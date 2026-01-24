"Уничтожение Украины" путем критики разграбления западной помощи. Одесскому священнику дали пять лет - 24.01.2026 Украина.ру
"Уничтожение Украины" путем критики разграбления западной помощи. Одесскому священнику дали пять лет
Священника УПЦ из Одессы приговорили к заключению с конфискацией имущества за разговоры по телефону с критикой коррупции, разворовывания западной помощи и использования гражданского населения для того, чтобы прикрывать установки ПВО.
В конце июня прошлого года СБУ в Одессе задержала 58-летнего священника Храма Святой Равноапостольной Марии Магдалены УПЦ Ивана Павличенко. Его обвинили в разжигании межнациональной ненависти (статья, по которой националистов не преследуют никогда) и "оправдании российской агрессии" за разговоры по телефону с верующими.Разговоров было много и самых разнообразных. Вот несколько примеров:"Умные люди понимают, что здесь ничего хорошего не будет, и у кого есть возможность, нужно выезжать. Потом вернуться, потом да, потом, но ты понимаешь, когда здесь даже все поменяется, здесь будет херово. Главное, конечно, чтобы война закончилась, и чтоб не было вот этой Укропии. Потому что не Украина, а именно Укропия, что они построили бандиты"."Люди естественным образом обосранные. Они сидят и боятся всего. Вот сегодня тоже я смотрел пикет против сноса памятника Высоцкому. Там пять человек было, понимаешь. То есть Одессе пох... Вот. Ну, они просто боятся люди, понимаешь. Там же, перед этим, этого вызывали в СБУ. Этого Штекеля. Просто люди, они полностью атрофированные, боятся всего. Ты понимаешь тоже, ТЦК-шмэцэка, СБУ-шмэсбэу, потом могут наехать, тебя с работы убрать вообще. Когда говорят, а что там говорят, народ молчит? А что народ может сделать? Ну что? Ну, выйдут они туда, и что? Прибежит толпа нацистов и будут приставать к людям. И их милиция еще будет охранять, бандитов. Полиция вот эта вонючая. Вот и все. Поэтому что тут только внешняя сила может от этого освободить"."Я вот подумал, что более всего эта война сейчас выгодна только нашему руководству. Миллиарды идут сюда. Я считаю, что оно так не должно быть. Выгодно, потому что там тоже воруют. Америка. Я понимаю. Они если же дают деньги, то они же говорят, мы тут сейчас частичку себе на кармашек, а вы уж там себе разбирайтесь. И тебе дают деньги, именно война, на нее можно списывать"."Я ж говорю, тут этому самому, выгодней конечно эта война именно Зеленскому. Ну и тем, кто там распоряжается деньгами. Потому что они ж на месте пилят. Если бы воровал один Зеленский, а там не воровали, так они бы ему не дали этого. А так как они там в первую очередь из Европы и из Америки, что выделяют деньги, они сами воруют. Что-то достается и Зеленскому. Пишут, что он имеет до миллиона долларов в день"."Вчера тут долбануло где-то. Пишут, Аркадия. Мне кажется, что здесь на Каманина дом разнесли. Они сейчас разносят все, что связано с производством дронов. Просто так по жилому дому будут бить? Нет, конечно! Ну, вот частные дома там пострадали. Ну так кто тут уже виноват, что вы размещаете в частных домах вот эту вот всю гадость свою? Все россияне виноваты, да? Виноваты вы! Выносите все в поле и пусть вас там бомбят!""Чтоб им головы поотрывало! Я хотел бы сказать, да им, чтоб руки оторвало за то, что сколько зла они натворили, ваши ПВОшники!"Как можно увидеть, обычные бытовые разговоры о войне, какие ведут миллионы граждан. Критика коррупции и наживающихся на войне, обывательские рассуждения о ведении боевых действий — все самое обычное. Но человек — священник гонимой УПЦ, и это делает его более уязвимым, чем любого другого гражданина, который ежедневно ведет с родственниками и знакомыми точно такие же беседы.Откуда в СБУ появились записи разговоров, неизвестно, потому что Павличенко пошел на сделку со следствием и суд доказательства не рассматривал. Поступок понятный, потому что альтернатива – или пять лет реального лишения свободы, или условный срок. Священник согласился на условный с тремя годами отсрочки.Обычно подобные дела, где нет обвинений в наведении ракет или передаче каких-то иных данных, так и заканчиваются. Апелляция для прокуратуры не имеет никакого смысла, поскольку "преступление" как бы доказано, обвинительный приговор есть, вопрос закрыт. Но в случае священника все иначе, а признание сыграло в апелляции злую шутку.Поскольку суд первой инстанции принимал решение без исследования доказательств, а фактические обстоятельства совершения преступления никто не оспаривал, прокурор потребовал пересмотреть лишь соответствие наказания степени тяжести совершенного — "несправедливость вследствие мягкости".Апелляция отметила, что обвинили Павличенко в тяжком преступлении (речь об "оправдании российской агрессии"), которое совершено "против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, во время действия военного положения", а это якобы наиболее опасное посягательство на госбезопасность, обороноспособность, независимость и конституционный строй. Звучит совершенно гротескно, если вспомнить, что священника обвиняют не в совершении терактов и диверсий, а в разговорах со знакомыми на тему коррупции и войны.