"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя - 22.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260122/mikrovolnovki-protiv-dronov-voenkor-o-glavnykh-problemakh-elektromagnitnykh-pushek-na-pole-boya-1074638650.html
"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя
"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя - 22.01.2026 Украина.ру
"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя
Эффективность микроволнового оружия против дронов ставится под сомнение из-за сложностей его практического применения. Для поражения цели такое оружие требует точного наведения и больших источников энергии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2026-01-22T04:30
2026-01-22T04:30
новости
россия
китай
киев
украина.ру
дроны
беспилотники
бпла
пушка
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530538_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_87859380efac0322a29eeb2f85a3d620.jpg
Ранее СМИ сообщали о том, что на вооружение армии КНР поступили мобильные системы ПВО "Ураган-3000", которые работают по принципу микроволновки и способны уничтожать электронику любых дронов: как на радиоканале, так и на оптоволокне.Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у России подобные разработки, Коц рассказал, что похожие разработки есть у американцев. "Еще 12 лет назад я писал о некоем дроне, которые летают над полем боя и электромагнитными импульсами выжигает всю электронику. Про наши аналогичные разработки я не слышал", — отметил военкор, добавив, что при этом у микроволнового оружия есть ряд проблемных мест."Во-первых, это оружие направленной энергии. Это не РЭБ, когда ты его включил, а он в определенном радиусе глушит все радиочастоты. Этой микроволновой пушкой надо точно поймать цель и ее поразить. То есть она должна быть в зоне поражения беспилотников", — подчеркнул Коц.Во-вторых, по мнению журналиста, для такой системы нужны мощные источники энергии и как решить эту проблему — непонятно. Вероятно, для этого нужны очень мощные аккумуляторы, но про это ничего не известно, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
россия
китай
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530538_401:0:3130:2047_1920x0_80_0_0_52e95afa557eebd3163ac5f8fbc034e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, киев, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, пушка, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, оружие, вооружения, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Китай, Киев, Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА, пушка, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, оружие, вооружения, Спецоперация, война, война на Украине

"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя

04:30 22.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эффективность микроволнового оружия против дронов ставится под сомнение из-за сложностей его практического применения. Для поражения цели такое оружие требует точного наведения и больших источников энергии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Ранее СМИ сообщали о том, что на вооружение армии КНР поступили мобильные системы ПВО "Ураган-3000", которые работают по принципу микроволновки и способны уничтожать электронику любых дронов: как на радиоканале, так и на оптоволокне.
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у России подобные разработки, Коц рассказал, что похожие разработки есть у американцев.
"Еще 12 лет назад я писал о некоем дроне, которые летают над полем боя и электромагнитными импульсами выжигает всю электронику. Про наши аналогичные разработки я не слышал", — отметил военкор, добавив, что при этом у микроволнового оружия есть ряд проблемных мест.
"Во-первых, это оружие направленной энергии. Это не РЭБ, когда ты его включил, а он в определенном радиусе глушит все радиочастоты. Этой микроволновой пушкой надо точно поймать цель и ее поразить. То есть она должна быть в зоне поражения беспилотников", — подчеркнул Коц.
Во-вторых, по мнению журналиста, для такой системы нужны мощные источники энергии и как решить эту проблему — непонятно. Вероятно, для этого нужны очень мощные аккумуляторы, но про это ничего не известно, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайКиевУкраина.рудроныбеспилотникиБПЛАпушкаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОоружиевооруженияСпецоперациявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:40"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона
04:30"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя
04:20Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии
04:10"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"
04:06Одесса, Киев и другие регионы. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:00Профессор Данилов: Москва подождет, пока Европа и США сами разберутся по гренландскому вопросу
03:40Самоподрывы и пожары: В Киеве выходит из строя оборудование энергетической инфраструктуры
03:19"Мы с Рютте разработали основу соглашения по Гренландии": Трамп не введёт пошлины против стран ЕС
02:29Трамп "отжёг" в Давосе, Уиткофф приедет в Москву. Обзор 21 января "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:48Названа предварительная причина железнодорожной аварии в Тульской области
01:31Рютте поддерживает компромисс по Гренландии: Дания передаст США суверенитет над отдельными участками
01:01Фронтовая сводка за 21 января от канала "Дневник Десантника"
00:30Широкомасштабная атака дронов и ракет ВСУ: ПВО отражает удары
00:26Мощные взрывы прогремели в Запорожье и Киеве
00:19На перегоне в Тульской области сошли с рельсов четыре грузовые цистерны
00:13"Украинское правописание" формируют на русском языке
00:09Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:09Путин: Россия готова внести $1 млрд в "Совет мира"
00:04Трамп в Давосе заявил: "Я диктатор, но иногда людям нужен диктатор"
Лента новостейМолния