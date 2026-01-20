"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/obratnogo-puti-net-uragan-donald-obrushilsya-na-evropu-i-ukrainu-1074559966.html
"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину
"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину - 20.01.2026 Украина.ру
"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направляется в Европу – для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума, который традиционно пройдет в швейцарском Давосе.
2026-01-20T15:17
2026-01-20T15:17
эксклюзив
украина
сша
европа
дональд трамп
эммануэль макрон
оон
financial times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074560752_0:0:988:555_1920x0_80_0_0_fa62246ac38df24485f5661b841288d8.jpg
Ожидается, что Трамп произнесет в Швейцарии программную речь, чтобы изложить новые принципы американской внешней политики. И уже ясно, что главной темой этого выступления станет Гренландия, судьба которой может решиться в самое ближайшее время. Потому что в Белом доме не скрывают желания поскорее взять этот остров под свой контроль."Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет – в этом все согласны", – сказал сегодня об этом президент США.Официальный аккаунт американской администрации опубликовал картинку с изображением Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, которые вместе устанавливают звездно-полосатое знамя среди заснеженной арктической тундры – на фоне таблички с надписью: "Гренландия. Американская территория с 2026 года".Трамп дает понять, что он намерен добиваться своих целей, игнорируя недовольство европейских союзников. В ходе своего брифинга он демонстративно обрушился на Францию и Британию. Комментируя демарш Эммануэля Макрона, который отказался входить в "Совет мира", учрежденный американским президентом под предлогом урегулирования кризиса в секторе Газа, глава Белого дома не стал скрывать своего презрения к французскому президенту."Никто не хочет иметь дело с Макроном, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если французы будут вести себя враждебно, я введу двухсотпроцентный тариф на его вино и шампанское", – насмешливо заявил Трамп.Сразу после этого он разместил в социальной сети конфиденциальное сообщение от Макрона, который обращался к американскому президенту в подчеркнуто угодливом тоне, предлагая ему обсудить гренландский вопрос за ужином. Хотя публикация личной переписки между государственными лидерами считается в международной дипломатии прямым оскорблением.Досталось и англичанам – несмотря на то, что они тоже делали безуспешные попытки угодить Трампу. Президент США раскритиковал Кира Стармера, который принял решение вернуть островному государству Маврикий стратегически важный остров Диего-Гарсия, где расположена американская база, позволяющая контролировать значительную часть Индийского океана.Этот коралловый атолл был оккупирован британцами в шестидесятые годы прошлого века. Европейские захватчики депортировали проживавшее там население, чтобы туземцы не мешали строительству военных объектов. Американцы разместили на острове бомбардировщики и неоднократно использовали их в ходе операций на Ближнем Востоке. Однако британцы уступили давлению ООН, которое давно требовало вернуть Маврикию отобранные у него территории.Трамп воспользовался этим поводом для того, чтобы отвесить британскому премьеру информационный пинок и еще раз обосновать свои претензии на Гренландию, где тоже находятся американские самолеты."Это шокирует, но наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия – место размещения жизненно важной военной базы США – без какой-либо причины. Это еще одна из длинной цепочки причин, по которым Гренландия должна быть приобретена США", – написал в своему блоге хозяин Белого дома.В Вашингтоне уверены, что Европа не сможет противостоять американскому натиску на северном направлении. Как сообщает Financial Times, европейские дипломаты уже признались, что попытка послать в Гренландию горстку солдат была серьезной ошибкой, которая только подстегнула Трампа ускорить захват арктических территорий, окончательно подрывая мнимое евроатлантическое единство.По данным Bloomberg, в Брюсселе рассматривают возможность развернуть против США экономическую войну, приступив к массовой распродаже американских ценных бумаг. Европейские государства владеют американскими облигациями на сумму около 8 триллионов долларов, что делает их главным кредитором Америки. Однако министр США Скотт Бессент пригрозил, что Белый дом способен нанести Европе ответный удар, который полностью обрушит ее экономику.Отношения между Вашингтоном и Киевом тоже оказались разрушены – и сегодня это стало вполне очевидным фактом. Утверждение плана послевоенного восстановления Украины, который должны были подписать в Давосе Зеленский и Трамп, официально отменили по инициативе Белого дома. И украинскому диктатору пришлось спешно отменять давно запланированную поездку в Швейцарию.