Британия выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу, пишет американская газета Politico
В материале уточнили, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Подробнее по теме - в материале В Европе возникли вопросы к идее Мелони о возобновлении диалога с Россией на сайте Украина.ру.
В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
В материале уточнили, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.
"Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — говорится в статье.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.