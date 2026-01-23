https://ukraina.ru/20260123/ischenko-shtaty-bolshe-ne-mogut-nesti-bremya-gegemona-no-tramp-snova-pytaetsya-nakinut-etot-khomut-1074571263.html

Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут

Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут - 23.01.2026 Украина.ру

Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут

Долгая история американских интервенций в Латинской Америке не принесла Вашингтону ожидаемого влияния и стабильности. Многократная смена режимов лишь усугубила антиамериканские настроения и создала новые проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-01-23T04:40

2026-01-23T04:40

2026-01-23T04:40

новости

сша

латинская америка

россия

дональд трамп

ростислав ищенко

украина.ру

геополитика

главные новости

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg

Эксперт дал резкую оценку текущему курсу Белого дома. "Трамп считает, что он действует в интересах США. Россия считает, что Трамп таким образом подталкивает США к гибели", — заявил Ищенко."Потому что Штаты больше не в силах нести бремя мирового гегемона, а Трамп опять пытается одеть на них этот хомут", — сказал политолог, объясняя причину этого противоречия.Аналитик подчеркнул, что такие действия не приносят США реальной пользы и лишь усугубляют их положение. "И то, что сделал Трамп, никакой пользы ему не принесет. Но он это сделал, потому что мог", — констатировал Ищенко.При этом он четко обозначил возможную реакцию Москвы. "И если эти действия Трампа затронут нас до такой степени, что мы сочтем нужным положить им конец, мы будем готовы для этого применить силу", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Латинской Америке — в интервью Тимофея Сергейцева: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником".

сша

латинская америка

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, латинская америка, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, геополитика, главные новости, эксперты