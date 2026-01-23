https://ukraina.ru/20260123/ischenko-shtaty-bolshe-ne-mogut-nesti-bremya-gegemona-no-tramp-snova-pytaetsya-nakinut-etot-khomut-1074571263.html
Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут
Ищенко: Штаты больше не могут нести бремя гегемона, но Трамп снова пытается накинуть этот хомут
Долгая история американских интервенций в Латинской Америке не принесла Вашингтону ожидаемого влияния и стабильности. Многократная смена режимов лишь усугубила антиамериканские настроения и создала новые проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Мир превратился в концерт великих держав, когда каждый может сунуть тебе нож под ребро" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Латинской Америке — в интервью Тимофея Сергейцева: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником".
Эксперт дал резкую оценку текущему курсу Белого дома. "Трамп считает, что он действует в интересах США. Россия считает, что Трамп таким образом подталкивает США к гибели", — заявил Ищенко.
"Потому что Штаты больше не в силах нести бремя мирового гегемона, а Трамп опять пытается одеть на них этот хомут", — сказал политолог, объясняя причину этого противоречия.
Аналитик подчеркнул, что такие действия не приносят США реальной пользы и лишь усугубляют их положение. "И то, что сделал Трамп, никакой пользы ему не принесет. Но он это сделал, потому что мог", — констатировал Ищенко.
При этом он четко обозначил возможную реакцию Москвы. "И если эти действия Трампа затронут нас до такой степени, что мы сочтем нужным положить им конец, мы будем готовы для этого применить силу", — подытожил собеседник издания.