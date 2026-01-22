https://ukraina.ru/20260122/publichnoe-unizhenie-vassala-chto-govoryat-na-ukraine-o-srochnom-vyzove-zelenskogo-v-davos-1074659823.html

Публичное унижение вассала. Что говорят на Украине о срочном вызове Зеленского в Давос

В среду 21 января президент США Дональд Трамп в своем выступлении в швейцарском Давосе неожиданно заявил, что в этот же день встретится с Зеленским. Однако днем ранее Зеленский говорил, что в Давос не поедет, поскольку, дескать, в Киеве после обстрелов чрезвычайная ситуация с энергетикой.

Раньше ни один обстрел не мешал его многочисленным зарубежным поездкам. Теперь же он пытался делать вид, что лично чинит энергосистему. Его речь, в Давосе, анонсированную на 20 января отменили.С тех пор чрезвычайная ситуация никуда не делась, Киев сидит без отопления, но тут такое дело – шеф неожиданно вызвал на ковер. Следовательно, Зеленский оказался в неудобном положении: либо прогневить Трампа, либо продемонстрировать, что предыдущие его заявления были ложью.Как пишет из Лондона нардеп Артем Дмитрук, что касается заявлений Трампа о том, что он сегодня увидится с Зеленским, при том что Зеленский в этот момент точно не находится в Давосе, то отношения между Трампом и Зеленским остаются до конца непонятными. По мнению Дмитрука, Зеленский давно используется как триггерная фигура, как коллективный образ, за которым еще стоит большое количество финансовых и политических групп, применяющих его в контексте давления на Россию и в более широкой геополитической игре. Он считает, что Зеленского всё-таки может ждать "крепкая рука Трампа и суд".По сообщениям издания Axios, Зеленский 22 января все-таки должен встретиться с Трампом в Давосе для обсуждения мирного плана. По словам же советника Зеленского Литвина вечером 21 января тот находился еще в Киеве."Зеленского позвал Трамп. Он думал, что чучело в зале. Зеленский, услышав, тут же отправился в Давос. А что, люди уже не страдают от отсутствия электричества и тепла? Он же типа поэтому не полетел сегодня", - спрашивает блогер Анатолий Шарий.По данным Axios, Зеленский ранее не поехал в Давос, так как сорвалось подписание меморандума о послевоенном восстановлении Украины. Американская сторона в последний момент заявила, что документ "не готов" и требует доработки, хотя Киев рассчитывал на его подписание как на шаг к рамочному соглашению о гарантиях безопасности. Сам Зеленский тоже говорил, что поедет, когда будет согласован так называемый план восстановления на $ 800 млрд. Однако в этом вопросе пока ничего не изменилось, как сообщают западные СМИ. Следовательно, придется опять же либо раздражать Трампа, либо отказываться от собственных слов.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" утверждает, что Трамп своими словами поставил вилку Зеленскому, так как он был в курсе, что тот не приехал в Давос."Это называется вызов. Демонстрация, что Зеленский его "шестерка". Скрытый кейс унижения. Также, если Зеленский не приедет, то у Трампа появится окно возможности для его критики. Мол, я его ждал, а он не захотел, значит, получит… Зеленский хочет поехать в Давос, но глобалисты (его хозяева) против", - считает "Легитимный".Большим унижением был бы разве что вызов Зеленского в Давос, а когда тот явится, Трамп внезапно отменит встречу, вспомнив о более важных делах.В то же время нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, тоже усматривает в вызове в Давос намеренное унижение Зеленского. "Трамп демонстрирует высший пилотаж в публичном унижении Зеленского. Он прекрасно знал, что Зеленского нет в Давосе, и тем не менее публично заявил, что хочет его видеть и что он "возможно, сейчас в зале", - пишет Дубинский. Он также уверен, что именно европейские союзники Киева и так называемые "соросята" ранее подставили Зеленского, посоветовав ему не ехать в Давос.Теперь же, по мнению Дубинского, или Зеленский примет предложения Трампа, которые повезут на согласование в Москву или его сначала сожрут "соросята", а затем под Киев дойдет российская армия.Близкие к "соросятам" издания действительно всю прошедшую неделю пугали "разбушевавшимся Трампом". Украинское издание "Новое время" сообщало, что ярость Трампа может обрушиться и на Зеленского, а бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко рассказывал изданию о "неадекватности" президента США.Политолог Михаил Чаплыга предсказывал неизбежность катастрофы в Давосе, как следствие капитуляции Банковой перед "компрадорами-соросятами". И, похоже, запугать Зеленского удалось. Ехать он поначалу отказался, но затем последовали слова Трампа.Теперь у него, конечно, еще есть вариант внезапно слечь на больничный с "воспалением хитрости" или имитировать неудачное покушение российских агентов с фото из больничной палаты.О том, что еще произошло в Давосе в отношении киевской власти - в статье Михаила Палива "Провал всех надежд Киева"

