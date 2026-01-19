https://ukraina.ru/20260119/1026382156.html

1915 год: первая битва за Карпаты

20 января 1915 года началось Зимнее сражение в Карпатах с участием русской, австро-венгерской и немецкой армий, ставшее одним из крупнейших и тяжелейших сражений на Восточном фронте Первой мировой войны. Несмотря на большие потери, понесенные всеми сторонами, ни одной из них не удалось достичь значимых успехов

После того как 1914 год в Восточной Пруссии завершился неудачно для русской армии, командование решило перенести основной удар на Австро-Венгрию, как объективно более слабого противника, чем немцы.Первоначальный замысел операции заключался в прорыве через Карпаты на Венгерскую равнину. Главной ударной силой Юго-Западного фронта должна была стать 8-я армия под командованием генерала Алексея Брусилова. Вспомогательная роль отводилась 3-й армии генерала Радко Радко-Дмитриева.Немцы, однако, манёвр раскусили и успели перебросить на помощь союзникам Южную армию под командованием Александра фон Линзингена. Они, помимо прочего, планировали успеть на помощь давно осаждённой русскими войсками крепости Перемышль.20 января 1915 года началось наступление 8-й армии Брусилова. Однако и австро-немецкие войска практически сразу же перешли в наступление в двух направлениях: на Самбор и Стрый (оба города ныне находятся в Львовской области Украины).В первые дни русским войскам сопутствовал успех, к началу февраля удалось выйти на линию Конечна – Балигрод. Наступать приходилось в тяжёлых и непривычных условиях: горная заснеженная местность, очень низкие температуры и холодные ветра. Вдобавок немцы и австрийцы постоянно контратаковали. Все эти факторы вели к большим потерям, и для успеха дальнейшего наступления необходимо было пополнение.Вместе с тем на Мункачском направлении встречное наступление немцев теснило оборонявшиеся части 3-й армии к Днестру. Дабы не допустить прорыва немцев на помощь 3-й армии была переброшена 9-я армия генерала Платона Лечицкого.Весь март прошёл в отчаянных атаках и контратаках, которые, однако, не приносили значимых дивидендов ни одной из сторон несмотря на огромные потери.Наконец, 22 марта случился первый крупный успех русских. Перемышльская крепость капитулировала после неудачной попытки прорыва блокады. Свыше 120 тысяч солдат и офицеров австро-венгерской армии сдались в плен.Высвободившуюся 11-ю армию, блокировавшую крепость, разделили и бросили на подмогу 3-й и 8-й армиям. К началу апреля русским войскам удалось укрепиться на Бескидском хребте. Однако дальнейшего продвижения не последовало. Войска были слишком измотаны и обескровлены постоянными боями, начал сказываться и снарядный голод. К середине апреля они перешли к обороне. Прорваться через Карпаты в Венгрию не удалось.Немцы также сумели захватить деревню Козево, которой они безуспешно пытались овладеть, начиная с февраля. Неподалеку от деревни в ходе последовавшей контратаки русских войск состоялась битва за гору Маковку, которая памятна тем, что там состоялось первое прямое столкновение украинских сечевых стрельцов в составе австро-венгерской армии и войск Юго-Западного фронта, в котором служило предостаточно людей, мобилизованных в Малороссии.Несмотря на то, что на стороне германцев сражалось совсем небольшое количество сечевиков (всего две сотни), это событие стало настоящим предметом культа среди украинской эмиграции между войнами, а затем и на постсоветской Украине.В то время как в России и в советские времена, и сейчас ничего и не знают об этой битве, не имевшей сколько-нибудь большого значения в ходе кампании, в рядах сечевиков, затем УВО и ОУН*, а затем и всех украинских националистов эта битва по статусу является едва ли не Сталинградской.При Ющенко и Порошенко** участие в сражении двухсот сечевиков (а помимо них ещё немцев и австрийцев) праздновали на государственном уровне как грандиозную победу над русским империализмом. И это при том, что бой за Маковку вообще-то закончился поражением австрийцев и их союзников немцев (к слову, будущий создатель УВО и ОУН Коновалец попал в плен именно там).Карпатская операция стала одной из крупнейших на Восточном фронте. Обе стороны потеряли за три месяца боевых действий почти два миллиона человек убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести, больными и обмороженными (последних было особенно много из-за боевых действий в зимних горах).Ни одной из сторон не удалось достичь запланированных целей. Немцы уже готовили крупную наступательную операцию, позднее ставшую известной как Горлицкий прорыв. Она впоследствии привела к Великому отступлению 1915 года.Следствием этого отступления явились грандиозные события, изменившие ход истории.Верховным главнокомандующим императорской армией станет Николай II. Эта мера поможет остановить отступление и в дальнейшем даже приведёт к значимым успехам в ходе кампании 1916 года. Однако следствием смены верховного главнокомандующего стал окончательный разрыв между царем, кабинетом министров и оппозицией. Что, в свою очередь, сыграло огромную роль в успехе Февральской революции 1917 года.* Террористическая организация, запрещённая в России** Член сообщества, внесённого в перечень экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга.

