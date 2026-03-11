https://ukraina.ru/20260311/spetsproekt-ukrainskoe-dose-1076656281.html
Иран и Украина – параллели и перспективы
2026-03-11T16:34
2026-03-11T16:34
2026-03-11T16:38
Начало 13 марта в 13:00 в Стеклянном зале Международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, 4. Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Ведущий – директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Участники:- депутат Государственной Думы Российской Федерации, кандидат экономических наук Евгений ФЁДОРОВ;- политолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- политолог, кандидат исторических наук Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар КАНАХ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Мультимедийная конференция
16:34 11.03.2026 (обновлено: 16:38 11.03.2026)
Иран и Украина – параллели и перспективы
