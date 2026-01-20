https://ukraina.ru/20260120/lavrov-vyskazalsya-o-bespretsedentnykh-otnosheniyakh-rossii-i-kitaya-1074547265.html

Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая

Отношения России и Китая беспрецедентны по своему уровню и глубине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

"Я уже упоминал о наших отношениях с Китаем. Они беспрецедентны по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене", - сказал Лавров.Он также заверил, что Россия будет вести дела со всеми партнерами (из стран мирового большинства), а также числа Западных стран, готовых договариваться "на основе принципов равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов".О других заявлениях Лаврова — в публикации Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

