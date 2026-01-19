Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии - 19.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260119/politicheskiy-konflikt-na-ukraine-usugublyaet-e-problemy-zametili-v-britanii-1074488745.html
Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии
Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии - 19.01.2026 Украина.ру
Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии
Владимир Зеленский подорвал моральный дух соотечественников. Об этом сообщила британская UnHerd
2026-01-19T11:26
2026-01-19T11:26
новости
украина
британия
владимир зеленский
виталий кличко
россия
киев
владимир путин
украина.ру
восстановление донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353662_0:45:480:315_1920x0_80_0_0_09a97ec5734e0c4b8d1eaf56cfedc7cd.jpg
"Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение, поскольку сограждане по всей стране начали замерзать в двадцатиградусные морозы из-за серьезного повреждения энергетической инфраструктуры. Волны российских ударов по ключевым объектам за последний месяц лишили электричества, отопления и водопровода тысячи домов", - сообщило издание.Оно отметило, что на прошлой неделе около 70% Киева на несколько часов остались без электричества. Зеленский пообещал новые меры, включая наращивание импорта энергоносителей, создание круглосуточной оперативной группы для координации ответных мер, увеличение числа пунктов помощи по всей столице и отмену комендантского часа в полночь, чтобы жители имели свободный доступ к электроэнергии и теплу."Хотя эти инициативы, безусловно, приветствуются, их вряд ли будет достаточно для решения проблемы такого масштаба, - отметило издание, которое цитирует россикий ресурс ИноСМИ. - .Хотя Москва целенаправленно била по Украине в зимние месяцы на протяжении всего конфликта, украинцы подчеркивают, ситуация никогда не была столь острой". Крупнейший частный поставщик электроэнергии ранее признал, что не справляется с непрекращающимися ударами российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Налёты участились настолько, что у компании нет времени на восстановление. Кроме того, назрели трудности с импортом запчастей, а суровые морозы значительно усложняют ремонт, когда до него всё-таки доходит.По оценке автора издание, "ничто не предвещает, что Владимир Путин в ближайшее время ослабит свой натиск". И в это же время Владимир Зеленский открыто конфликтует с мэром Киева Виталием Кличко."Объявляя о чрезвычайном положении, Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв своему противнику Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. Зеленский добавил, что новую штаб-квартиру в столице возглавит его союзник министр энергетики Денис Шмыгаль. Тем самым он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника — по мнению мэра Киева, своими выпадами Зеленский оскорбил "самоотверженную работы тысяч людей", готовивших город к сопротивлению Москвы",- сказано в публикации.Автор статьи Бетани Эллиотт, позиционирующаяся как "специалист по России и Восточной Европе", заметила, что на Украине "на фоне самой ожесточенной атаки России по энергетической системе страны, моральный дух резко падает — вместе с температурой".Тем временем в новых регионах России идут восстановительные работы. Актуальное интервью на эту тему: Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
британия
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353662_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_570bfd892493f440adc93bff80ad53e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, британия, владимир зеленский, виталий кличко, россия, киев, владимир путин, украина.ру, восстановление донбасса, сво, новости сво, прогнозы сво, электроснабжение, электроэнергия, денис шмыгаль, минэнерго украины, энергетический кризис, энергосистема украины, энергетика, электричество
Новости, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Россия, Киев, Владимир Путин, Украина.ру, восстановление Донбасса, СВО, новости СВО, прогнозы СВО, электроснабжение, электроэнергия, Денис Шмыгаль, Минэнерго Украины, энергетический кризис, Энергосистема Украины, энергетика, электричество

Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии

11:26 19.01.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПротивостояние Кличко-Зеленский продолжается: мэр Киева отреагировал на нелестные заявления Потужного
Противостояние Кличко-Зеленский продолжается: мэр Киева отреагировал на нелестные заявления Потужного - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский подорвал моральный дух соотечественников. Об этом сообщила британская UnHerd
"Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение, поскольку сограждане по всей стране начали замерзать в двадцатиградусные морозы из-за серьезного повреждения энергетической инфраструктуры. Волны российских ударов по ключевым объектам за последний месяц лишили электричества, отопления и водопровода тысячи домов", - сообщило издание.
