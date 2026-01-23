https://ukraina.ru/20260123/ataki-nabu-na-zelenskogo-glavu-kievskogo-rezhima-mogut-prognut-na-soyuz-s-evroglobalistami-1074684095.html

Атаки НАБУ на Зеленского: главу киевского режима могут прогнуть на союз с евроглобалистами

На Украине продолжается операция "Мидас", нацеленная на фигуры из ближайшего окружения Владимира Зеленского. На днях прошло сообщение, что подозрение вручено бывшему замглавы Офиса президента Ростиславу Шурме, его брату Олегу Шурме и еще семерым подельникам

Через Шурму ударили по ЗеленскомуРостислав Шурма курировал энергетику и обеспечивал выплаты за электроэнергию по высокому "зеленому" тарифу компаниям своего брата. Но принадлежащие Олегу Шурме станции расположены на контролируемой РФ территории и электричество на Украину не поставляли.Шурма – в каком-то смысле фигура более значимая, чем Тимур Миндич. Именно Шурму называла главным куратором коррупции в украинской энергетике депутат Верховной Рады Анна Скороход.Антикоррупционеры нанесли очередной болезненный репутационный удар по Зеленскому – на фоне замерзающего Киева друзья главы режима – преступники Шурма и Миндич сидят в Германии и Израиле, где тепло и есть свет.На этом фоне снова встает вопрос о мотивах действий антикоррупционных правоохранительных структур на Украине.Факты указывают, что они действуют в интересах, прежде всего, внутриукраинских сил – оппонентов Зеленского. Эти силы - своеобразный "филиал евроглобалистов" на Украине: устроители летних "картонных" протестов бизнесмены Виктор Пинчук, Томаш Фиала, "соросята", антикоррупционные НКО, Петр Порошенко* со своей "Евросолидарностью", и, конечно же, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).Кто "хозяин" антикоррупционной вертикалиВопреки распространенному мнению, эти антикоррупционные органы на Украине не контролируются нынешним Госдепом, как не контролируются им созданные Демпартией еще при Обаме-Байдене на американские гранты многочисленные некоммерческие организации.Коротко говоря – у США при Дональде Трампе нет мотивов и нет возможности контролировать внутриполитическую жизнь на Украине в целом, и антикоррупционную вертикаль, в частности.Для Демпартии Украина была интересна в плане насаждения либерал-глобалистской идеологии (с последующим распространением ее на РФ). Поэтому для успеха прогрессистских опытов американцам приходилось вникать в тонкости украинской внутриполитической борьбы, выращивать пятую колону в виде массы НКО, прикармливать и дрессировать политиков и госаппарат с помощью НАБУ и САП.Под эти задачи главами Госдепа при Бараке Обаме и Джо Байдене организовывалась работа посольства в Киеве, подбирались соответствующие кадры, исправно работал соответствующий инструмент - Агентство США по международному развитию (USAID).С приходом администрации Трампа к власти с их принципиально иными внешнеполитическими приоритетами и иным видением места США в мире, Украина сразу отошла на задний план американских интересов. Экономия средств, сбрасывание с себя союзнических обязательств, отказ от смены режимов привел к радикальной реорганизации работы США на Украине. Мотив для такого контроля отпал.Под новые задачи реорганизованы также инструменты политики США на Украине: USАID распущен, роль посольства США в Киеве радикально снижена.В США сейчас в принципе нет человека, который мог бы снять трубку и, как это делал ранее Джордж Кент – советник пола США на Украине при вице-президенте Байдене, позвонить главе НАБУ и накоротке договориться с ним о встрече или уточнить "вопрос".Таким образом, у США вслед за мотивом, еще весной 2025 года отпала и техническая возможность контролировать НАБУ, САП и, вообще, внутреннюю политику на Украине.Совпадение ситуативной целиВторая столь же очевидная причина, которая открыто проговаривалась чиновниками Госдепа, ориентированными на демократов – Трамп принципиально не желал усиливать идейно враждебные ему силы на Украине своей поддержкой.