"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя

Эффективность микроволнового оружия против дронов ставится под сомнение из-за сложностей его практического применения. Для поражения цели такое оружие требует точного наведения и больших источников энергии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

Ранее СМИ сообщали о том, что на вооружение армии КНР поступили мобильные системы ПВО "Ураган-3000", которые работают по принципу микроволновки и способны уничтожать электронику любых дронов: как на радиоканале, так и на оптоволокне.Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у России подобные разработки, Коц рассказал, что похожие разработки есть у американцев. "Еще 12 лет назад я писал о некоем дроне, которые летают над полем боя и электромагнитными импульсами выжигает всю электронику. Про наши аналогичные разработки я не слышал", — отметил военкор, добавив, что при этом у микроволнового оружия есть ряд проблемных мест."Во-первых, это оружие направленной энергии. Это не РЭБ, когда ты его включил, а он в определенном радиусе глушит все радиочастоты. Этой микроволновой пушкой надо точно поймать цель и ее поразить. То есть она должна быть в зоне поражения беспилотников", — подчеркнул Коц.Во-вторых, по мнению журналиста, для такой системы нужны мощные источники энергии и как решить эту проблему — непонятно. Вероятно, для этого нужны очень мощные аккумуляторы, но про это ничего не известно, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.