Оно отметило, что на прошлой неделе около 70% Киева на несколько часов остались без электричества. Зеленский пообещал новые меры, включая наращивание импорта энергоносителей, создание круглосуточной оперативной группы для координации ответных мер, увеличение числа пунктов помощи по всей столице и отмену комендантского часа в полночь, чтобы жители имели свободный доступ к электроэнергии и теплу.
"Хотя эти инициативы, безусловно, приветствуются, их вряд ли будет достаточно для решения проблемы такого масштаба, - отметило издание, которое цитирует россикий ресурс ИноСМИ. - .Хотя Москва целенаправленно била по Украине в зимние месяцы на протяжении всего конфликта, украинцы подчеркивают, ситуация никогда не была столь острой".
Крупнейший частный поставщик электроэнергии ранее признал, что не справляется с непрекращающимися ударами российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Налёты участились настолько, что у компании нет времени на восстановление. Кроме того, назрели трудности с импортом запчастей, а суровые морозы значительно усложняют ремонт, когда до него всё-таки доходит.
По оценке автора издание, "ничто не предвещает, что Владимир Путин в ближайшее время ослабит свой натиск". И в это же время Владимир Зеленский открыто конфликтует с мэром Киева Виталием Кличко.
"Объявляя о чрезвычайном положении, Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв своему противнику Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. Зеленский добавил, что новую штаб-квартиру в столице возглавит его союзник министр энергетики Денис Шмыгаль. Тем самым он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника — по мнению мэра Киева, своими выпадами Зеленский оскорбил "самоотверженную работы тысяч людей", готовивших город к сопротивлению Москвы",- сказано в публикации.
Автор статьи Бетани Эллиотт, позиционирующаяся как "специалист по России и Восточной Европе", заметила, что на Украине "на фоне самой ожесточенной атаки России по энергетической системе страны, моральный дух резко падает — вместе с температурой".
Тем временем в новых регионах России идут восстановительные работы. Актуальное интервью на эту тему: Триллионы для Новороссии. Михаил Делягин о том, как усилить экономику РФ, развивая исторические регионы
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБританияВладимир ЗеленскийВиталий КличкоРоссияКиевВладимир ПутинУкраина.рувосстановление ДонбассаСВОновости СВОпрогнозы СВОэлектроснабжениеэлектроэнергияДенис ШмыгальМинэнерго Украиныэнергетический кризисЭнергосистема Украиныэнергетикаэлектричество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина
12:27ВС РФ вклиниваются в Новопавловку. Обстановка на Днепропетровском направлении
12:00ВКС РФ наносят массированный удар баллистикой по Харькову. Главные новости к 12:00
11:26Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии
11:10Сотрудничавший со спецслужбами Швеции россиянин осужден за госизмену - ФСБ
11:09Украина прекратила закупки некачественных ударных БПЛА у немецкой компании Helsing
10:5719 января 2026 года, утренний эфир
10:57Медведев озадачен тупостью лидеров Европы
10:35Прорыв в "серой зоне": на Запорожском направлении развивается наступление у Степового
10:34Дональд Трамп и альтернативная история
10:31Трамп собрался устранять "российскую угрозу" для Гренландии. Главные новости к этому часу
10:20"Кризисные переговоры": ЕС сдачей Гренландии подаст плохой сигнал Украине
10:00Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 января
09:51Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 января
09:30Что Запад создаёт вокруг России, как будут раскачивать ситуацию дальше и что делать нам — Мендкович
09:30Российская группировка войск "Восток" вклинивается в оборону ВСУ
09:26Успехи ВС РФ зафиксированы на Сумском направлении
09:19Ущерб Минобороны РФ по делу экс-главы "Роскосмоса" НИИ Шишанова достиг почти 620 миллионов
09:05Армия России создаёт зону безопасности в Харьковской и Сумской областях
08:17Главное за ночь 19 января
Лента новостейМолния