Окончательно перехват ЕС и Британией антикоррупционной вертикали, как и всей грантовой сетки на Украине произошел в июле прошлого года, когда Зеленский пытался поставить под свой контроль НАБУ и САП. В ответ Европейская комиссия (ЕК) пригрозила заморозить финансирование из фонда ЕС на сумму 1,5 млрд евро в случае вступления в силу соответствующего закона.Из США никакой официальной внятной реакции не последовало.Симпатии НАБУ и САП, естественно, на стороне оппонентов Трампа и направлены против Зеленского, поскольку он в попытке установления личной диктатуры восстановил против себя независимую от киевского режима в финансовом и административном плане бюрократическую структуру.В итоге, антикоррупционные органы, как и всякая бюрократическая структура, борясь за свое существование на фоне атак Зеленского, защищает сама себя при поддержке ЕС и, опираясь на своих естественных союзников на Украине - Порошенко, "соросят" и многочисленных грантовых организаций, т.е., всех тех, кто также видит в лице Офиса Зеленского угрозу своему существованию.Их ситуативная цель совпадает – ослабление власти Зеленского, в идеале превращение его в "свадебного генерала" путем перехвата у главы режима контроля за госкомпаниями и соответствующих финансовых потоков.Как будет обогащаться новый министр обороныСимптоматично, как с сентября-октября эта политическая группа пыталась добиться назначения Михаила Фёдорова премьер-министром или, как минимум, министром обороны. Используя "плёнки Миндича" они заставили главу режима уволить Андрея Ермака, и, хотя посадить Фёдорова на место премьера не успели, но задачу-минимум они решили – продавили его на должность главы Минобороны и отныне могут распоряжаться этим ведомством.По коррупционным скандалам, утечкам в СМИ и взаимным компроматам несложно проследить, как в течение последних трех лет "антизеленская коалиция" добивалась полного контроля над украинской оборонной промышленностью и, соответственно, "Укроборонпромом".Ярким доказательством здесь является история появления в наблюдательном совете госкомпании выходца из "соросят" Тимофея Милованова. В 2025 году, например, один из руководителей высшего звена "Укроборонпрома" критиковал Пинчука за вмешательство того в деятельность компании.И, собственно, показательны сами обстоятельства голосования за кандидатуру Фёдорова на пост главы минобороны в Раде. Пытаясь разыграть "золотую акцию", фракция Юлии Тимошенко дала голоса в пользу Зеленского не только "за" снятие кандидатуры главы СБУ Василия Малюка**, но и "против" Фёдорова.В тот день Фёдорова не смогли назначить – за его кандидатуру проголосовали всего 206 депутатов. После обыска НАБУ в офисе "Батькивщины" и вручения подозрения Тимошенко, Фёдоров получил уже 277 голосов. Видимо, урок пошёл впрок.Причём, проголосовали "как надо" даже депутаты внутри фракции Тимошенко – Олег Мейдич и Вадим Ивченко, а группа, подконтрольная Ренату олигарху Ренату Ахметову воздержалась.Чем займётся Фёдоров на посту главы Минобороны?Судя по прежним коррупционным скандалам, каждый министр что-то "тырил" в меру своей ловкости и возможностей. Алексей Резников "воровал на яйцах", Рустем Умеров изобрёл серые схемы на обмундировании, ну, а "цифровому" Фёдорову, вероятно, ближе воровство на беспилотниках. Этим, видимо, он и займётся.По отдельным признакам похоже, что давление украинских проевропейских кругов на Зеленского с целью их возвращения во власть может иметь успех. Вполне вероятно, что недавние показательные встречи Зеленского с рядом по-своему влиятельных лиц, ориентированных на эти круги, таких, как экс-министр энергетики Александр Кубраков, с которыми у главы режима были натянутые отношения из-за интриг Ермака, являются попыткой Зеленского расширить число союзников в предстоящей предвыборной борьбе.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о последних коррупционных скандалах в окружении Зеленского - в материале издания Украина.ру "Плёнки Миндича" сменяются "плёнками Ваганяна". Антизеленская коалиция атакует охранку режима Зеленского.

