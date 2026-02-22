https://ukraina.ru/20260222/busifikatsiya-skoro-budet-i-v-evrope-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-1075941033.html

Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем

Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем - 22.02.2026 Украина.ру

Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем

В экспертном сообществе обсуждают нюансы внутриполитической ситуации на Украине, гадают, кто может пойти на выборы, если они состоятся, и думают над тем, хватит ли киевскому режиму людей и денег для продолжения войны

2026-02-22T11:29

2026-02-22T11:29

2026-02-22T11:29

эксклюзив

выборы

украина

россия

европа

трамп и зеленский

владимир зеленский

валерий залужный

тцк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771504_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c35bb72bc047afd6880a11c8e61294f4.jpg

Сам Зеленский проводить президентские выборы по-прежнему не желает. В интервью AFP он заявил, что саму идею выборов продвигают с тем, чтобы отстранить его от власти.Ряд экспертов предполагают, что выборы всё же состоятся. Ранее издание FT в своем телеграм-канале со ссылкой на свои источники сообщало, что будто бы лидеры некоторых украинских политсил информировали свои организации на местах, что прорабатываются сценарии проведения парламентских и президентских выборов "не только после, а и во время войны, без отмены военного положения".Обостряется внутриполитическая борьба. Комментируя интервью бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного, в котором тот выступил против Зеленского, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил, что пока понятно одно – "с Залужным не договорились". А пытались договориться, по мнению эксперта, о том, чтобы Залужный не шёл на выборы (а пошёл бы, например, Билецкий*, у которого Зеленский, по расчётам, выиграл бы).У Залужного, вероятно, появились советники, и это интервью AP показывает, что посол вернулся к политическому позиционированию. Да и окружение Залужного подогревает его амбиции. Другое дело, что мы в ходе этого политического противостояния можем узнать много нового и о Залужном, сказал Золотарев в эфире канала UkrLife.Он предположил, что Зеленский и его команда будут делать все для того, чтобы выборы в 2026 году не состоялись, но получится ли этого добиться – вопрос.Зеленский будет реализовывать стратегию "пересидеть Трампа", а американцы будут торопить события. Есть еще и "лондонский обком", напомнил политтехнолог. И Зеленский может говорить о необходимости закончить войну, но делать совсем другое.Надо учитывать, что РФ имеет ресурсы для длительной войны и может вести её, по крайней мере, еще в течение двух лет. Трудности в экономике РФ есть, но на Украине - "все намного сложнее"."Самая главная проблема – это то, что мобилизационное напряжение достигло предела… а реально на фронте, может быть, от силы 150 тысяч человек", - сказал Золотарёв. Он добавил: "Проблема, что некого отправлять в окопы – она может в любой момент выстрелить. А большого потока добровольцев, даже если станут платить наравне с россиянами, точно уже не будет".Таким образом, Киев зависит от помощи партнеров – воюет чужим оружием и на чужие деньги, своя только живая сила, констатировал политтехнолог.По его словам, в Женеве стороны "договорились договариваться". Русские вернули в переговорную группу (помощника президента РФ) Владимира Мединского, хотя "вообще военные всегда легче договариваются". В данном случае говорить о приближении к миру нет оснований.Трамп даёт понять, что его терпение истощается, что хватит переливать из пустого в порожнее. Он видит и то, что Зеленский встроился в антитрамповское движение. В результате "прилетит Украине", считает эксперт.Золотарёв также подчеркнул, что ситуация с давлением ТЦК (яркий пример – разбойное нападение ТЦКшников на футболиста) непременно "чем-то прорвётся". В стране, где нет правосудия, приходится искать другие пути к торжеству справедливости.Что касается возможности выборов на Украине, то далеко не все ждут от них избавления.В комментариях к видеозаписи интервью с Золотарёвым читаем: "Кто-нибудь понимает, кого выберут новым президентом в отсутствие избирателей не подконтрольных и прифронтовых территорий, беженцев, находящихся в США, Европе и России и оппозиционных СМИ? С учётом всегда агрессивно настроенных избирателей западных областей, использования подневольных силовых структур и, естественно, с применением админресурса! Плюс тотальное влияние (вмешательство) коллективного Запада в избирательный процесс. Да ещё при запрете участия в выборах потенциальных кандидатов, вынужденных эмигрировать из Украины вследствие преследования властями. Зачем такие выборы и кому они нужны?".Между тем мобилизация на подконтрольной киевскому режиму территории приобретает всё более дикие формы."В Кривом Роге 14-летнего ребёнка отправили в детдом после того, как его отца мобилизовали из ТЦК, куда он пришёл обновить данные. 43-летний мужчина, в одиночку воспитывающий 14-летнего сына, пришёл обновить данные в ТЦК и СП, однако после этого он больше не выходил на связь со своим ребёнком, пишут местные СМИ. По словам родственников семьи, у мужчины забрали телефон и держали его в подвальном помещении", - сообщает об очередном эпизоде одесский адвокат и известный блогер Тарас Никифорчук.Время от времени люди пытаются организовать сопротивление беспределу ТЦКшников, иногда удаётся отбить захваченных ими людей, но это отдельные эпизоды, не влияющие на общую картину.За ходом такой мобилизации и за реакцией общества внимательно наблюдают соответствующие службы на Западе, для которого Украина является лишь испытательным полигоном, утверждает вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный как "Колобок из Одессы".В очередном выпуске своего видеоблога он сослался на информированный источник, по данным которого, этот украинский опыт будет применён "в более жёсткой форме" в странах Европы, когда придёт время. И программа по переносу Киевом части своего ВПК в Европу, она не просто так — "там серьёзные вещи делают, что-то долетит и до Белокаменной".А сама Украина — только "хворост", дальше вступят в дело поляки и немцы. Но сначала для пополнения тающих рядов ВСУ из Европы депортируют на Украину беженцев, уверен блогер.Так что, если киевскому режиму действительно некого сейчас отправлять в окопы, то это временное явление."Колобок" рассказал, что Польша явно готовится ко вступлению в войну с РФ, страна полным ходом милитаризуется. И некоторые поляки, понимающие, к чему всё идёт, "продают всё и ищут, куда уехать".Но воевать готовятся не только в Варшаве. Как информирует телеграм-канал издания Украина.ру, Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия объявили о начале реализации новой программы по производству бюджетных систем противовоздушной обороны и автономных дронов.Есть и много других признаков, свидетельствующих о подготовке европейцев и Запада в целом к большой войне. Относиться к этому следует серьёзно.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Олег Царев: США предложили Зеленскому согласиться на мир до 24 февраля, чтобы он смог сохранить власть Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве"

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, выборы, украина, россия, европа, трамп и зеленский, владимир зеленский, валерий залужный, тцк, вооруженные силы украины, впк