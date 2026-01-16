В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/v-evrope-proizoshel-raskol-iz-za-putina---politico-1074371913.html
В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico - 16.01.2026 Украина.ру
В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
Британия выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу, пишет американская газета Politico
2026-01-16T07:19
2026-01-16T07:19
новости
европа
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
джорджи мелони
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353316_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_92fc4ef895c7864f7e70797766cf8a26.jpg
В материале уточнили, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Подробнее по теме - в материале В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией на сайте Украина.ру.
европа
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074353316_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_58a9c51f0fd20da62127f47d9fe55562.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, джорджи мелони, украина.ру
Новости, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джорджи Мелони, Украина.ру

В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico

07:19 16.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Британия выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу, пишет американская газета Politico
В материале уточнили, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.
"Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — говорится в статье.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Подробнее по теме - в материале В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжорджи МелониУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
05:40"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
05:30Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища
05:23Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"
05:20Дело российского археолога в Польше доверили судье, освободившему украинского террориста
05:15Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем
05:10Ради срыва потенциальных мирных договоренностей. Что говорят о новых подозрениях НАБУ
05:05Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского
05:00Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед
04:55"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
04:50Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
04:45Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
04:35Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
04:30"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"
04:20"Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть" — эксперт о цене политического риска
04:15"Москва окажется в суперпозиции": Абзалов о том, как кризис заставит США и Китай бороться за Россию
04:10Может перелететь "полярную шапку": Леонков о том, почему у Запада нет "противоядия" от "Орешника"
04:09Постпред России в ООН призвал США прекратить строить из себя мирового судью
Лента новостейМолния