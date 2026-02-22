"Вокруг Булгакова": барон Майгель - 22.02.2026 Украина.ру
"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": барон Майгель
"Вокруг Булгакова": барон Майгель
На бале Воланда живых людей было двое – Маргарита и барон Майгель. Барон бала не пережил. Маргарита прожила ненамного дольше. При этом, почему-то, принято считать, что первого "наказали", а вторую – "наградили". Крепка же в народе вера в справедливость нечистой силы! Ну или в то, что всё будет хорошо
Готовя эту статью автор с некоторым недоумением обнаружил во множестве статей мнение о том, что барон Майгель впервые появился в тексте романа в 1939 году. Мнение в корне неверное, поскольку сцена убийства "бывшего барона" фон-Майзена наличествует уже в редакции 1933 года, озаглавленной "Великий канцлер". Со всеми деталями, включая даже столь пикантную как личное знакомство барона с Маргаритой.Кстати, там бала как такового нет – просто шабаш в коммунальной квартире… Возможно именно этим объясняется то, что в первой версии описания бала барона зарезали (как Гуся в "Зойкиной квартире"), а во второй – застрелили.Почему подробность о личном знакомстве пикантная? Упаси Бог, не потому, что у них были какие-то особые отношения. Всё гораздо интереснее – дело в том, что прототипы барона и Маргариты были действительно знакомы.Основным прототипом Майгеля является барон Борис Сергеевич Штейгер, фамилия которого неоднократно встречается в дневниках Е.С. Булгаковой (основного прототипа Маргариты). В частности, он присутствовал на том самом знаменитом балу в американском посольстве ("барон Штейгер – непременная принадлежность таких вечеров, "наше домашнее ГПУ", как зовет его, говорят, жена Бубнова"), но, как мы уже отметили, на страницах романа он появился раньше. Правда, ничего удивительного в этом нет.Штейгер, по происхождению – швейцарец, родился 23 февраля 1892 года в Одессе, какое-то время жил в Киеве (но никаких свидетельств знакомства с Булгаковым в киевский период нет), во время Гражданской войны был белым офицером.Последнее, очевидно предопределило его карьеру в советский период – он служил уполномоченным Коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР по внешним сношениям (где подчинялся непосредственно Авелю Енукидзе, который был руководителем Правительственной комиссии по руководству Большим театром и МХАТ) и одновременно был сотрудником ГПУ. В последнем качестве он вступал в контакты с иностранцами и даже обеспечивал их интимными знакомствами с балеринами (которые, разумеется, сами работали на "органы"*). Проводил и разведывательные операции – в частности, ему удалось заказать сейф той системы, которая использовалась в посольстве США (через само же посольство!), что позволило специалистам НКВД разобраться в устройстве замка и читать секретную дипломатическую переписку.Отметим, что формальный статус Штейгера существенно выше статуса Майгеля, который является скромным сотрудником Зрелищной комиссии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы и, опять же, не полноправный сексот (о чем Булгаковы догадывались, но знать, понятно, не могли), а всего лишь "наушник и шпион".Кстати, о баронстве – в "Великом канцлере" Воланд интересуется у Фагота, почему барон бывший и получает несколько странный ответ относительно того, что титул фон-Майзена, дескать, стеснял и он от него отказался.На самом деле Штейгера ничего не стесняло, поскольку все титулы были отмены ещё февральской революцией и к 1933 году о них думать забыли (хотя А.Н. Толстого и называли "красный граф"). Однако, пожалуй, правы те авторы, которые видят причину особой неприязни Булгакова к барону в том, что тот был титулованным дворянином, который пошёл на службу к красным. Вообще для Булгакова крах империи в результате измельчания элиты (дворянства) была одной из важнейших на протяжении жизни – недаром в его последнем произведении, пьесе "Батум", царь и губернатор – комические персонажи.Штейгер окончил жизнь так как было предсказано Булгаковым – в 1937 году он был арестован и расстрелян за шпионаж в пользу иностранной разведки. Следует отметить, что это не первый случай в творчестве Булгакова – так он ещё в "Роковых яйцах" предсказал гибель режиссёра Всеволода Мейерхольда.Другим прототипом выл, вероятно, крайне левый ленинградский литературовед Михаил Гаврилович Майзель. Учитывая, что в романе речь идёт о специфических взаимоотношениях в окололитературной среде, то такое предположение выглядит оправданным. Опять же, первоначальная фамилия – фон Майзен (Майзель ни фоном, ни бароном не был – он вообще еврей).Доцент Историко-лингвистического института, литфронтовец и автор журнала "На литературном посту" Майзель третировал Булгакова как представителя "новобуржуазного направления", обвинял его в "апологии чистой белогвардейщины". "Господствующим настроением в произведениях Булгакова является неприятие современности и апологетическое отношение к дореволюционному прошлому". Доносчиком в собственном смысле этого слова Майзель мог и не быть, но его статьи выглядели как публичный донос.И уж совсем притянутым за уши выглядит связь Майгеля с комендантом Петропавловской крепости бароном Егором Ивановичем Майделем (1817-1881), поведением которого возмущался Лев Толстой.Так же сомнительна и связь с братьями Рудольфом и Максимом Штейнгелями из Киева. С ними самим писатель знаком быть не мог (Рудольф Васильевич Штейнгель умер в 1892 году), но наверняка бывал в его доме на Бульварно-Кудрявской улице где университетский преподаватель Булгакова Михаил Лапинский обустроил водолечебницу. Но какие-то негативные ассоциации тут маловероятны.* Намёк на это обстоятельство есть в рассказе Ивана Ефремова "Афанеор, дочь Ахархеллена", где приехавшего в СССР туарега знакомят с произведшей на него впечатление балериной. Там, разумеется, всё это подано благородно.
