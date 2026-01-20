https://ukraina.ru/20260120/poka-vy-ne-uymete-svoikh-beshenykh-psov-nachalnik-dnepropetrovska-vozmuschn-obyskom-1074547095.html

"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском

"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском - 20.01.2026 Украина.ру

"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском

После ночного налёта ракет и дронов на объекты в Днепропетровске утром в мэрию города (переименованного в Днепр) пришил силовики с обыском. Местный градоначальник Борис Филатов возмутился визитом силовиков и отправил публичное послание киевским властям

2026-01-20T11:38

2026-01-20T11:38

2026-01-20T11:38

новости

днепр

днепропетровск

борис филатов

украина

владимир зеленский

теплосеть

теплоэнергетика

тепловая сеть

обыски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/71/1018657100_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_86d77a776bfdfb8f1521639f7c465c0d.jpg

Филатов опубликовал в соцсети пост с ненормативной лексикой. Он возмутился поводом визита силовиков - якобы на городской свалке обнаружено нарушение захоронений отходов. При этом сотни домов находятся без теплоснабжения."Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?", - написал Филатов.Он также обратился к киевским властям.."Заканчивайте [трёп] о "единстве нации, несгибаемости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - сообщил Филатов.Милиции на Украине давно нет, однако начальник города с названием реки предпочёл использовать именно такой уничижительный эпитет наряду с ненормативной лексикой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

днепр

днепропетровск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, днепропетровск, борис филатов, украина, владимир зеленский, теплосеть, теплоэнергетика, тепловая сеть, обыски, нацполиция, мвд украины, экология