О. Андрей Дашевский: Да, в окопах нет неверующих, но проблема в том, что вера бойцов остается в окопах

Военный священник, который духовно окормляет добровольческий отряд БАРС-11, отец Андрей Дашевский (позывной "Авва") рассказал изданию Украина.ру, как несколько раз чуть не погиб в зоне СВО и много ли в отряде воцерковленных бойцов

- Отец Андрей, я прослушал вашу проповедь бойцам в военно-полевой церкви БАРС-11. Из нее я понял, что один из самых больших грехов в отряде есть сквернословие. Но а как же быть бойцу без крепкого матерного словца?- Сквернословие, это, к сожалению, беда не только военных, или строителей, как это раньше было. Сегодня оно вошло в быт, и даже некоторые считают, что это чуть ли не часть нашей национальной культуры. Даже маленькие дети, к сожалению, сегодня сквернословят.- Даже женщины…-… что особо удивительно, раньше они этого не выносили, а сегодня не только смиряются с этим, но еще и сами сквернословят. В Священном Писании четко сказано: "От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься". За каждое праздное слово, то есть пустое слово - дашь ответ в Судный День. А если это слово еще сквернословие?Апостол Иаков говорит: "Из одного источника не может течь хорошая и плохая вода". То есть, чем заполнен наш разум, то у нас на кончике языка. Если там грех, то, естественно, этот грех выходит наружу. Это не безобидная штука. Сквернословие считается небольшим грехом по сравнению с тем, если человек украл, убил, прелюбодействовал.Большой грех человек пока сегодня еще способен своей совестью обличать, понимая, что если он это делает, то это плохо. А маленький грех чем опасен? Я немного испачкал одежду, протер испачканное место, вроде чисто. Потом снова испачкал – снова протер, вроде чисто. И так много раз. Ничего вроде не видно. Но когда я постираю одежду, то вода становится грязной. Понятно, в чем опасность маленького греха? Накапливаясь, он становится привычным и незаметным, а в итоге является источником негативной энергии.(смеется) Я ношу с собой деревяную ложку. Если услышу, что при мне сквернословит кто-то, то сразу даю ею по лбу. Не сильно. У меня ж не стоит задача выводить из строя бойцов. Командиру – три раза, рядовому – один раз. Командир отряда – позывной "Ямаха" - эту меру одобрил.- Я сегодня узнал, что добровольческий отряд БАРС-11 носит имя праведного Иоанна Русского. Расскажите об этом святом, чтобы мы понимали, в честь кого отряд получил свое имя?- Этот святой совсем недавно стал известен в России и стал почитаемым русским святым. Его не надо путать с Иоанном Воином. Тот святой – греческий. А этот чисто наш – русский. Он родился в землях Войска Запорожского. Служил в армии Петра I. Попал в плен к союзникам турков – крымским татарам - во время войны 1710-1713 – где-то под Азовом. Был продан в рабство туркам, где его сильно унижали. Ему предлагали перейти в ислам, но он отказался. Умер он в 1730 году в Турции.Сейчас в своем родном городе Тихорецке (Краснодарский край) в его честь строю храм.Я о нем много рассказывал в отряде. И вот, когда у меня в июне прошлого года заканчивался второй контракт и я собирался вернуться к себе в приход, командир БАРС-11 с позывным "Ямаха" - с согласия всех остальных командиров – начальника штаба "Иваныча", "Водолея", "Заката", "Анапы", "Пироса" и других, зная, что я собираюсь уйти, закончив службу – все-таки возраст и приходские дела - видимо, из уважения или желания оставить приятную память обо мне в отряде, вдруг неожиданно, когда я с ним прощался, спросил: а можно, чтобы наш отряд носил имя Иоанна Русского.Я даже растерялся, честно говоря, настолько это было для меня неожиданно и, конечно, приятно.Они тогда написали - я подсказал как это делается - на имя председателя Синодального комитета по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла письмо с просьбой присвоить нашему отряду имя святого праведного Иоанна Русского. На это был получен ответ с благословением. С тех пор отряд носит его имя.