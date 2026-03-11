https://ukraina.ru/20260311/madyar-s-orbanom-bodayutsya-iz-za-zelenskogo-chto-esch-proiskhodit-v-vengrii-nakanune-vyborov-1076649612.html

Мадьяр с Орбаном бодаются из-за Зеленского. Что ещё происходит в Венгрии накануне выборов

За месяц до парламентских выборов в Венгрии становится все очевиднее, что 12 апреля 2026 года победу на них могут одержать оппозиционная партия "Тиса" (Партия уважения и свободы – Tisztelet és Szabadság Párt) и ее лидер Петер Мадьяр (16 марта ему стукнет 45 лет).

И что партию "Тиса" плотно, грамотно и системно ведут европейские кураторы-политтехнологи, четко учитывая все изменения в мире, вызывающие те или иные колебания конъюнктуры. Кураторам нужна эта победа, и они максимально учитывают изменения как внутри Венгрии, так и влияния на нее и ее политику внешних факторов, главными из которых являются соседняя Украина и США, нависающие из-за Атлантики. Учитывают и мгновенно реагируют, изменяя не так программные установки оппозиции, сколько риторику выступлений, которая, собственно, и привлекает избирателей.Лидер партии "Фидес – Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан находится в кресле премьер-министра с 2010 года. До этого был премьером в 1998-2002 годах, и потому, с одной стороны, порядком надоел многим венграм (для привыкшей к смене элит Европы это естественное дело – усталость от политиков).Однако с другой – именно в период премьерства Орбана Венгрия в 1999 году была официально принята в НАТО, что стало прелюдией к вступлению страны в 2004 году и в Евросоюз. Инфраструктурные мечты Венгрии и венгров, срывающих с себя коммунистическое прошлое, как бы сбылись полностью. При Орбане Венгрия, к тому же, показала и уверенный рост экономики под 4% в год за исключением периода пандемии, а постсоциалистическая безработица сократилась с 10,8% до 4%.Но по-любому потом, когда стало очевидно, что и с двойным членством еврорай для Венгрии не наступил, Орбана как какой-то евроскептический шмель укусил, и он занял заметную резкую позицию недовольства всем творящимся в ЕС. Превратился в эдакого главного enfant terrible (ужасного ребенка) региона в глазах евробюрократии, которая уже посчитала, что заполучила Венгрию с потрохами и теперь может выжимать из нее последние соки.Орбан не захотел бездумно рвать экономические связи с Россией в угоду европейской русофобии и отказываться от российских энергоносителей, начал критиковать бездумное и жестко-универсальное глобалистское администрирование евробюрократии, которая не хочет учитывать национальные особенности стран-членов, запретил однополые браки, разогнал гнилую либерастическую соросятню и лично старого упыря-утырка Джорджа Сороса, выступил против миграции и безумных трат ЕС на нужды неонацистского режима на Украине, поддержал президента США Дональда Трампа в его противостоянии с евробюрократией и т. д.И либерасты-евробюрократы пошли в бой на Орбана и вознамерились прокатить его на парламентских выборах и убрать от власти, заменив на Мадьяра. Это бывший соратник и однопартиец Орбана, который предал "шефа" и на его костях возжелал поцарствовать, получив при этом еще и европейские "ништяки".Для этого в Венгрии еще в 2022 году создали партию "Тиса", обозвав ее правоцентристской и консервативной (чтобы потрафить венграм-консерваторам), но стоящей твердо на проевропейских взглядах и отстаивающей дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ЕС (экивок в сторону молодежи). Да и сам Петер Мадьяр позиционирует себя, как более современный политик широких взглядов.22 июля 2024 года Мадьяр избран председателем "Тисы", и на выборах в Европарламент она получила 7 из 21 мандатов, предназначенных для Венгрии, войдя, разумеется, в группу Европейской народной партии, где вовсю фашиствует и русофобствует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уверенно завоевывая место на скамье подсудимых на любом антинацистском трибунале в будущем. Кампания выборов в Европарламент в 2024 году стала репетицией выборов в парламент: "Фидес" Орбана с 44,6% голосов получила в своей истории худший результат, а занявшая с 30% второе место "Тиса" – самый лучший.