"Вокруг Булгакова": барон Майгель

12:00 22.02.2026
 
Василий Стоякин
На бале Воланда живых людей было двое – Маргарита и барон Майгель. Барон бала не пережил. Маргарита прожила ненамного дольше. При этом, почему-то, принято считать, что первого "наказали", а вторую – "наградили". Крепка же в народе вера в справедливость нечистой силы! Ну или в то, что всё будет хорошо
Готовя эту статью автор с некоторым недоумением обнаружил во множестве статей мнение о том, что барон Майгель впервые появился в тексте романа в 1939 году. Мнение в корне неверное, поскольку сцена убийства "бывшего барона" фон-Майзена наличествует уже в редакции 1933 года, озаглавленной "Великий канцлер". Со всеми деталями, включая даже столь пикантную как личное знакомство барона с Маргаритой.
Кстати, там бала как такового нет – просто шабаш в коммунальной квартире… Возможно именно этим объясняется то, что в первой версии описания бала барона зарезали (как Гуся в "Зойкиной квартире"), а во второй – застрелили.
Почему подробность о личном знакомстве пикантная? Упаси Бог, не потому, что у них были какие-то особые отношения. Всё гораздо интереснее – дело в том, что прототипы барона и Маргариты были действительно знакомы.
Основным прототипом Майгеля является барон Борис Сергеевич Штейгер, фамилия которого неоднократно встречается в дневниках Е.С. Булгаковой (основного прототипа Маргариты). В частности, он присутствовал на том самом знаменитом балу в американском посольстве ("барон Штейгер – непременная принадлежность таких вечеров, "наше домашнее ГПУ", как зовет его, говорят, жена Бубнова"), но, как мы уже отметили, на страницах романа он появился раньше. Правда, ничего удивительного в этом нет.
Штейгер, по происхождению – швейцарец, родился 23 февраля 1892 года в Одессе, какое-то время жил в Киеве (но никаких свидетельств знакомства с Булгаковым в киевский период нет), во время Гражданской войны был белым офицером.
Последнее, очевидно предопределило его карьеру в советский период – он служил уполномоченным Коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР по внешним сношениям (где подчинялся непосредственно Авелю Енукидзе, который был руководителем Правительственной комиссии по руководству Большим театром и МХАТ) и одновременно был сотрудником ГПУ. В последнем качестве он вступал в контакты с иностранцами и даже обеспечивал их интимными знакомствами с балеринами (которые, разумеется, сами работали на "органы"*). Проводил и разведывательные операции – в частности, ему удалось заказать сейф той системы, которая использовалась в посольстве США (через само же посольство!), что позволило специалистам НКВД разобраться в устройстве замка и читать секретную дипломатическую переписку.
Отметим, что формальный статус Штейгера существенно выше статуса Майгеля, который является скромным сотрудником Зрелищной комиссии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы и, опять же, не полноправный сексот (о чем Булгаковы догадывались, но знать, понятно, не могли), а всего лишь "наушник и шпион".
Кстати, о баронстве – в "Великом канцлере" Воланд интересуется у Фагота, почему барон бывший и получает несколько странный ответ относительно того, что титул фон-Майзена, дескать, стеснял и он от него отказался.
На самом деле Штейгера ничего не стесняло, поскольку все титулы были отмены ещё февральской революцией и к 1933 году о них думать забыли (хотя А.Н. Толстого и называли "красный граф"). Однако, пожалуй, правы те авторы, которые видят причину особой неприязни Булгакова к барону в том, что тот был титулованным дворянином, который пошёл на службу к красным. Вообще для Булгакова крах империи в результате измельчания элиты (дворянства) была одной из важнейших на протяжении жизни – недаром в его последнем произведении, пьесе "Батум", царь и губернатор – комические персонажи.
Штейгер окончил жизнь так как было предсказано Булгаковым – в 1937 году он был арестован и расстрелян за шпионаж в пользу иностранной разведки. Следует отметить, что это не первый случай в творчестве Булгакова – так он ещё в "Роковых яйцах" предсказал гибель режиссёра Всеволода Мейерхольда.
Другим прототипом выл, вероятно, крайне левый ленинградский литературовед Михаил Гаврилович Майзель. Учитывая, что в романе речь идёт о специфических взаимоотношениях в окололитературной среде, то такое предположение выглядит оправданным. Опять же, первоначальная фамилия – фон Майзен (Майзель ни фоном, ни бароном не был – он вообще еврей).
Доцент Историко-лингвистического института, литфронтовец и автор журнала "На литературном посту" Майзель третировал Булгакова как представителя "новобуржуазного направления", обвинял его в "апологии чистой белогвардейщины". "Господствующим настроением в произведениях Булгакова является неприятие современности и апологетическое отношение к дореволюционному прошлому". Доносчиком в собственном смысле этого слова Майзель мог и не быть, но его статьи выглядели как публичный донос.
И уж совсем притянутым за уши выглядит связь Майгеля с комендантом Петропавловской крепости бароном Егором Ивановичем Майделем (1817-1881), поведением которого возмущался Лев Толстой.
Так же сомнительна и связь с братьями Рудольфом и Максимом Штейнгелями из Киева. С ними самим писатель знаком быть не мог (Рудольф Васильевич Штейнгель умер в 1892 году), но наверняка бывал в его доме на Бульварно-Кудрявской улице где университетский преподаватель Булгакова Михаил Лапинский обустроил водолечебницу. Но какие-то негативные ассоциации тут маловероятны.
* Намёк на это обстоятельство есть в рассказе Ивана Ефремова "Афанеор, дочь Ахархеллена", где приехавшего в СССР туарега знакомят с произведшей на него впечатление балериной. Там, разумеется, всё это подано благородно.
