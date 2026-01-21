https://ukraina.ru/20260121/moldaviya-vkhodit-v-rumyniyu-ukraina-prodaetsya-pochemu-v-evrosoyuze-reshili-vypit--1074606715.html

Молдавия входит в Румынию, Украина продается, почему в Евросоюзе решили выпить

Пока Эммануэль Макрон пишет письма Дональду Трампу, а румынская молдаванка Майя Санду мечтает об исчезновении своей страны, с интересным заявлением выступил премьер Канады, Марк Карни

Он сказал в общем-то очевидную вещь: наступает "новый мировой порядок"."Мир находится в состоянии разрыва, а не перехода", - сказал Карни. Посетовал на то, что "основанный на правилах порядок ослабевает".И сделал такой вывод: "партнерство с Китаем создает благоприятные условия для нового мирового порядка."Ничего удивительного.Марк Карни, как известно, бывший глава Банка Англии (в 2013-2020 гг.) Гражданин Канады, Ирландии и Британии."Мир, основанный на правилах" - это идиома, которая обозначает мир финансового капитала, глобалистов и неоконов. Он рушится."Старый порядок не вернется. Не стоит по нему скорбеть", - утверждает Карни. И тут же указывает на новую коалицию."Партнерство с Китаем"Вот на что рассчитывают британские и канадские (что одно и то же) правительства.Канада - страна, которая продолжает находиться под властью британской короны. А в так называемое Британское содружество наций входит вообще 56 государств! В основном, бывшие колонии Британии.Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал Китай и Канаду "продвигать стратегическое партнерство нового типа." Были подписаны важные торговые соглашения между Китаем и Канадой.Все происходящее - естественно, ответ на "тарифные войны" Трампа, этого никто и не скрывает.И это - серьезный ответ.Китай сегодня - второй по величине мировой импортер после США. Торговый оборот Китая за 2025 год вырос на 4%.Подсчитано, что если 30 стран увеличат свой импорт на 10%, то США лишатся половины импорта, а экономика страны испытает огромный шок.Шоком для экономики США будет даже снижение импорта на 3%.Так что шаг Канады, конечно, ожидаемый. И очень опасный для США. Это по сути - объявление новой торговой войны."Опиумные войны" и "полное преклонение Карни"Британия имеет самые тесные связи с Китаем. Еще со времен "опиумных войн", как бы странно это ни звучало.Во время "опиумных войн" Британия с помощью военной силы принуждала Китай к "свободной торговле", что предполагало, в первую очередь, свободную доставку опиума в Китай британскими торговыми компаниями.От потребления опиума Китай буквально вымирал. Но это никого в Британии не смущало. С ужасными последствиями тотальной наркомании удалось справиться уже только правительству Мао Цзэдуна.Но с тех пор сохранились тесные связи между британскими и китайскими элитами. А сегодня - и с канадскими элитами.Китай давно, можно сказать, "обживает" Канаду. Там покупают дома обычные китайцы из среднего класса. Там покупают особняки богатые китайцы. Совместный бизнес процветает. Это уже чуть ли не общая экономика. Трудно разобрать, где китайский бизнес, а где канадский.Ну а теперь Марк Карни подписал новые соглашения и объявил о "новом мировом порядке".Как реагируют в США? Довольно злобно.Стив Беннон, советник Трампа на прошлом президентском сроке и настоящий идеолог "трампизма", высказался о недавней поездке Карни в Китай:"Теперь у нас есть правительство, которое открыто сотрудничает с КПК. Если Карни так смело выступает перед микрофоном, представьте, что он делает с закрытыми дверями. Поездка в Пекин была полным преклонением перед всеми. Типичные действия императорского двора. Полное преклонение со стороны Карни."Прощай НАТО!Между тем, идет планомерное разрушение НАТО.И что интересно, не только со стороны США. Трамп давно уже "подает знаки": "мы кормим все НАТО, так больше не может продолжаться!"Но и в Европе есть недовольные. И начинаются протесты. Пусть пока и робкие, но посмотрим, что будет дальше.Зампредседателя Национального собрания Франции Клеманс Гетте внесла на рассмотрение законопроект о разрыве Франции с Альянсом.Она называет причины: "похищение США президента Венесуэлы Мадуро, заявления США об аннексии Гренландии, грабительские торговые соглашения и бомбардировки людей".Клеманс Гетте - молодой политик, она представляет партию "Непокоренная Франция".Вполне возможно, что это пока не что иное как рекламная акция самой Клеманс и ее партии.Но интересно, что будет. Как отреагирует Национальное собрание. Что будет делать президент Эммануэль Макрон?А Эммануэль Макрон пока что подвергнут очередному унижению.Переписка ТрампаДональд Трамп взял и опубликовал письма, направленные ему генсеком НАТО Рютте ("не могу дождаться встречи с вами, дорогой Дональд") и президентом Франции ("не понимаю, что ты делаешь в Гренландии").