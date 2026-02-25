https://ukraina.ru/20260225/25-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1076045389.html

25 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". "Русская весна" в Севастополе. Как все начиналось. Гость: Наталья Гаврилова - гид, экскурсовод* "Большое интервью". Как начинался её творческий путь и какую роль играет музыка в её жизни, о впечатлениях от своих выступлений в России и планах на будущее. Гость: Таисия Повалий - народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы* "Мы живём в России". Как вырастить локальный бренд. Гость: Любовь Луговая - руководитель центра "Мой бизнес" в ДНР* "Трудовая быль". О важности профессии, восстановлении и строительстве города. Гость: Муслим Ширинов - мариупольский строитель* "Аналитика от издания Украина.ру". Ситуация в экономике Украины и Майдан 12 лет спустя. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"

