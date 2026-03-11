https://ukraina.ru/20260311/marshal-rydz-smigly-sudba-polskogo-petena--1076600817.html

Маршал Рыдз-Смиглы. Судьба "польского Петена"

Маршал Рыдз-Смиглы. Судьба "польского Петена"

Маршал Рыдз-Смиглы. Судьба "польского Петена"

11 марта 1886 года родился Эдвард Рыдз. Он сделал головокружительную военную карьеру, хотя и не заканчивал военных вузов. А после разгрома Польши в 1939-м маршал Рыдз-Смиглы попытался договориться с нацистами и ему это почти удалось

Эдвард Рыдз родился в Бережанах (ныне Тернопольская область) в семье вахмистра полиции. В десятилетнем возрасте он стал полным сиротой и попал на воспитание в русинскую семью деда по матери, местного почтальона Яна Бабяка.Вскоре Эдварда взяла под опеку семья врача Тадеуша Урановича. Мальчик фактически стал членом этой семьи, его отправили в гимназию. Во время обучения он показал себя талантливым художником и в 1905 году поступил в краковскую Академию искусств.В 1908 году Эдвард вступил в тайную польскую военизированную организацию "Союз активной борьбы" (Związek Walki Czynnej), где получил псевдоним Śmigły (пол. ловкий, гибкий). Юноша решил пожертвовать творческой карьерой ради политики и перевёлся на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове. По его окончании в 1910 году прошёл обязательную годовую воинскую службу в австро-венгерской армии, и получил чин прапорщика.Вернувшись со службы, Эдвард Рыдз посвятил себя деятельности "Стрелецкого союза" – разрешённой военизированной польской организации. В 1912 году он окончил офицерские курсы этой организации, в 1912-13-м сам стал их руководителем в Кракове, а в 1913 году был назначен командующим округа "Стрелецкого союза" во Львове. В то время Рыдза уже высоко ценил Юзеф Пилсудский.С началом Первой мировой войны Эдвард Рыдз был назначен командиром батальона в Легионах Польских. Уже в октябре 1914-го он стал майором, в декабре – командиром 1-го пехотного полка легионеров, в июне 1915 года получил чин подполковника, а в апреле 1916-го – полковника.В июле 1917 года Пилсудский был арестован, а Легионы Польские преобразовали в Польский вспомогательный корпус. После этого Эдвард Рыдз, которого уволили из австро-венгерской армии, возглавил созданную Пилсудским "Польскую военную организацию".После подписания Брестского мира Рыдз в апреле 1918 года выезжал на территорию Украины. Там он пытался создать новую польскую армию на основе корпуса Юзефа Галлера, который в феврале изменил Австро-Венгрии и перевёл часть Польского вспомогательного корпуса через линию фронта. В ходе этой поездки Рыдз познакомился в Киеве со своей будущей спутницей жизни, Мартой Залеской, которую увёз в Варшаву только в 1920-м.Рыдз выхлопотал для Галлера чин генерала у созданного Веной и Берлином "Регентского совета королевства Польского", однако в мае 1918-го его корпус был разбит немецкими войсками под Каневом. Рыдз отказался от предложений "Регентского совета" войти в состав его правительства. 7 ноября 1918 года он стал министром войны во Временном народном правительстве, созданном польскими социалистами в Люблине.11 ноября 1918 года "Регентский совет" передал верховную власть в Польше Пилсудскому, и люблинское правительство было распущено. Начальник Польского государства 21 ноября присвоил Рыдзу звание генерала – с условием, что тот больше не будет заниматься политикой.С декабря 1918 года Рыдз командовал военным округом в Варшаве, в конце января 1919-го он возглавил оперативную группу войск "Ковель", которая отбила у войск УНР почти всю Волынь. В ходе советско-польской войны в апреле 1919 года командовал операцией по взятию Вильно, затем в конце 1919 – начале 1920 годов руководил контрнаступлением польских и латвийских войск, завершившегося 21 февраля 1920 занятием Двинска (ныне Даугавпилс).