А также переписку с премьером Норвегии, который тоже был обеспокоен "Гренландией".Публичному унижению подвергся Эммануэль, который предлагал встретиться, с "дорогим другом Дональдом".Трамп заявил, что Макрон "никому не интересен", поскольку скоро покинет свой пост.А поскольку Макрон отказался входить в Совет мира Трампа, президент США пригрозил своим любимым оружием - пошлинами: "я введу пошлины в 200% на французское вино и шампанское."Надо сказать, что и Макрон любит внезапно опубликовать видео своих бесед с лидерами государств. Так что он получил по заслугам.Еще и ходит теперь с синяком под глазом неизвестного происхождения. Достается Макрону со всех сторон.На фоне общего европейского недоумения по поводу Гренландии финский премьер Стубб не нашел ничего лучшего как предложить сходить всем лидерам Европы вместе с Трампом... в сауну.А у Каи Каллас - другое предложение.Кая Каллас: "Наливай"Собрались однажды парламентарии Евросоюза, и Кая Каллас предложила всем выпить.Ну наконец-то у эстонки появилась хоть одна здравая мысль!"Такая сложилась ситуация в мире," - сказала глава МИД ЕС, что "пришло время выпить", в частном, конечно, разговоре с парламентариями.В принципе, ничего удивительного. Эстония - одна из самых "пьющих" стран в мире. Это тот выход из сложной ситуации, который просто обязан был прийти в голову руководящей эстонской девушке.С другой стороны, а что еще ценного может предложить парламентариям Кая Каллас? Хоть в каком состоянии, хоть в трезвом, хоть и в не очень трезвом.Зачем и кому нужная Молдавия?Но пальма первенства и приз "неадекват недели" должны все-таки по праву достаться президенту Молдавии Майе Санду.Это та самая Санду, которая насилу наскребла по посольствам своей страны голоса и с огромным трудом, но втиснула таки свою тушку на должность президента Молдавии.Теперь эта "госпожа президент" ничтоже сумняшеся, заявляет: "я за присоединение к Румынии!"Зачем нам, молдаванам, своя страна? Будем румынами!Это "наинизшая точка падения молдавской государственности и прозападных сил во главе с Санду, правящих Молдавией под лозунгом евроинтеграции", пишет сенатор Алексей Пушков.А скрывается за этим, по мнению Пушкова, "признание собственной несостоятельности и политической бездарности."Молдаван Майя Санду спрашивать, видимо, не собирается. То, что у нее самой давным давно имеется паспорт Румынии - ни для кого не секрет.Впрочем, за годы так называемой независимости Молдавия потеряла почти половину населения - 44,2%. Было граждан Молдавии - 4,3 млн в 1991 году, а стало в 2025-м - 2,4 млн.Это самый худший показатель среди всех стран СНГ (не считая Украины).Такими темпами убыли населения скоро некому будет даже присоединяться к Румынии!Получается, и молдаванам своя страна не нужна? "Голосуют ногами" с такой скоростью, что скоро одна Майя Санду останется в президентском дворце.Ну и сможет присоединиться к Румынии, в гордом одиночестве, но зато без всяких помех в виде молдаван.Как сказал глава МИД России Сергей Лавров, "внешний долг Молдавии - почти 12 млрд, а население - 2 млн 400 тыс., то есть это катастрофические цифры на душу населения с точки зрения перспектив экономического и социального развития. Уровень бедности зашкаливает".На каком языке говорили земляне?А молдавский историк Андрей Гроза сделал важное открытие: румынский был первым языком, на котором говорили земляне!Зачем изучать санскрит и иврит, зачем копаться в глиняных табличках с шумерскими и аккадскими письменами, зачем расшифровывать иероглифы на гробницах египетских фараонов?Вот же он, румынский! И наверное, язык принесли румынам инопланетяне?Ждем новых открытий молдавского (или уже румынского?) историка. Впрочем, разницы нет.Ведь Майя Санду недавно переименовала молдавский язык в румынский.Зачем? Нет рационального ответа. Это, скорее всего, начало "ползучей интеграции" с Румынией.Зачем это нужно ЕС, понятно. Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен спят и видят "расширение ЕС".Но зачем это нужно Молдавии? Непонятно. Чтобы долг страны стал еще больше?Даже в Румынии далеко не все в восторге от "интеграции".Расхищение землиНу а кто прогнулся по полной, так это Украина!Важная "подвижка" произошла в деле расхищения украинской земли.Принят закон о том, что лица с двойным гражданством могут теперь покупать украинскую землю на тех же самых основаниях, что и граждане Украины.Вот эти 5 стран, гражданство которых позволяет покупать землю Украины: США, Канада, Польша, Чехия и Германия.На Украине, видимо, считают, что так они надежно наконец-то "войдут в Европу". Без людей, правда, и немного по частям. Но никто ведь ничего другого и не обещал!Лозунг "Украина - цэ Европа" наконец-то начинает воплощаться в жизнь. Немного не так, как предполагалось, правда.Шарман-ширма псевдодемократии. Почему люди не влияют на политику Франции и всего Запада

