"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском

После ночного налёта ракет и дронов на объекты в Днепропетровске утром в мэрию города (переименованного в Днепр) пришил силовики с обыском. Местный градоначальник Борис Филатов возмутился визитом силовиков и отправил публичное послание киевским властям
Филатов опубликовал в соцсети пост с ненормативной лексикой. Он возмутился поводом визита силовиков - якобы на городской свалке обнаружено нарушение захоронений отходов. При этом сотни домов находятся без теплоснабжения."Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?", - написал Филатов.Он также обратился к киевским властям.."Заканчивайте [трёп] о "единстве нации, несгибаемости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - сообщил Филатов.Милиции на Украине давно нет, однако начальник города с названием реки предпочёл использовать именно такой уничижительный эпитет наряду с ненормативной лексикой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Филатов опубликовал в соцсети пост с ненормативной лексикой. Он возмутился поводом визита силовиков - якобы на городской свалке обнаружено нарушение захоронений отходов. При этом сотни домов находятся без теплоснабжения.
"Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?", - написал Филатов.
Он также обратился к киевским властям..
"Заканчивайте [трёп] о "единстве нации, несгибаемости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - сообщил Филатов.
Милиции на Украине давно нет, однако начальник города с названием реки предпочёл использовать именно такой уничижительный эпитет наряду с ненормативной лексикой.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.