Но, как уже было сказано, священник признался ради получения условного приговора, и отрицать в апелляции "оправдание российской агрессии" было уже невозможно. Павличенко согласился, что он "оправдывал", а дальше суд совершенно манипуляторски и политически ангажированно, но формально законно заявил, что поступок обвиняемого свидетельствует о его "выраженных украинофобских настроениях, негативном отношении к украинской власти и народу". Нигде, естественно, Павличенко не говорил ни слова о том, что он относится плохо к народу, а плохо относиться к власти — конституционное демократическое право любого гражданина, которое он может реализовать на выборах. Правда выборов нет, но это уже другая история.Еще раз, формально Павличенко совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, потому что статья, по которой его осудили, и преступление, в совершении которого он признался, по украинскому законодательству входят именно в эту категорию. А что именно он сделал (в случае священника — ничего) — не важно, после признания суд не рассматривает конкретные доказательства. А раз совершено преступление против мира и безопасности человечества, то как за такое страшное деяние может быть такое мягкое наказание? Суд считает, что такое должно караться "по всей строгости закона", чтобы у других не было ложного представления о возможности уклониться от ответственности или о возможности получения слишком легкого наказания по сравнению с их целью. А цель, ни много ни мало, — "фактическое уничтожение Украины и нашей государственности". По версии суда, конечно.Разговоры по телефону о том, как Зеленский разворовывает западную помощь, националисты сносят памятники, а военные прикрываются мирным населением названы "фактическим уничтожением Украины и нашей государственности". Казалось бы, чудовищная нелепость, просто дикость, нонсенс и вообще "как так может быть?" Но все снова упирается в признание, которое лишает Павличенко большей части правовых инструментов для дальнейшей борьбы. Приговор не может быть отменен в Верховном суде, дискуссия может идти только о тяжести наказания, но как оспаривать тяжесть, если есть признание в совершении преступления против мира и безопасности человечества, а доказательства никто не рассматривал, причем строго по закону?А апелляция еще и добавила "нотаций" о том, что священник должен быть моральным авторитетом, проповедовать мир и духовные ценности, и такое его поведение несовместимо с общественными ожиданиями, поэтому вот еще отягчающее обстоятельство.В итоге вместо условного срока без конфискации — пять лет реального лишения свободы с конфискацией имущества. За обывательские разговоры по телефону о ситуации в стране.Ситуация с преследованием священников УПЦ на Украине, конечно, лишь крошечный эпизод в системе политических репрессий. Но эпизод этот, как мы не раз говорили, ключевой, поскольку у УПЦ, в отличие от большинства преследуемых, есть организация и средства для борьбы. После скандала, устроенного послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, которая пыталась отрицать заявление американского Конгресса о массовых преследованиях священников и высмеять придуманное ею же самой утверждение о "42 тысячах заключенных христиан" (на самом деле 42 тысячи политически- отивированных уголовных дел, а не заключенных христиан), конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении направить официальное обращение в Ватикан в связи с преследованием УПЦ. Также Луна подчеркнула, что средства американских налогоплательщиков не должны направляться правительствам, ответственным за притеснение верующих.Воспользовавшись инфоповодом, члены правозащитного Альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" подали коллективное обращение в комитеты Сената и Конгресса США, а также в Комиссию США по религиозной свободе. Цель — чтобы Конгресс выяснил, почему до сих пор проблематика УПЦ не отражена на сайте Комиссии, а архиереи УПЦ до сих пор не рассматриваются как жертвы нарушений прав человека в "Списке жертв FoRB". Данный список преследуемых за религиозную деятельность возник из Международного закона о свободе вероисповедания Фрэнка Вулфа 1998 года. Согласно закону, посол по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы должен отчитываться непосредственно перед государственным секретарем, а по результатам отчетов вводится понятие "список лиц, подлежащих санкциям" для тех, кто нарушает свободу вероисповедания, и предоставляется право президенту вводить санкции против тех, кто участвует в преследовании.То есть президент США может ввести санкции против украинских политиков, судей и сотрудников правоохранительных органов, которые преследуют граждан за их вероисповедание. Это серьезное оружие, и им сейчас пытаются воспользоваться.О консолидированной международной правовой позиции спецдокладчиков ООН об уголовном преследовании за богословско-канонические споры, а также идеологические дискуссии (в том числе касающиеся идеологии "Русского мира") — в материале "Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии"
Священника УПЦ из Одессы приговорили к заключению с конфискацией имущества за разговоры по телефону с критикой коррупции, разворовывания западной помощи и использования гражданского населения для того, чтобы прикрывать установки ПВО.
