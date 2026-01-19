Глава МИД Чехии усомнился в передаче самолетов Киеву

https://ukraina.ru/20260119/glava-mid-chekhii-usomnilsya-v-peredache-samoletov-kievu-1074478719.html
Президент Чехии Петр Павел, заявив о возможности передать Украине подзвуковые боевые самолеты, скорее снизил вероятность того, что это произойдет. Такое мнение высказал в эфире Чешского ТВ чешский министр иностранных дел Петр Мацинка
Он подчеркнул, что Павел не обсуждал отправку самолетов Киеву с чешским правительством. Министр также сравнил главу государства со "слоном в посудной лавке".На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев. После встречи с Владимиром Зеленским он заявил на пресс-конференции, что Чехия могла бы в короткие сроки передать Украине несколько подзвуковых самолётов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Он также выразил надежду, что вопрос с их отправкой получится решить быстро и успешно.Подробнее - в материале Президент Чехии приехал в Киев. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
07:20 19.01.2026 (обновлено: 07:24 19.01.2026)
Президент Чехии Петр Павел, заявив о возможности передать Украине подзвуковые боевые самолеты, скорее снизил вероятность того, что это произойдет. Такое мнение высказал в эфире Чешского ТВ чешский министр иностранных дел Петр Мацинка
Он подчеркнул, что Павел не обсуждал отправку самолетов Киеву с чешским правительством.
Министр также сравнил главу государства со "слоном в посудной лавке".
"Господин президент, вероятно, скорее снизил правдоподобность того, чтобы там такая возможность [передачи самолетов Украине] была, чем повысил ее. <...> Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград", — отметил Мацинка.
На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев. После встречи с Владимиром Зеленским он заявил на пресс-конференции, что Чехия могла бы в короткие сроки передать Украине несколько подзвуковых самолётов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Он также выразил надежду, что вопрос с их отправкой получится решить быстро и успешно.