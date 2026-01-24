https://ukraina.ru/20260124/sliyanie-s-rumyniey-ili-napadenie-na-pridnestrove-kak-moldaviya-mozhet-oslozhnit-zhizn-rossii-1074661075.html

Слияние с Румынией или нападение на Приднестровье: как Молдавия может осложнить жизнь России

Слияние с Румынией или нападение на Приднестровье: как Молдавия может осложнить жизнь России

Молдавия запустила процедуру выхода из состава Содружества Независимых Государств. Руководство республики желает присоединения к Румынии и может втянуть страну в опасную авантюру

На уходящей неделе министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью Национальному радио сообщил, что его страна запустила процедуру выхода из состава Содружества Независимых Государств."Денонсация соглашений, лежащих в основе членства Молдавии в СНГ, находится на стадии обсуждения, и вскоре [документы] поступят на утверждение в парламент. Речь идёт об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года, Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Приложении к нему от 22 декабря 1991 года. Денонсация этих соглашений, которые являются основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался", — заявил Попшой.В то же время он указал: другие соглашения с СНГ, приносящие пользу молдавским гражданам, продолжат действовать."К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве, после чего это решение будет принято депутатами парламента. <...>Некоторые из соглашений, пока они не противоречат нашей позиции в европейских странах и приносят определенные выгоды, не имеют оснований для денонсации. Но юридически, в кратчайшие сроки, официально Республика Молдова больше не будет состоять в СНГ", — отметил Пошлой.По его словам, Молдавия подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе денонсации.МИД Молдавии объявил о начале процесса выхода их нескольких десятков соглашений в рамках СНГ в феврале 2023 года. В мае того же года парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". В июле того же года Молдавия денонсировала Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.В январе 2024 года правительство Молдавии сообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые "не представляют никакой ценности" для Молдавии. Кроме того, с 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе СНГ. До этого в 2020-2023 годах из молдавского бюджета в рамках этих взносов перечислили около $1,8 млн.Решение Молдавии прокомментировали в России."В данном случае можно только выразить сожаление, что Молдавия продолжает свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией и интеграционными процессами", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.Он подчеркнул, что СНГ за многие годы подтвердило свою полезность для стран-участниц.При этом в Кремле добавили, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ находилось в замороженном состоянии.За несколько дней до этого МИД России настоятельно порекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию из-за предвзятого отношения со стороны местных властей."В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова", — говорилось в заявлении министерства от 16 января.Так, по прилёте в Кишинев обладатели российских паспортов регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Иногда россияне проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде под надуманными предлогами."Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс", — указали в министерстве иностранных дел России.Там также сообщили, что молдавские власти не допускают сотрудников посольства в Кишиневе к россиянам, оказание консульской поддержки практически невозможно.Подобная политика властей Молдавии свидетельствует: хорошие отношения с Россией не в приоритете. Да и сами молдавские власти не скрывают того, что желают для страны евроинтеграции. Но не просто слияния с ЕС, а поглощения — и даже не Евросоюзом, а отдельной входящей в него страной."Одна страна или две?"В январе Молдавии Майя Санду честно призналась: она выступает за то, чтобы её страна перестала существовать."Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за вхождение в состав Румынии. Посмотрите, что происходит вокруг Молдавии сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Маленьким странам, как Молдавии, становится всё сложнее выживать как демократическим и независимым", — обосновала свой выбор Санду.Эти слова удивили наблюдателей из России."Вы поняли, президент страны говорит, что она за уничтожение этой самой страны. Я уже молчу, что это классическая госизмена (по ст. 337 УК Молдавии), но вы вдумайтесь в саму мысль — действующий президент страны готов проголосовать за уничтожение этой самой страны. Причина — это вторично. Хотя, причина, конечно есть — Майя Санду гражданка Румынии. И это все как раз и объясняет", — отметил военный эксперт Юрий Подоляка.Он также указал на двойные стандарты, которые исповедуют власти Молдавии."Европе поглощать малые страны, такие как Молдавия, можно. Но попробуйте в той же Молдавии хоть заикнуться об улучшении отношений с Россией (не присоединиться, а просто нормально сосуществовать). И вы получите за это полный букет уголовных статей. Это у них называется демократия и свобода мнений", — указал эксперт.Вспомнил Подоляка и об Украине."