В конце июня прошлого года СБУ в Одессе задержала 58-летнего священника Храма Святой Равноапостольной Марии Магдалены УПЦ Ивана Павличенко. Его обвинили в разжигании межнациональной ненависти (статья, по которой националистов не преследуют никогда) и "оправдании российской агрессии" за разговоры по телефону с верующими.
Разговоров было много и самых разнообразных. Вот несколько примеров:
"Умные люди понимают, что здесь ничего хорошего не будет, и у кого есть возможность, нужно выезжать. Потом вернуться, потом да, потом, но ты понимаешь, когда здесь даже все поменяется, здесь будет херово. Главное, конечно, чтобы война закончилась, и чтоб не было вот этой Укропии. Потому что не Украина, а именно Укропия, что они построили бандиты".
"Люди естественным образом обосранные. Они сидят и боятся всего. Вот сегодня тоже я смотрел пикет против сноса памятника Высоцкому. Там пять человек было, понимаешь. То есть Одессе пох... Вот. Ну, они просто боятся люди, понимаешь. Там же, перед этим, этого вызывали в СБУ. Этого Штекеля. Просто люди, они полностью атрофированные, боятся всего. Ты понимаешь тоже, ТЦК-шмэцэка, СБУ-шмэсбэу, потом могут наехать, тебя с работы убрать вообще. Когда говорят, а что там говорят, народ молчит? А что народ может сделать? Ну что? Ну, выйдут они туда, и что? Прибежит толпа нацистов и будут приставать к людям. И их милиция еще будет охранять, бандитов. Полиция вот эта вонючая. Вот и все. Поэтому что тут только внешняя сила может от этого освободить".
"Я вот подумал, что более всего эта война сейчас выгодна только нашему руководству. Миллиарды идут сюда. Я считаю, что оно так не должно быть. Выгодно, потому что там тоже воруют. Америка. Я понимаю. Они если же дают деньги, то они же говорят, мы тут сейчас частичку себе на кармашек, а вы уж там себе разбирайтесь. И тебе дают деньги, именно война, на нее можно списывать".
"Я ж говорю, тут этому самому, выгодней конечно эта война именно Зеленскому. Ну и тем, кто там распоряжается деньгами. Потому что они ж на месте пилят. Если бы воровал один Зеленский, а там не воровали, так они бы ему не дали этого. А так как они там в первую очередь из Европы и из Америки, что выделяют деньги, они сами воруют. Что-то достается и Зеленскому. Пишут, что он имеет до миллиона долларов в день".
"Вчера тут долбануло где-то. Пишут, Аркадия. Мне кажется, что здесь на Каманина дом разнесли. Они сейчас разносят все, что связано с производством дронов. Просто так по жилому дому будут бить? Нет, конечно! Ну, вот частные дома там пострадали. Ну так кто тут уже виноват, что вы размещаете в частных домах вот эту вот всю гадость свою? Все россияне виноваты, да? Виноваты вы! Выносите все в поле и пусть вас там бомбят!"
"Чтоб им головы поотрывало! Я хотел бы сказать, да им, чтоб руки оторвало за то, что сколько зла они натворили, ваши ПВОшники!"
Как можно увидеть, обычные бытовые разговоры о войне, какие ведут миллионы граждан. Критика коррупции и наживающихся на войне, обывательские рассуждения о ведении боевых действий — все самое обычное. Но человек — священник гонимой УПЦ, и это делает его более уязвимым, чем любого другого гражданина, который ежедневно ведет с родственниками и знакомыми точно такие же беседы.
Откуда в СБУ появились записи разговоров, неизвестно, потому что Павличенко пошел на сделку со следствием и суд доказательства не рассматривал. Поступок понятный, потому что альтернатива – или пять лет реального лишения свободы, или условный срок. Священник согласился на условный с тремя годами отсрочки.
Обычно подобные дела, где нет обвинений в наведении ракет или передаче каких-то иных данных, так и заканчиваются. Апелляция для прокуратуры не имеет никакого смысла, поскольку "преступление" как бы доказано, обвинительный приговор есть, вопрос закрыт. Но в случае священника все иначе, а признание сыграло в апелляции злую шутку.
Поскольку суд первой инстанции принимал решение без исследования доказательств, а фактические обстоятельства совершения преступления никто не оспаривал, прокурор потребовал пересмотреть лишь соответствие наказания степени тяжести совершенного — "несправедливость вследствие мягкости".