Зеленский неосмотрительно позволил себе встать в гренландском конфликте на сторону европейцев, а также не высказал энтузиазма по поводу участия в "Совете мира", который является любимым детищем американского президента. Похоже, что это стало для Трампа последней каплей – тем более, что американский бизнес отказался от финансирования украинского режима, на фоне его неопределенного будущего и громких коррупционных скандалов."Ещё весной 2023 года BlackRock начал сбор 50-80 миллиардов долларов для инвестиций в экономику Украины. Затем планку опустили до 15-30 миллиардов. А в начале 2025 года проект и вовсе прикрыли, BlackRock за копейки отдал его европейцам. Последние пока смогли собрать лишь один миллиард долларов. Никто из частных инвесторов не горит желанием вкладывать большие деньги в Украину – ведь не сегодня-завтра они сгорят", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.В то же время, спецпредставитель президента России по экономическому и инвестиционному сотрудничеству за рубежом Кирилл Дмитриев уже прилетел в Давос, где он должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – для продолжения переговоров об урегулировании украинского кризиса.Формула "ни слова об Украине без Украины", на которой всегда настаивали в Киеве и Брюсселе, окончательно потеряла для американцев свою актуальность. И это говорит о том, что мир находится на пороге существенных изменений, которые могут произойти как в Арктике, так и в Восточной Европе.Читайте подробности в материале Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
https://ukraina.ru/20260120/1074555335.html
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074560752_9:0:857:636_1920x0_80_0_0_2957978660911ba654251638818c6733.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, оон, financial times
Эксклюзив, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН, Financial Times

"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину

15:17 20.01.2026
 
© Фото : @realDonaldTrump
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : @realDonaldTrump
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направляется в Европу – для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума, который традиционно пройдет в швейцарском Давосе.
Ожидается, что Трамп произнесет в Швейцарии программную речь, чтобы изложить новые принципы американской внешней политики. И уже ясно, что главной темой этого выступления станет Гренландия, судьба которой может решиться в самое ближайшее время. Потому что в Белом доме не скрывают желания поскорее взять этот остров под свой контроль.
"Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет – в этом все согласны", – сказал сегодня об этом президент США.
Официальный аккаунт американской администрации опубликовал картинку с изображением Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, которые вместе устанавливают звездно-полосатое знамя среди заснеженной арктической тундры – на фоне таблички с надписью: "Гренландия. Американская территория с 2026 года".
Трамп дает понять, что он намерен добиваться своих целей, игнорируя недовольство европейских союзников. В ходе своего брифинга он демонстративно обрушился на Францию и Британию. Комментируя демарш Эммануэля Макрона, который отказался входить в "Совет мира", учрежденный американским президентом под предлогом урегулирования кризиса в секторе Газа, глава Белого дома не стал скрывать своего презрения к французскому президенту.
"Никто не хочет иметь дело с Макроном, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если французы будут вести себя враждебно, я введу двухсотпроцентный тариф на его вино и шампанское", – насмешливо заявил Трамп.
Сразу после этого он разместил в социальной сети конфиденциальное сообщение от Макрона, который обращался к американскому президенту в подчеркнуто угодливом тоне, предлагая ему обсудить гренландский вопрос за ужином. Хотя публикация личной переписки между государственными лидерами считается в международной дипломатии прямым оскорблением.
Досталось и англичанам – несмотря на то, что они тоже делали безуспешные попытки угодить Трампу. Президент США раскритиковал Кира Стармера, который принял решение вернуть островному государству Маврикий стратегически важный остров Диего-Гарсия, где расположена американская база, позволяющая контролировать значительную часть Индийского океана.
Этот коралловый атолл был оккупирован британцами в шестидесятые годы прошлого века. Европейские захватчики депортировали проживавшее там население, чтобы туземцы не мешали строительству военных объектов. Американцы разместили на острове бомбардировщики и неоднократно использовали их в ходе операций на Ближнем Востоке. Однако британцы уступили давлению ООН, которое давно требовало вернуть Маврикию отобранные у него территории.