Вот Мадьяр и хочет выглядеть перед венграми, как консервативный либерал, сочетающий рыночные экономические взгляды с гражданской ответственностью этого самого рынка, а также одновременно отстаивающий верховенство права и национальную культуру. Путем тотального преодоления "старого лево-правого разделения" в венгерской политике. И в то же время позиционирует себя как убежденный сторонник европейской интеграции, выступая за углубление сотрудничества в рамках Европейского союза и за соответствие западным демократическим ценностям (то есть демонстративно любит педиков). Поддерживает принятие евро в Венгрии, потому что это якобы укрепит финансовую стабильность и позиции Венгрии в ЕС. Критикует конфронтацию правительства Орбана с институтами ЕС и его тесные отношения с Россией. Без пиетета относится к американскому президенту Дональду Трампу, потому что так от него требуют евробюрократы.Сегодня Орбану от Мадьяра достается за то, что еще недавно Орбан обеспечивал Венгрии рост, но в последнее время экономика начала впадать в стагнацию. За плохие железные дороги и старые больницы, за низкие зарплаты в госсекторе, за коррупцию и кумовство (Конституционным судом руководит Петер Полт, соратник и друг Орбана).Однако жизнь внесла в эти взгляды свои коррективы, и "Тиса" с подачи чутких политтехнологов, повторяю, начала политически вихлять, пытаясь занять более понятные и привлекательные для избирателей позиции.С одной стороны, раньше Мадьяр всеми тремя руками демократического мутанта поддерживал своего коллегу по безумному евровыбору просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского и не жалел никаких и ничьих денег на его поддержку и победу над Россией. Даже в ущерб финансированию самой Венгрии. Шел, так сказать, в едином еврорусле.В программе "Тиса" – отказ от экономического сотрудничества с Россией к 2035 году. И в то же время оппозиция не против вступления Украины в ЕС, что вызывает у Орбана и его "Фидес" рвотные позывы.Но потом политическое и наркотическое сумасшествие Зеленского стали вызывать усталость мировых политиков от его закидонов и дуркования, а желание любым путем избавиться от надоедливого и неуправляемого маньяка уже практически никто не скрывает, и позицию венгерского Мадьяра решили подкорректировать. С учетом реалий. Чтобы венграм больше нравился.С другой – под давлением обстоятельств Мадьяр начал громче выражать неудовлетворенность позицией неонацистской Украины, которая начала строить Венгрии экономические козни и перекрывать потоки нефти по нефтепроводу "Дружба". Это чревато венгерскими потерями и вызывает протесты венгерской общественности, и Мадьяр это учел в предвыборной борьбе.А когда Зеленский совсем слетел с катушек и начал угрожать Орбану, что натравит не него, на его дом и семью своих военных отморозков-погромщиков из ВСУ, Мадьяр демонстративно встал на защиту своего земляка-конкурента. Он публично раскритиковал Зеленского за угрозы премьер-министру Орбану и призвал Брюссель разорвать все связи с Украиной, пока "мистер Просрочка" не извинится перед венграми. "Президент Украины Владимир Зеленский угрожал Виктору Орбану... Я хотел бы сказать это очень ясно и подчеркнуть дважды. Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии. …Я ожидаю, что руководство Евросоюза разорвет все связи с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не объяснит свои слова и не принесет извинения всем гражданам Венгрии за свои заявления", – сказал Мадьяр, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе.Электорально это и круто, и вовремя – так оппозиционер составил мощную конкуренцию Орбану еще и на антиукраинском треке. Особенно на фоне уверений правительства Орбана в том, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с Мадьяром, которое, мол, одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.