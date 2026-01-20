"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/poka-vy-ne-uymete-svoikh-beshenykh-psov-nachalnik-dnepropetrovska-vozmuschn-obyskom-1074547095.html
"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском - 20.01.2026 Украина.ру
"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
После ночного налёта ракет и дронов на объекты в Днепропетровске утром в мэрию города (переименованного в Днепр) пришил силовики с обыском. Местный градоначальник Борис Филатов возмутился визитом силовиков и отправил публичное послание киевским властям
2026-01-20T11:38
2026-01-20T11:38
новости
днепр
днепропетровск
борис филатов
украина
владимир зеленский
теплосеть
теплоэнергетика
тепловая сеть
обыски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/71/1018657100_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_86d77a776bfdfb8f1521639f7c465c0d.jpg
Филатов опубликовал в соцсети пост с ненормативной лексикой. Он возмутился поводом визита силовиков - якобы на городской свалке обнаружено нарушение захоронений отходов. При этом сотни домов находятся без теплоснабжения."Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?", - написал Филатов.Он также обратился к киевским властям.."Заканчивайте [трёп] о "единстве нации, несгибаемости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - сообщил Филатов.Милиции на Украине давно нет, однако начальник города с названием реки предпочёл использовать именно такой уничижительный эпитет наряду с ненормативной лексикой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
днепр
днепропетровск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/71/1018657100_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_105d791b84066c7b16c2d401fb0f13d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, днепропетровск, борис филатов, украина, владимир зеленский, теплосеть, теплоэнергетика, тепловая сеть, обыски, нацполиция, мвд украины, экология
Новости, Днепр, Днепропетровск, Борис Филатов, Украина, Владимир Зеленский, теплосеть, теплоэнергетика, тепловая сеть, обыски, Нацполиция, МВД Украины, экология

"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском

11:38 20.01.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Борис ФилатовБорис Филатов
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Борис Филатов
Читать в
ДзенTelegram
После ночного налёта ракет и дронов на объекты в Днепропетровске утром в мэрию города (переименованного в Днепр) пришил силовики с обыском. Местный градоначальник Борис Филатов возмутился визитом силовиков и отправил публичное послание киевским властям
Филатов опубликовал в соцсети пост с ненормативной лексикой. Он возмутился поводом визита силовиков - якобы на городской свалке обнаружено нарушение захоронений отходов. При этом сотни домов находятся без теплоснабжения.
"Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?", - написал Филатов.
Он также обратился к киевским властям..
"Заканчивайте [трёп] о "единстве нации, несгибаемости и переформатировании власти". Пока вы не уймете своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - сообщил Филатов.
Милиции на Украине давно нет, однако начальник города с названием реки предпочёл использовать именно такой уничижительный эпитет наряду с ненормативной лексикой.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепрДнепропетровскБорис ФилатовУкраинаВладимир Зеленскийтеплосетьтеплоэнергетикатепловая сетьобыскиНацполицияМВД Украиныэкология
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:43Изоляция России не состоялась - Лавров
11:38"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
11:3720 января 2026 года, утренний эфир
11:33Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:23Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:12Год начался бурно - Лавров
11:01Аппарат парламента Украины отправился на удалёнку из-за бытовых неудобств
10:40Макрон предложил Трампу созвать G7 с участием России, Украины и Дании. Главное к этому часу
10:40ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
10:27Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
10:25Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
10:17Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
10:10В Ставрополе ликвидировали россиянина, причастного к подготовке теракта против военного - ФСБ
09:5719 января 2026 года, вечерний эфир
09:47Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
09:33Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
09:10Жителей ЕС готовят к ядерной войне
09:00Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
09:00США отправили военные самолеты в Гренландию
Лента новостейМолния