Апелляция отметила, что обвинили Павличенко в тяжком преступлении (речь об "оправдании российской агрессии"), которое совершено "против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, во время действия военного положения", а это якобы наиболее опасное посягательство на госбезопасность, обороноспособность, независимость и конституционный строй. Звучит совершенно гротескно, если вспомнить, что священника обвиняют не в совершении терактов и диверсий, а в разговорах со знакомыми на тему коррупции и войны.
Но, как уже было сказано, священник признался ради получения условного приговора, и отрицать в апелляции "оправдание российской агрессии" было уже невозможно. Павличенко согласился, что он "оправдывал", а дальше суд совершенно манипуляторски и политически ангажированно, но формально законно заявил, что поступок обвиняемого свидетельствует о его "выраженных украинофобских настроениях, негативном отношении к украинской власти и народу". Нигде, естественно, Павличенко не говорил ни слова о том, что он относится плохо к народу, а плохо относиться к власти — конституционное демократическое право любого гражданина, которое он может реализовать на выборах. Правда выборов нет, но это уже другая история.
Еще раз, формально Павличенко совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, потому что статья, по которой его осудили, и преступление, в совершении которого он признался, по украинскому законодательству входят именно в эту категорию. А что именно он сделал (в случае священника — ничего) — не важно, после признания суд не рассматривает конкретные доказательства.
А раз совершено преступление против мира и безопасности человечества, то как за такое страшное деяние может быть такое мягкое наказание? Суд считает, что такое должно караться "по всей строгости закона", чтобы у других не было ложного представления о возможности уклониться от ответственности или о возможности получения слишком легкого наказания по сравнению с их целью. А цель, ни много ни мало, — "фактическое уничтожение Украины и нашей государственности". По версии суда, конечно.
Разговоры по телефону о том, как Зеленский разворовывает западную помощь, националисты сносят памятники, а военные прикрываются мирным населением названы "фактическим уничтожением Украины и нашей государственности". Казалось бы, чудовищная нелепость, просто дикость, нонсенс и вообще "как так может быть?" Но все снова упирается в признание, которое лишает Павличенко большей части правовых инструментов для дальнейшей борьбы. Приговор не может быть отменен в Верховном суде, дискуссия может идти только о тяжести наказания, но как оспаривать тяжесть, если есть признание в совершении преступления против мира и безопасности человечества, а доказательства никто не рассматривал, причем строго по закону?
А апелляция еще и добавила "нотаций" о том, что священник должен быть моральным авторитетом, проповедовать мир и духовные ценности, и такое его поведение несовместимо с общественными ожиданиями, поэтому вот еще отягчающее обстоятельство.
В итоге вместо условного срока без конфискации — пять лет реального лишения свободы с конфискацией имущества. За обывательские разговоры по телефону о ситуации в стране.
Ситуация с преследованием священников УПЦ на Украине, конечно, лишь крошечный эпизод в системе политических репрессий. Но эпизод этот, как мы не раз говорили, ключевой, поскольку у УПЦ, в отличие от большинства преследуемых, есть организация и средства для борьбы. После скандала, устроенного послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, которая пыталась отрицать заявление американского Конгресса о массовых преследованиях священников и высмеять придуманное ею же самой утверждение о "42 тысячах заключенных христиан" (на самом деле 42 тысячи политически- отивированных уголовных дел, а не заключенных христиан), конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении направить официальное обращение в Ватикан в связи с преследованием УПЦ. Также Луна подчеркнула, что средства американских налогоплательщиков не должны направляться правительствам, ответственным за притеснение верующих.
Воспользовавшись инфоповодом, члены правозащитного Альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" подали коллективное обращение в комитеты Сената и Конгресса США, а также в Комиссию США по религиозной свободе. Цель — чтобы Конгресс выяснил, почему до сих пор проблематика УПЦ не отражена на сайте Комиссии, а архиереи УПЦ до сих пор не рассматриваются как жертвы нарушений прав человека в "Списке жертв FoRB".
Данный список преследуемых за религиозную деятельность возник из Международного закона о свободе вероисповедания Фрэнка Вулфа 1998 года. Согласно закону, посол по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы должен отчитываться непосредственно перед государственным секретарем, а по результатам отчетов вводится понятие "список лиц, подлежащих санкциям" для тех, кто нарушает свободу вероисповедания, и предоставляется право президенту вводить санкции против тех, кто участвует в преследовании.
То есть президент США может ввести санкции против украинских политиков, судей и сотрудников правоохранительных органов, которые преследуют граждан за их вероисповедание. Это серьезное оружие, и им сейчас пытаются воспользоваться.
О консолидированной международной правовой позиции спецдокладчиков ООН об уголовном преследовании за богословско-канонические споры, а также идеологические дискуссии (в том числе касающиеся идеологии "Русского мира") — в материале "Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии"
