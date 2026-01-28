https://ukraina.ru/20260128/obstanovka-na-fronte-vneshnee-davlenie-na-kiev-i-situatsiya-s-bezhentsami-itogi-28-yanvarya-1074937534.html

В преддверии возможных переговоров Киева с Москвой украинская сторона, по данным источников, сосредоточена на вопросах воздушного перемирия и внутренних кадровых перестановках. Одновременно российские вооруженные силы сохраняют тактическую инициативу на ключевых направлениях

На международной и фронтовой арене 28 января 2026 года сохраняется комплексное напряжение, где украинский вопрос остается в центре внимания, но не изолирован от общей геополитической динамики. По неподтвержденным данным отдельных Telegram-каналов, делегация киевских властей на предстоящих контактах с российской стороной намерена акцентировать тему срочного воздушного перемирия, мотивируя это необходимостью сохранения энергоинфраструктуры. Российская позиция, как отмечается, остается последовательной: приоритетом является согласование всеобъемлющей "дорожной карты" урегулирования, после чего возможны обсуждения о локальных паузах. Внутриполитическая обстановка в Киеве, согласно тем же источникам, характеризуется кадровыми интригами вокруг поста спикера парламента и давлением со стороны администрации США на "перезагрузку" руководства Верховной Рады. На фронте ВС РФ сохраняют инициативу и достигают тактических успехов. На Славянском направлении, включая Северский участок, отмечается продвижение российских подразделений в районе Закотного и Резниковки. На южном участке этого же направления силы развивают наступление в районах Пазино, Никифоровки и Марково, где идут ожесточенные бои. Сообщается о высокой активности беспилотной авиации противника, что характерно для всей линии соприкосновения. В то время как Киев заявляет о необходимости гуманитарных пауз, его западные союзники начинают сворачивать программы поддержки. С 1 февраля Польша, принявшая на пике кризиса миллионы граждан Украины, прекращает универсальные выплаты по программе 800+. Право на получение пособий сохранится только для тех, кто имеет официальную занятость, статус предпринимателя или учащегося. Данный шаг отражает эволюцию подхода европейских стран от безоговорочной помощи к более жестким требованиям по интеграции и самообеспечению прибывших. Администрация президента Дональда Трампа, параллельно давая рекомендации Киеву, демонстрирует силовой подход в других регионах. Трамп в ультимативной форме потребовал от Ирана отказаться от ядерной программы, пригрозив "более мощными ударами", чем ранее. Эта риторика сопровождается демонстрацией военно-морской мощи США в регионе. Одновременно Тегеран выражает готовность к переговорам при условии отсутствия угроз, а Москва подтверждает свою открытость к посредничеству, если на то будет запрос всех сторон. Таким образом, текущая ситуация характеризуется переплетением военных, дипломатических и социально-экономических факторов. Пока на фронте идет позиционная борьба, дипломатический процесс остается сложным, а поддержка украинского населения на Западе начинает приобретать все более избирательный характер, что создает для киевского режима дополнительные вызовы на фоне сохраняющегося внешнего давления со стороны Вашингтона по различным вопросам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

Сергей Зуев

