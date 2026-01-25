ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики - 25.01.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики - 25.01.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики
Армия России нанесла удары по ряду регионов Украины, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-01-25T11:26
2026-01-25T11:34
В ночь на 25 января атакам подверглись объекты в Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской и других областях.Сообщалось о взрывах в населённых пунктах, включая Краматорск, Черновцы, Чугуев и Шевченково Харьковской области. Ряд прилётов был зафиксирован по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в частности пострадала Ладыженская ТЭЦ и подстанция "Винницкая".В некоторых районах были отмечены перебои с электроснабжением. Без отопления в Киеве на это утро остаются 1676 домов, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Без света по состоянию на вчерашний вечер оставались 800 тысяч абонентов. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль. "Дефицит мощности сохраняется", - добавил Шмыгаль.Официального подтверждения целей и последствий ударов от Министерства обороны России на данный момент нет.25 января российские силы ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив около полусотни украинских дронов. Подробнее в материале В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночьмБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики

11:26 25.01.2026 (обновлено: 11:34 25.01.2026)
 
Армия России нанесла удары по ряду регионов Украины, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом 25 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 25 января атакам подверглись объекты в Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской и других областях.
Сообщалось о взрывах в населённых пунктах, включая Краматорск, Черновцы, Чугуев и Шевченково Харьковской области. Ряд прилётов был зафиксирован по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в частности пострадала Ладыженская ТЭЦ и подстанция "Винницкая".
В некоторых районах были отмечены перебои с электроснабжением. Без отопления в Киеве на это утро остаются 1676 домов, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Без света по состоянию на вчерашний вечер оставались 800 тысяч абонентов. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Дефицит мощности сохраняется", - добавил Шмыгаль.
Официального подтверждения целей и последствий ударов от Министерства обороны России на данный момент нет.
25 января российские силы ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив около полусотни украинских дронов. Подробнее в материале В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночьм
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