С 25 апреля 1920 года, в качестве командующего 3-й армией, принимал участие в наступлении на Киев. Уже 9 мая он, вместе с генералом армии УНР Безручко, принимали парад польских и украинских войск на Крещатике. 10 июня польские войска начали отступление. По приказу генерала Рыдза был взорван Цепной мост через Днепр, уничтожение которого так и не простил "польским кузенам" Михаил Булгаков.В боях под Бродами в начале августа 1920 года Рыдз остановил кавалерию Будённого, после чего двинулся на помощь Варшаве. 13-25 августа 1920 года Рыдз стал одним из творцов "чуда на Висле", командуя Центральным фронтом (его силы разбили 16-ю советскую армию под Варшавой), а затем 2-й армией, занявшей Белосток, Гродно и Лиду.4-я, 15-я армии и 3-й конный корпус Красной Армии были оттеснены в Восточную Пруссию и интернированы немцами также благодаря действиям Рыдза. Кроме того, его 2-я армия обеспечивала акцию генерала Люциана Желиговского, который занял Вильно. После этих битв он получил звание дивизионного генерала (генерал-лейтенанта), причём уже как Рыдз-Смиглы: принятый в 1920 году закон позволял дополнить фамилию псевдонимом.После подписания весной 1921 года Рижского мира, началась демобилизация польской армии. В сентябре 1922-го Рыдз-Смиглы стал одним из пяти Инспекторов Войска Польского со штаб-квартирой в Вильно. В мае 1926 года генерал поддержал военный переворот Пилсудского, отправив в Варшаву два полка из Вильно. После этого Рыдз-Смиглы стал Инспектором армии уже в столице. Подчинялся он лично Пилсудскому, который оставался Главным инспектором.После смерти Юзефа Пилсудского в мае 1935 года эту должность занял уже сам Эдвард Рыдз-Смиглы. 13 июля 1936 года генерал был назван первым лицом в Польше после президента, а 10 ноября 1936 года ему было присвоены звания генерал-полковника и одновременно маршала Польши с вручением маршальской булавы. Многие старые пилсудчики считали, что этот титул принадлежит исключительно Пилсудскому, и называли повышение "булавизацией".В этот период влияние Рыдз-Смиглы в Польше значительно возросло. Правительственная пресса изображала его как продолжателя наследия Пилсудского, вокруг него начал формироваться своего рода культ. Некоторые источники связывают это с огромным влиянием партнерши Рыдз-Смиглы, Марты Залеской. Кстати, маршал так официально и не женился, по слухам, потому что официальный муж Марты оставался в живых до начала Второй мировой войны.После смерти Пилсудского бразды правления Второй Речью Посполитой, как называли межвоенную Польшу, взяли на себя президент Игнаций Мосцицкий, министр иностранных дел Юзеф Бек и маршал Эдвард Рыдз-Смиглы – который в 1940 году сам должен был занять кресло президента.В 1938-39 годах именно маршал стал ведущей фигурой в правящем лагере Польши. Термин Wódz ("командир", "лидер"), который использовался для обозначения Рыдз-Смиглы, всё больше приобретал тот же оттенок, что и итальянский Duce, испанский Caudillo или немецкий Führer. Сам же маршал заверял, что в случае немецкого нападения "не отдадим даже пуговицы", а о нем слагали песни в стиле "Nam nie grozi nic, bo z nami jest marszalek Smigly-Rydz" ("Нам ничего не грозит, ибо с нами маршал Смиглы-Рыдз").Однако начавшаяся 1 сентября 1939 года немецко-польская война показала, что боеспособность Войска Польского сильно преувеличена. Назначенный Верховным главнокомандующим, Рыдз-Смиглы утром 7 сентября перебрался из Варшавы в Брест, а 16 сентября 1939 года – в прикарпатский Косов.Руководство Польши, в том числе Рыдз-Смиглы, въехало в Румынию в ночь с 17 на 18 сентября. Поступок главнокомандующего стал потрясением для всего польского общества. Да и президент Польши Мосцицкий сильно удивился – маршал уверял, что остаётся с армией. Перед своей отставкой 30 сентября 1939 года президент отменил решение о назначении Рыдз-Смиглы преемником, а 27 октября и сам маршал подал в отставку с постов Верховного главнокомандующего и Главного инспектора.