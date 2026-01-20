Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/lavrov-vyskazalsya-o-bespretsedentnykh-otnosheniyakh-rossii-i-kitaya-1074547265.html
Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
Отношения России и Китая беспрецедентны по своему уровню и глубине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T11:33
2026-01-20T11:58
новости
россия
сергей лавров
евразия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548473_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_d78d9ec1b48b85f4b5d16c0081d62423.jpg
"Я уже упоминал о наших отношениях с Китаем. Они беспрецедентны по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене", - сказал Лавров.Он также заверил, что Россия будет вести дела со всеми партнерами (из стран мирового большинства), а также числа Западных стран, готовых договариваться "на основе принципов равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов".О других заявлениях Лаврова — в публикации Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
евразия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548473_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_92e9358a5d83a5a747d0fd5129bdcf4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей лавров, евразия, китай
Новости, Россия, Сергей Лавров, Евразия, Китай

Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая

11:33 20.01.2026 (обновлено: 11:58 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отношения России и Китая беспрецедентны по своему уровню и глубине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Я уже упоминал о наших отношениях с Китаем. Они беспрецедентны по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене", - сказал Лавров.
Он также заверил, что Россия будет вести дела со всеми партнерами (из стран мирового большинства), а также числа Западных стран, готовых договариваться "на основе принципов равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов".
О других заявлениях Лаврова — в публикации Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСергей ЛавровЕвразияКитай
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:43Изоляция России не состоялась - Лавров
11:38"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
11:3720 января 2026 года, утренний эфир
11:33Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:23Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:12Год начался бурно - Лавров
11:01Аппарат парламента Украины отправился на удалёнку из-за бытовых неудобств
10:40Макрон предложил Трампу созвать G7 с участием России, Украины и Дании. Главное к этому часу
10:40ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
10:27Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
10:25Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
10:17Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
10:10В Ставрополе ликвидировали россиянина, причастного к подготовке теракта против военного - ФСБ
09:5719 января 2026 года, вечерний эфир
09:47Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
09:33Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
09:10Жителей ЕС готовят к ядерной войне
09:00Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
09:00США отправили военные самолеты в Гренландию
Лента новостейМолния