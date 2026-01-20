https://ukraina.ru/20260120/obratnogo-puti-net-uragan-donald-obrushilsya-na-evropu-i-ukrainu-1074559966.html

"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направляется в Европу – для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума, который традиционно пройдет в швейцарском Давосе.

Ожидается, что Трамп произнесет в Швейцарии программную речь, чтобы изложить новые принципы американской внешней политики. И уже ясно, что главной темой этого выступления станет Гренландия, судьба которой может решиться в самое ближайшее время. Потому что в Белом доме не скрывают желания поскорее взять этот остров под свой контроль."Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет – в этом все согласны", – сказал сегодня об этом президент США.Официальный аккаунт американской администрации опубликовал картинку с изображением Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, которые вместе устанавливают звездно-полосатое знамя среди заснеженной арктической тундры – на фоне таблички с надписью: "Гренландия. Американская территория с 2026 года".Трамп дает понять, что он намерен добиваться своих целей, игнорируя недовольство европейских союзников. В ходе своего брифинга он демонстративно обрушился на Францию и Британию. Комментируя демарш Эммануэля Макрона, который отказался входить в "Совет мира", учрежденный американским президентом под предлогом урегулирования кризиса в секторе Газа, глава Белого дома не стал скрывать своего презрения к французскому президенту."Никто не хочет иметь дело с Макроном, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если французы будут вести себя враждебно, я введу двухсотпроцентный тариф на его вино и шампанское", – насмешливо заявил Трамп.Сразу после этого он разместил в социальной сети конфиденциальное сообщение от Макрона, который обращался к американскому президенту в подчеркнуто угодливом тоне, предлагая ему обсудить гренландский вопрос за ужином. Хотя публикация личной переписки между государственными лидерами считается в международной дипломатии прямым оскорблением.Досталось и англичанам – несмотря на то, что они тоже делали безуспешные попытки угодить Трампу. Президент США раскритиковал Кира Стармера, который принял решение вернуть островному государству Маврикий стратегически важный остров Диего-Гарсия, где расположена американская база, позволяющая контролировать значительную часть Индийского океана.Этот коралловый атолл был оккупирован британцами в шестидесятые годы прошлого века. Европейские захватчики депортировали проживавшее там население, чтобы туземцы не мешали строительству военных объектов. Американцы разместили на острове бомбардировщики и неоднократно использовали их в ходе операций на Ближнем Востоке. Однако британцы уступили давлению ООН, которое давно требовало вернуть Маврикию отобранные у него территории.Трамп воспользовался этим поводом для того, чтобы отвесить британскому премьеру информационный пинок и еще раз обосновать свои претензии на Гренландию, где тоже находятся американские самолеты."Это шокирует, но наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия – место размещения жизненно важной военной базы США – без какой-либо причины. Это еще одна из длинной цепочки причин, по которым Гренландия должна быть приобретена США", – написал в своему блоге хозяин Белого дома.В Вашингтоне уверены, что Европа не сможет противостоять американскому натиску на северном направлении. Как сообщает Financial Times, европейские дипломаты уже признались, что попытка послать в Гренландию горстку солдат была серьезной ошибкой, которая только подстегнула Трампа ускорить захват арктических территорий, окончательно подрывая мнимое евроатлантическое единство.По данным Bloomberg, в Брюсселе рассматривают возможность развернуть против США экономическую войну, приступив к массовой распродаже американских ценных бумаг. Европейские государства владеют американскими облигациями на сумму около 8 триллионов долларов, что делает их главным кредитором Америки. Однако министр США Скотт Бессент пригрозил, что Белый дом способен нанести Европе ответный удар, который полностью обрушит ее экономику.Отношения между Вашингтоном и Киевом тоже оказались разрушены – и сегодня это стало вполне очевидным фактом. Утверждение плана послевоенного восстановления Украины, который должны были подписать в Давосе Зеленский и Трамп, официально отменили по инициативе Белого дома. И украинскому диктатору пришлось спешно отменять давно запланированную поездку в Швейцарию.Зеленский неосмотрительно позволил себе встать в гренландском конфликте на сторону европейцев, а также не высказал энтузиазма по поводу участия в "Совете мира", который является любимым детищем американского президента. Похоже, что это стало для Трампа последней каплей – тем более, что американский бизнес отказался от финансирования украинского режима, на фоне его неопределенного будущего и громких коррупционных скандалов."Ещё весной 2023 года BlackRock начал сбор 50-80 миллиардов долларов для инвестиций в экономику Украины. Затем планку опустили до 15-30 миллиардов. А в начале 2025 года проект и вовсе прикрыли, BlackRock за копейки отдал его европейцам. Последние пока смогли собрать лишь один миллиард долларов. Никто из частных инвесторов не горит желанием вкладывать большие деньги в Украину – ведь не сегодня-завтра они сгорят", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.В то же время, спецпредставитель президента России по экономическому и инвестиционному сотрудничеству за рубежом Кирилл Дмитриев уже прилетел в Давос, где он должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – для продолжения переговоров об урегулировании украинского кризиса.Формула "ни слова об Украине без Украины", на которой всегда настаивали в Киеве и Брюсселе, окончательно потеряла для американцев свою актуальность. И это говорит о том, что мир находится на пороге существенных изменений, которые могут произойти как в Арктике, так и в Восточной Европе.Читайте подробности в материале Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.

