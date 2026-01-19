https://ukraina.ru/20260119/politicheskiy-konflikt-na-ukraine-usugublyaet-e-problemy-zametili-v-britanii-1074488745.html

Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии

Владимир Зеленский подорвал моральный дух соотечественников. Об этом сообщила британская UnHerd

2026-01-19T11:26

"Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение, поскольку сограждане по всей стране начали замерзать в двадцатиградусные морозы из-за серьезного повреждения энергетической инфраструктуры. Волны российских ударов по ключевым объектам за последний месяц лишили электричества, отопления и водопровода тысячи домов", - сообщило издание.Оно отметило, что на прошлой неделе около 70% Киева на несколько часов остались без электричества. Зеленский пообещал новые меры, включая наращивание импорта энергоносителей, создание круглосуточной оперативной группы для координации ответных мер, увеличение числа пунктов помощи по всей столице и отмену комендантского часа в полночь, чтобы жители имели свободный доступ к электроэнергии и теплу."Хотя эти инициативы, безусловно, приветствуются, их вряд ли будет достаточно для решения проблемы такого масштаба, - отметило издание, которое цитирует россикий ресурс ИноСМИ. - .Хотя Москва целенаправленно била по Украине в зимние месяцы на протяжении всего конфликта, украинцы подчеркивают, ситуация никогда не была столь острой". Крупнейший частный поставщик электроэнергии ранее признал, что не справляется с непрекращающимися ударами российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Налёты участились настолько, что у компании нет времени на восстановление. Кроме того, назрели трудности с импортом запчастей, а суровые морозы значительно усложняют ремонт, когда до него всё-таки доходит.По оценке автора издание, "ничто не предвещает, что Владимир Путин в ближайшее время ослабит свой натиск". И в это же время Владимир Зеленский открыто конфликтует с мэром Киева Виталием Кличко."Объявляя о чрезвычайном положении, Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв своему противнику Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. Зеленский добавил, что новую штаб-квартиру в столице возглавит его союзник министр энергетики Денис Шмыгаль. Тем самым он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника — по мнению мэра Киева, своими выпадами Зеленский оскорбил "самоотверженную работы тысяч людей", готовивших город к сопротивлению Москвы",- сказано в публикации.Автор статьи Бетани Эллиотт, позиционирующаяся как "специалист по России и Восточной Европе", заметила, что на Украине "на фоне самой ожесточенной атаки России по энергетической системе страны, моральный дух резко падает — вместе с температурой".Тем временем в новых регионах России идут восстановительные работы. Актуальное интервью на эту тему: Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