Между тем мысль по поводу присоединения малых стран к большой сама по себе интересная. И одна такая страна, кстати соседка Молдавии, уже так и поступает (по частям). Правда, почему-то это вызывает настоящую истерику в Европе. Хотя почему этот процесс им не нравится - неясно. Вон же они все там улыбаются Майе Санду и считают сказанное ею - хорошей идеей", — подытожил он.А вот в самой Молдавии слова Санду восприняли гораздо спокойнее. Мысль о том, что стране необходимо присоединиться к Румынии давно поселилась в головах части молдавского общества.На музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году популярная молдавская группа Zdob și Zdub вместе с братьями Василием и Виталем Адваховыми представила песню Trenulețul — "Маленький поезд". Песня заняла на конкурсе 7-е место. Она рассказывает о поездке из Кишинёва в Бухарест."Merge trenul, parcă zboară,Dintr-o țară-n altă țară.Merge și nu poate pricepe:Care țară? Unde-ncepe?Țară veche, țară nouă,Parcă-i una, parcă-s două.Ba aparte, ba-mpreună,Parcă-s două, parcă-i una""Поезд едет, словно летит,из одной страны в другую.Он едет и не понимает:Какая страна? Где она начинается?Старая страна, новая страна,Вроде бы одна, вроде бы две.Не порознь, и не вместе,Вроде бы две, вроде бы одна", — пел солист группы Роман Якубов.В стремлении быть большими румынами чем сами румыны иные молдаване доходят до крайностей. В январе 2026 года в финале молдавского отбора на "Евровидение-2026" член международного жюри из Румынии певица Паула Селинг вышла на сцену со словами "Молодец, Молдова!", сказанными по-русски.В соцсетях начался шквал. От певицы потребовали объяснений бывший пресс-секретарь Санду Игорь Захаров, экс-пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ, а также ряд телеведущих и общественных деятелей."Паула Селинг, добрый вечер! Я услышал "Молодец" прозвучавшее из ваших уст в прямом эфире общественного телевидения. Некоторые люди в Молдове поняли это послание. Но вы застали нас врасплох выбранным языком. Молдове не нужен перевод, чтобы ее поздравлять. Для ясности: официальный язык Республики Молдова — румынский", — заявил тот же Водэ.После травли в соцсетях Селинг извинилась."Мне удалось совершенно непреднамеренно создать неловкий момент перед моими братьями из Республики Молдова. Пытаясь быть милой и дружелюбной, я использовала слово, не осознавая, что оно относится к русскому языку и может вызвать недовольство. Узнав, что это русское слово, я поняла причину реакции", — пояснила она.Певица заявила, что она не хотела совершить политическое высказывание и уж тем более оскорбить кого-то бы то ни было."Это была ситуация человека, который не слишком хорошо разбирается в уличном жаргоне. Проводя много времени в разных кругах Республики Молдова и работая со многими музыкантами, я часто слышала это слово как знак одобрения и переняла его, считая, что это что-то доброе. Да, я ошиблась и ни на секунду не подумала о возможных коннотациях этой фразы", — оправдывалась румынская певица.Таким образом, она выдала "секрет Полишинеля": Молдавия — двуязычное государство и некоторые русские слова прочно вошли в быт тех, чьим родным языком является молдавский, который в современной Молдавии, впрочем, считают диалектом румынского.Справедливости ради: большая часть молдавского общества, если верить соцопросам, не желает слияния с Румынией. Однако эта часть общества фактически отстранена от влияния на молдавскую политику. Молдавские власти прибегают к различным ухищрениям: арестам политиков, манипуляциям с избирательными участками. Последнее уже дало основание для обвинений в том, что жизнь Молдавии определяет диаспора, живущая в странах ЕС.При этом часть молдаван опасается, что в своей антироссийской политике нынешние власти Молдавии могут пойти на шаги, которые обернутся для страны большой кровью.Мечты о ПриднестровьеНа минувшей неделе главком ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua заявил: Украина готовит новое наступление."Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу", — отметил Сырский.Где будет организовано новое украинское наступление, он не сказал.Однако с момента начала СВО в украинской прессе, а также среди радикалов периодически поднимается вопрос о Приднестровье. Так, нередко вспоминает о Приднестровье командир 413 отдельного полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ, майор Евгений Карась*.Также в СМИ появлялась информация о том, что руководство Молдавии тоже подумывает о совместной с Украиной операции против Приднестровской Молдавской Республики. Некоторые масс-медиа в 2025 году сообщили о прибытии в Молдавию румынских военных.Эксперты, в т.ч. и критически настроенные к Украине, тоже не отметают атаки на Приднестровье."С Приднестровьем Украина, выполняя указание Брюсселя, может расправиться в любой момент", — отмечал в декабре 2025 года историк и политолог Лев Вершинин.Однако пока сосредоточения сил у границы с Приднестровьем не наблюдается. Да и самовольно начать такую атаку Украина не сможет: нужно будет хотя бы формальная поддержка руководства Молдавии. Если это случится, то на карте может появиться ещё одна горячая точка. Украинское руководство, находясь на волоске от гибели, может решиться на очередную кровавую авантюру. Но решится ли на эту авантюру руководство Молдавии? Или здравый смысл всё же перевесит русофобию?* внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о вхождении Молдавии в Румынию — в статье Елены Мурзиной "Молдавия входит в Румынию, Украина продается, почему в Евросоюзе решили выпить"

