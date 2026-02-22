https://ukraina.ru/20260222/otvet-na-yadernoe-oruzhie-v-estonii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-22-fevralya-1075945031.html

Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраля

В Кремле рассказали об ответных действиях на размещение в Эстонии ядерного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

РФ примет меры в случае размещения в Эстонии ядерного оружия, направленного на Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать", — указал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.По словам Пескова, Москва всегда будет делать всё необходимое для обеспечения безопасности, тем более в ядерном сдерживании. При этом он подчеркнул, что Россия не угрожает европейским странам.Ранее, 18 февраля, глава МИД Маргус Цахна заявил, что Эстония при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие.Обстрелы и налётыУтром 22 февраля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 29 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Саратовской области, 11 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Смоленской области, 9 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Московского региона", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 2 снаряда на горловском направлении. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 7 ноября 2025 года в н.п. Красноармейск.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 5; Новая Маячка — 3; Днепряны — 5; Старая Збурьевка — 6; Алёшки — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Обрывка, Корсунка, Пролетарка и Алёшки.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Также, как отметили в Администрации Горностаевского муниципального округа, ВСУ за сутки нанесли 21 артиллерийский удар по территории Горностаевского округаОбстрелам подверглись Горностаевка, Каиры и Заводовка."Также зафиксировано 16 атак вражеских БпЛА. Информация о пострадавших не поступала", — сообщили в Администрации округа.Утром 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом сбит беспилотник самолётного типа. Повреждено остекление коммерческого объекта", — указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский и Разумное, сёлам Бессоновка, Бочковка, Долбино, Нехотеевка, Нижний Ольшанец, Новая Деревня, Орловка, Репное, Чайки и Ясные Зори в ходе двух ракетных обстрелов выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 31 беспилотника, 27 из которых сбиты и подавлены. В селе Орловка повреждены забор частного дома и газовая труба, в селе Ясные Зори — легковой и грузовой автомобили.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Грузское, хуторам Красиво и Никольский совершены атаки 9 беспилотников, 2 из которых сбиты."В хуторе Никольский от удара FPV-дрона по ГАЗели ранен мужчина. В тяжёлом состоянии он госпитализирован в областную клиническую больницу. Автомобиль повреждён. В районе хутора Красиво в результате атаки дрона на автомобиль ранены мужчина и трёхлетняя девочка. Они находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях г. Белгорода. Машина повреждена. Также вчера в больницу обратился мужчина, который получил баротравму и слепое осколочное ранение голени при детонации дрона в селе Берёзовка 20 февраля. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", — писал губернатор.В районе хутора Красиво повреждены 2 микроавтобуса, в селе Грузское — полуприцеп грузового автомобиля.Над Валуйским округом сбиты и подавлены 20 беспилотников. В результате падения обломков сбитого БПЛА в городе Валуйки повреждены 4 квартиры в МКД, 3 автомобиля и коммерческий объект."Вчера за медицинской помощью обратился боец "Орлана", получивший баротравму при отражении атаки FPV-дрона в хуторе Михайловка 20 февраля. Мужчина госпитализирован", — писал Гладков.В Волоконовском округе в хуторе Екатериновка в результате атаки дрона повреждён объект инфраструктуры. Часть жителей временно остаётся без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. Также над округом сбиты и подавлены 10 беспилотников.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Замостье, Косилово, Новостроевка-Первая, Почаево, Рождественка и Смородино выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 32 беспилотников, 6 из которых сбиты."В районе села Почаево в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчина продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. В районе села Головчино от удара FPV-дрона по автомобилю ранены двое: мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы. Машина повреждена", — рассказывал губернатор.В городе Грайворон повреждены 3 квартиры в двух МКД, 3 частных дома, 2 надворные постройки, коммерческий объект и 7 автомобилей, один из которых сгорел, в селе Головчино повреждены оборудование коммерческого объекта и автомобиль, в селе Замостье — частный дом и 2 машины, в селе Косилово и на участке автодороги Новостроевка-Первая — Грайворон повреждены по одному автомобилю, в селе Гора-Подол — 3 домовладения, 3 машины и 2 микроавтобуса, один из которых загорелся, в селе Смородино повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль.Над Ивнянским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Повреждений нет.В Корочанском округе сёла Бехтеевка и Мелихово атакованы 3 беспилотниками, один из которых сбит. На окраине села Мелихово повреждена линия электропередачи, в селе Бехтеевка — инфраструктурный объект."Над Красногвардейским округом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — указывалось во второй части сводки.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Староселье, Теребрено и хутору Высокий совершены атаки 45 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты. На окраине посёлка Красная Яруга повреждены 2 грузовых автомобиля на территории предприятия, в селе Сергиевка — одна машина.Над Прохоровским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Повреждений нет.В Ракитянском округе хутор Семейный атакован одним беспилотником — повреждены газовая труба на территории домовладения, навес и автомобиль.Над Старооскольским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.Над Чернянским округом системой ПВО сбиты 8 беспилотников. Без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Сурково и хутору Бондаренков произведены атаки 30 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты."Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка 20 февраля. У него диагностировали минно-взрывную травму и раны мягких тканей лица. Лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.В селе Мешковое повреждена линия электропередачи, в селе Вознесеновка — автомобиль, в селе Графовка — 3 квартиры в МКД и автомобиль, в селе Нежеголь — частный дом, в селе Первое Цепляево — грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — объект инфраструктуры, в селе Белянка — КамАЗ, в селе Сурково — машина. Ночью в Шебекино в результате атаки БПЛА повреждены 2 автомобиля, один из которых уничтожен огнём.Над Яковлевским округом сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.Позднее, Гладков сообщил о новых атаках ВСУ."В результате очередных целенаправленных ударов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. В Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего...", — писал Гладков.Он рассказал, что в районе хутора Церковный Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия."Женщину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся медицинская помощь оказывается. Повреждён фасад одного из сооружений", — отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об оценке украинцами происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО".