Через год с небольшим ему удалось сбежать с виллы в Южных Карпатах и перебраться в Венгрию. В Будапеште появился конкурирующий с польским эмиграционным правительством в Лондоне политический центр. Но если в Лондоне польскими делами руководил генерал Владислав Сикорский, контактировавший с Черчиллем, то в Будапеште – маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, встречавшийся с регентом Венгрии Миклошем Хорти, союзником Гитлера.Рыдз-Смиглы располагал 28 тысячами польских военных, которые после разгрома Польши оказались в Венгрии. Многим из этих военных было известно о планах создания Польского легиона, который должен был стать опорой коллаборационистского правительства, созданного по примеру "режима Виши" во Франции. Переговоры с немцами вёл подполковник Зыгмунт Венда – довоенный вице-председатель польского Сейма.В конце октября 1941 года Рыдз-Смиглы с документами на имя Адама Завиши перебрался в Краков, где его встретил капитан Стефан Витковский – руководитель подпольной организации "Мушкетёры". Она работала не только на британскую Интеллидженс Сервис, но и на абвер. Позже маршал приехал в Варшаву, где встретился с экс-премьером Польши Леоном Козловским.Козловский в начале ноября 1941 года покинул ряды формирующейся в СССР польской армии под командованием генерала Владислава Андерса, перешёл линию фронта… и был отпущен немцами. Рыдз-Смиглы отправил Козловского в Берлин продолжать переговоры о формировании коллаборационистского правительства.18 декабря 1941 года группа из четырёх польских офицеров во главе с ротмистром Чеславом Шадковским при поддержке абвера перешла линию фронта. Советские военные доставили пришельцев в Москву, а после проверки – в Бузулук, где находился штаб Андерса.Гонец сообщил Андерсу, что Рыдз-Смиглы находится в Варшаве и вместе со своими людьми готовит покушение на Сикорского. Кроме того, из вещей Шадковского извлекли микрофильм с призывом Стефана Витковского: ударить по советским тылам, как только армия Андерса окажется на фронте.Через день ротмистр Шадковский был арестован, обвинён в измене и сотрудничестве с немцами, отдан под суд и приговорен к 15 годам заключения. Его, однако, не передали советским властям. В 1942 году Шадковский был эвакуирован из СССР вместе с армией Андерса, позже вернулся в Польшу, где прожил до 1973 года.Рыдз-Смиглы обо всём этом уже не узнал. В конце ноября 1941 года маршал допустил роковую ошибку: встретился с командиром управляемого из Лондона "Союза вооружённой борьбы" (Związek Walki Zbrojnej) генералом Стефаном Ровецким, и поделился с ним своими планами относительно сотрудничества с нацистами. Ровецкий посоветовался с представителем Сикорского в Польше полковником Эмилем Филдорфом, и они по согласованию с Лондоном решили нейтрализовать маршала.Вдова генерала Рачинского, в варшавской квартире которой жил Рыдз-Смиглы, 2 декабря 1941 года сообщила полиции о смерти своего гостя Адама Завиши. 6 декабря под этим именем похоронили тело неизвестного, а всем посвящённым сообщили о смерти маршала.В это время Эдвард Рыдз-Смиглы находился в полной изоляции в уединённом домике в горах. Ему зачитали подписанный Сикорским приговор о разжаловании в капралы и смертной казни, и предложили выбор: покончить жизнь самоубийством или покинуть Польшу. Маршал отказался. Заключение привело к рецидиву туберкулёза легких. В тяжелейшем состоянии Эдвард Рыдз-Смиглы был помещён в муниципальный санаторий в Отвоцке, где и скончался 3 августа 1942 года. Место его настоящего упокоения неизвестно.Профессор Павел Вечоркевич в своей книге "Герои, ренегаты, предатели..." (2015) мечтательно писал о возвращении Рыдз-Смиглы в Варшаву:"Примечательно время давно отложенного решения покинуть гостеприимную Венгрию – момент, когда судьба войны, и не только на Востоке, казалась предрешенной. Это был последний момент, чтобы попытаться найти польского Петена и достичь взаимопонимания с немцами".Так что слова Черчилля о Польше как "гиене Европы" сохраняют актуальность до сих пор.

