. В принципе, по внутрянке даже многие запчасти взаимозаменяемые. Еще двигатель маленько другой. Там доработки, которые влияют не критично, но помогают в работе. Чем больше хороших БПЛА, тем лучше.- Какие задачи выполняете?- На данном этапе БПЛА самолетного типа (не только этот конкретный) выполняют важнейшую задачу по проведению оперативной разведки линии боестолкновения с небольшим углублением за линию фронта. Где-то до сорока-пятидесяти километров от ЛБС, где мы применяем средства огневого поражения.Соответственно, самолеты летают. И летают массово. В этом смысле у нас перед неприятелем колоссальное преимущество. А после того, как появился новый род войск, поставки пошли колоссальные. Проблем с "крыльями" стало в разы меньше. Понятно, что всегда хотелось бы больше, но на данном этапе ситуация заметно улучшилась.Какая задача? Выявить противника: живую силу, технику. И навести на него средства поражения, доступные либо нам, либо старшему начальнику. Плюс – объективный контроль применения авиации.- Раз уж заговорили об этом, то, как изменилась ситуация с появлением у нас войск беспилотных систем?- Есть, что отметить. Нас, во-первых, разделили. Войска беспилотных систем – это же не только крылья. Есть, в том числе, наземные дроны. То есть раньше стояла задача – заниматься всем сразу. А одному человеку все это довольно трудно осилить, поскольку беспилотники очень разные. Появились роты БПЛА отдельные. Кто-то летает на "крыльях", кто-то работает FPV-дронами, кто-то использует агро-дроны. Это все отдельные темы. И теперь для всего сформированы отдельные роты. В том числе и для ремонта.Стало в разы проще по получению, доставке, логистике. По применению, опять же. Ты уже не распыляешься. Ты знаешь свой участок и спокойно работаешь. Каждый человек должен нести свой чемодан обязанностей и наконец-то в беспилотном сегменте навели порядок.- Ты сказал, что стараешься помогать заводчанам. Речь идет про обратную связь?- Да, обратная связь, конечно же, есть. Мы постоянно на прямой связи. Если что-то не получается, что-то ломается, то сообщаем, что такую-то запчасть нужно заменить или что-то модернизировать. Спрашивают по противодействию противнику. Работаем и обратная связь от нас постоянно идет. Они же сами не могут летать и выполнять боевые задачи. Они гражданские люди. Поэтому с нами общаются, уточняют, выявляют проблемы.Вот, к примеру, маневры для противодействия FPV-дронам. Ставим задние камеры, чтобы оценивать ситуацию. И на основе нашей обратной связи, производитель дорабатывает уже имеющиеся борта либо вносит изменения в конструкцию новых, в рамках заказа Министерства обороны.- Много говорим о технике. Давай немножко о людях. Кто дома ждет?- Я женат. Есть сын Петр. Скоро появится дочь Евгения. Буквально 21-го марта надеюсь попасть в отпуск, поскольку на эту дату запланированы роды.- Как это супруга тебя отпустила?- Она стреляет лучше, чем я. Хотя я владелец гражданского оружия. Регулярно выезжали на полигон с ней. Относится нормально. Понимает, чем я тут занимаюсь и ради чего это делаю.- Не в обиде на тебя из-за того, что с краткосрочных контрактов ушел на длинный?- Нет, не в обиде. Она меня понимает.Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, дроны, бпла, разведка, завод, украина.ру, украина.ру