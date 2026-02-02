https://ukraina.ru/20260202/chto-zhdet-ukrainu-i-chem-zanyat-tramp-v-svobodnoe-ot-peregovorov-vremya-khronika-sobytiy-na-1300-2-1075087415.html

Что ждет Украину, и чем занят Трамп в свободное от переговоров время. Хроника событий на 13:00 2 февраля

Что ждет Украину, и чем занят Трамп в свободное от переговоров время. Хроника событий на 13:00 2 февраля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сохранится "в каком-то виде" после смены киевского режима. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна, а также пригрозил судом ведущему "Грэмми" за шутку об острове финансиста

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ожидает, что Украина сохранится "в каком-то виде" после ликвидации киевского режима. По его словам, пока враждебный по отношению к России режим не будет демонтирован, спокойствия не наступит.Но "это не означает, что само государство закончится". Медведев считает, что "оно в каком-то виде сохранится". "В каком, еще раз говорю, — я не знаю", — добавил он.Кроме того, в интервью нескольким информагентствам Медведев заявил, что признание РФ итогов выборов на Украине будет зависеть от ситуации, так как "они могут пройти по-разному". Также зампред Совбеза назвал надуманными риски для Гренландии со стороны России и Китая. По его мнению, президент США Дональд Трамп использует этот тезис лишь для объяснения своей "необычной риторики" в отношении острова, о покупке которого он заявлял в прошлом.Медведев отметил, что аргументация США по поводу захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро "никуда не годится". По его словам, опасность глобального конфликта "очень велика", однако Россия "не заинтересована в разжигании" такой войны.Кроме того, российский политик рассказал, в чем отличие недружественной страны и врага. По его словам, "если речь пойдет о судьбе страны, Россия применит ядерное оружие"."Кто враг России? Это страны, которые желают России погибели, поражения, распада. К сожалению, это западные страны. И особенно печально, что сейчас это значительная часть государств Европы", — пояснил Медведев. Он заявил, что территориальный вопрос действительно самый сложный в украинском урегулировании. "Между Россией и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров, чтобы не навредить достижению результата", — добавил Медведев.Минюст США случайно опубликовал десятки неотредактированных фото из коллекции Джеффри Эпштейна В ходе публикации огромного массива документов по делу Джеффри Эпштейна Министерство юстиции США случайно обнародовало десятки неотредактированных изображений обнажённых людей. Об этом сообщает газета The New York Times.Одновременно с этим президент США Дональд Трамп резко отреагировал на шутку комика Тревора Ноа, прозвучавшую во время церемонии вручения премии "Грэмми". В своём выступлении Ноа связал интерес Трампа к покупке Гренландии с закрытием острова Эпштейна.Он пошутил: "Песня года" — это "Грэмми", которую каждый артист хочет получить почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что вполне логично, ведь остров Эпштейна исчез, и ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном".В своём посте в социальной сети Truth Social Трамп назвал утверждение "ложным и клеветническим" и заявил, что никогда не был на острове Эпштейна. Трамп пригрозил подать в суд на ведущего, назвав Ноа "полным неудачником" и пообещав "подать на него на круглую сумму".Ранее The New York Times сообщала, что в новых файлах по делу Эпштейна, опубликованных минюстом США, не нашли личной переписки между ним и Трампом. Несмотря на частые упоминания Трампа в архиве, таких документов нет. Согласно анализу документов, имя Трампа встречается в материалах более 38 000 раз. При этом прямых писем, электронных сообщений или иной личной коммуникации между ним и Эпштейном в опубликованном массиве нет, отмечает издание. Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Донецком направлении под контроль был взят населённый пункт Сухецкий. В настоящее время ВС РФ ведут наступление в сторону линии обороны ВСУ, проходящей через Золотой Колодезь и Красный Кут, а также наращивают давление в районе Павловки. В Запорожской области боевые действия сосредоточены на водоразделе рек Гайчур и Верхняя Терса. На Харьковском направлении продолжается борьба за контроль над населёнными пунктами. По данным источника, российские подразделения закрепились на большей части Петропавловки и ведут бои за Куриловку и Песчаное. Отмечено также укрепление позиций на северной окраине Купянск-Узлового. В Донецкой области наступление развивается с северо-востока и юга в районе Красного Лимана. Идут бои в Святогорске, а также в населённых пунктах Александровка и Яровая. Экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв считает достижение компромисса между сторонами конфликта маловероятным. Подробнее — в материале "На грани коллапса". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё.

