Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:33 20.01.2026 (обновлено: 11:58 20.01.2026)
Отношения России и Китая беспрецедентны по своему уровню и глубине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Я уже упоминал о наших отношениях с Китаем. Они беспрецедентны по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене", - сказал Лавров.
Он также заверил, что Россия будет вести дела со всеми партнерами (из стран мирового большинства), а также числа Западных стран, готовых договариваться "на основе принципов равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов".