Трамп воспользовался этим поводом для того, чтобы отвесить британскому премьеру информационный пинок и еще раз обосновать свои претензии на Гренландию, где тоже находятся американские самолеты.
"Это шокирует, но наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия – место размещения жизненно важной военной базы США – без какой-либо причины. Это еще одна из длинной цепочки причин, по которым Гренландия должна быть приобретена США", – написал в своему блоге хозяин Белого дома.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
13:43
Выступление Зеленского в Давосе отменено Владимир Зеленский не приедет на Давос и не выступить на экономическом форуме. Об этом 20 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
В Вашингтоне уверены, что Европа не сможет противостоять американскому натиску на северном направлении. Как сообщает Financial Times, европейские дипломаты уже признались, что попытка послать в Гренландию горстку солдат была серьезной ошибкой, которая только подстегнула Трампа ускорить захват арктических территорий, окончательно подрывая мнимое евроатлантическое единство.
По данным Bloomberg, в Брюсселе рассматривают возможность развернуть против США экономическую войну, приступив к массовой распродаже американских ценных бумаг. Европейские государства владеют американскими облигациями на сумму около 8 триллионов долларов, что делает их главным кредитором Америки. Однако министр США Скотт Бессент пригрозил, что Белый дом способен нанести Европе ответный удар, который полностью обрушит ее экономику.
Отношения между Вашингтоном и Киевом тоже оказались разрушены – и сегодня это стало вполне очевидным фактом. Утверждение плана послевоенного восстановления Украины, который должны были подписать в Давосе Зеленский и Трамп, официально отменили по инициативе Белого дома. И украинскому диктатору пришлось спешно отменять давно запланированную поездку в Швейцарию.
Зеленский неосмотрительно позволил себе встать в гренландском конфликте на сторону европейцев, а также не высказал энтузиазма по поводу участия в "Совете мира", который является любимым детищем американского президента. Похоже, что это стало для Трампа последней каплей – тем более, что американский бизнес отказался от финансирования украинского режима, на фоне его неопределенного будущего и громких коррупционных скандалов.
"Ещё весной 2023 года BlackRock начал сбор 50-80 миллиардов долларов для инвестиций в экономику Украины. Затем планку опустили до 15-30 миллиардов. А в начале 2025 года проект и вовсе прикрыли, BlackRock за копейки отдал его европейцам. Последние пока смогли собрать лишь один миллиард долларов. Никто из частных инвесторов не горит желанием вкладывать большие деньги в Украину – ведь не сегодня-завтра они сгорят", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.
В то же время, спецпредставитель президента России по экономическому и инвестиционному сотрудничеству за рубежом Кирилл Дмитриев уже прилетел в Давос, где он должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – для продолжения переговоров об урегулировании украинского кризиса.
Формула "ни слова об Украине без Украины", на которой всегда настаивали в Киеве и Брюсселе, окончательно потеряла для американцев свою актуальность. И это говорит о том, что мир находится на пороге существенных изменений, которые могут произойти как в Арктике, так и в Восточной Европе.
Читайте подробности в материале Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронООНFinancial Times
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Ракетный удар нанесён по объектам противника в окрестностях Николаева
16:28Львов переходит на режим экономии электроэнергии, сообщили в мэрии
16:27Приговор Януковичу, сбор на Тимошенко, состояние ЧАЭС. Новости к этому часу
16:22Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
16:19Юлия Тимошенко поспешила оправдаться за свои слова о фашистском режиме на Украине:
16:00Александр Шалимов: хирург-академик, который бил своих учеников
15:45Зеленский заявил, что "США не смогли остановить Путина" и поддержал Данию
15:37Зачем Зеленский собрал всю королевскую рать
15:37Стубб позвал Трампа в сауну, а в Киеве — нет отопления и может остановиться метро. Главное к этому часу
15:25Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику
15:17"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину
15:08Это только начало! Какая операция ВС России уничтожит на Украине и логистику, и энергетику — Мягков
15:02Украинцам посоветовали "рычать по утрам", ракеты ударили по объекту под Винницей. Главное к этому часу
15:00Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера"
14:57Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
14:40Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными
14:30Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом
14:21Трамп прислал Зеленскому приглашение войти в "Совет мира"
14:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области
14:01Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
Лента новостейМолния