По мнению специалистов, это не убеждения Мадьяра, а его ловкий политтехнологичный трюк, обманка, игра на опережение в борьбе за голоса избирателей, которых стараются запутать и сбить с прежних настроек.Сейчас Орбан и Мадьяр сражаются на фоне поведения Трампа. Трамп вовсю поддерживает переизбрание Орбана, который давно и прочно ходит в главных "евродрузьях" американского президента. Трамп неоднократно высказывал пожелания, чтобы в Венгрии остался нынешний премьер – "этот хороший парень", и это было серьезным подспорьем Орбана в его борьбе за электорат.Однако теперь Трамп вляпался в военный кошмар в Иране, и его акции, его популярность в мире резко пошли вниз в направлении городской канализации. В прямом и политическом смыслах. Несладко может быть Трампу и внутри США, где он вместо ожидаемой победы на выборах в Конгресс осенью этого года (для этого Трампу и нужна была громкая победа на внешней арене) может столкнуться с очередной попыткой импичмента. Например, по данным на 10 марта сего года на платформе Kalshi шанс на отстранение Трампа от власти возрос до 71%, поднявшись с 55% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.Другие платформы и социологические центры показывают прямо противоположные результаты, но все понимают или начинают догадываться: деньги делают общественное мнение, но популярность Трампа падает – это очевидно. Речь может идти о попытках манипуляции общественным мнением и искусственного сдерживания негативных для Трампа прогнозов. А значит, и помощь лузера в политических кампаниях, как в той же Венгрии, резко падает.Масла разочарования в костер отчаяния подлило даже израильское издание Ynet, которое со ссылкой на свои источники написало: "…Эйфория, ознаменовавшая начало операции, сменилась разочарованием и пессимизмом, поскольку иранский режим по-прежнему кажется стабильным. …Нетаньяху готовит общественное мнение к тому, что война может не закончиться падением режима аятолл".И на фига тогда США начинали войну? И кому нужна поддержка проигравшего, если он сам со своими делами управиться не может?И в такой ситуации неожиданно воспрянул духом и повёл себя технологично верно венгерский Орбан. Он на словах несколько скорректировал свое отношение к Украине и ее "просрочке" Зеленскому. Последнего он по-прежнему презирает и в грош не ставит, но вот существование Украины готов допустить. Вне ЕС, разумеется, а как буфер между Венгрией и Россией.По Орбану, киевские неонацисты сегодня требуют от Венгрии поддержать войну, дать им деньги, отказаться от российских энергоносителей и принять Украину в ЕС, но Будапешт не хочет удовлетворять ни одно из требований. Однако, с другой стороны, официальный Будапешт заинтересован не в ослаблении, а в укреплении Украины которая является буферной зоной между Венгрией и Россией и должна оставаться таковой. "Нас интересует не только ослабление Украины, но и ее укрепление, чтобы между Россией и Венгрией всегда что-то существовало – можно даже назвать это Украиной", – сказал Орбан местному изданию Telex.Это однозначно сближает позиции "Фидес" и "Тисы", Орбана и Мадьяра, что немаловажно за месяц до голосования. Согласно соцопросам, сегодня за "Тису" готовы голосовать 40% избирателей, тогда как за правящий альянс "Фидес-КДНП (Христианско-демократическая народная партия Венгрии)" – всего 33%. Не определились 19%, вот за них и ведется бескомпромиссная борьба, ради которой обе противоборствующие стороны и их лидеры пошли на идеологические и пропагандистские компромиссы "кто кого тактически обманет". И остался месяц, чтобы узнать, кто из них преуспел и что получит Украина от соседа.О том, какие проблемы есть в эти дни у нефтепровода "Дружба", питающего нефтепереработку Венгрии, и конфликте, который разгорается в связи с остановкой его работы - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: рыночек порешал, "Дружбу" списали, а по мосту Патона можно ездить"