- Отец Андрей, а у вас в отряде есть свой позывной?- Конечно. Когда я заходил на СВО, то меня отправили на полигон на две недели. Командир отделения, к которому я был приписан, спросил: какой у меня позывной? Я сначала даже растерялся. Называть то прозвище, которое было у меня, когда я учился в техникуме? Но оно как-то не очень стыковалось с моим нынешним статусом…- А какое прозвище?- (смеется) "Комиссар". И это при том, что я был сыном священника. Дело в том, что я был старостой группы – а это происходило в советское атеистическое время. А я даже не был членом комсомола. Это выяснилось только через полтора года. В шоке была вся дирекция техникума. Где-то, видимо, кадры не доработали и не дочитали, когда меня принимали, что я поповский сын. Поскольку был старостой, ко мне и прилепилось это прозвище. Но мне, батюшке, носить такой позывной не к лицу.Учитывая, что я человек в возрасте, говорю, что пусть будет "Авва", что в переводе с греческого "отец" или умудренный опытом "старец". (смеется) На умудренного старца я, конечно, не претендую.Командир отделения, услышав мой позывной, говорит: как-то сложно. А он моложе меня лет на семь. Ему тогда было уже за пятьдесят. Спрашиваю: ты же помнишь в нашей советской молодости была такая шведская группа АВВА? Если читать ее название на кириллице, то будет Авва, а если на латинице, то Абба. Вот и называй меня Абба. Все меня называли батюшка, а командир отделения – Абба. Я ведь в молодости тоже ходил на дискотеки, просто еще ходил и в храм.- А много в отряде воцерковленных бойцов? Только без шапкозакидательства.- Человек десять воцерковленных есть. Один боец недавно к нам пришел, он даже на гражданке алтарником был в храме. Двоих сейчас покрестил. Один из них командир отделения с позывным "Щука". Кстати, его зовут Иван. Я его покрестил в честь Иоанна Русского.Я духовный реалист, мне, чтобы вынести суждение о чем-то, надо сначала это пощупать, проверить самому. Поэтому строить иллюзии я не могу. Вот есть такая фраза: в окопах нет неверующих. Да, нет. Я с этим утверждением согласен. Но вот только когда боец выходит с передовой, его вера остается там, в окопе. Вот в этом проблема.- Под обстрелы и FPV дроны попадали?- Как-то мы вместе с Ямахой, а также с командиром БАРС-24 "Терек" - позывной, увы, не помню, старшим разведчиком "Закатом" и приехавшим к нам в отряд всероссийским атаманом Виталием Кузнецовым устанавливали в серой зоне крест. Над нашими головами постоянно летали FPV дроны как разъяренные осы, и только благодаря нашему хорошему РЭБу, они до нас не долетали.ВСУ не могли понять, кто мы такие, и что мы делаем в серой зоне. Видимо, думали, что происходит ротация. Раз их "птички" до нас не долетали, то они запросили артиллерийскую поддержку и по нам стали бить из миномета. Но мы выжили, и памперсы нам не понадобились.Бывает в жизни так, что каких-то 1-2 минуты, и Господь сохранил твою жизнь. Я как-то возвращался из храма, у нас был полигон за пределами нашего населенного пункта в 20-30 км от нас. Мне оставалось доехать буквально 5 км до места назначения. Захотел остановится по дороге по нужде. Сначала думал не останавливаться, сколько там ехать, но какая-то сила повернула руль вправо к обочине дороги.Я остановился, отошел, меня объезжает буханка, пошла наверх на горочку. Я сажусь в машину, завожу, слышу, какая-то стрельба. Не понял, что такое, здесь никого не должно быть. Завожу машину и тоже на горочку поднимаюсь, вижу: а проехавшая мимо буханка горит.Или другой случай был, трагический. Пришли новые бойцы на полигон. Группа поехала, чтобы привести орудие в боевой порядок. Должен был поехать и я. Но в последний момент командир подошел ко мне, а я уже сидел в буханке, и попросил меня остаться – присмотреть за расположением, так как там оставалось некоторое оружие. Я остался, а через два с половиной часа кассетный прилет, и все, кто был в машине, погибли… Вот так, к сожалению, бывает.

