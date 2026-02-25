25 февраля 2026 года, утренний эфир - 25.02.2026 Украина.ру
25 февраля 2026 года, утренний эфир
25 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 25.02.2026
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". "Русская весна" в Севастополе. Как все начиналось. Гость: Наталья Гаврилова - гид, экскурсовод* "Большое интервью". Как начинался её творческий путь и какую роль играет музыка в её жизни, о впечатлениях от своих выступлений в России и планах на будущее. Гость: Таисия Повалий - народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы* "Мы живём в России". Как вырастить локальный бренд. Гость: Любовь Луговая - руководитель центра "Мой бизнес" в ДНР* "Трудовая быль". О важности профессии, восстановлении и строительстве города. Гость: Муслим Ширинов - мариупольский строитель* "Аналитика от издания Украина.ру". Ситуация в экономике Украины и Майдан 12 лет спустя. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"
25 февраля 2026 года, утренний эфир

13:42 25.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Время Новороссии". "Русская весна" в Севастополе. Как все начиналось. Гость: Наталья Гаврилова - гид, экскурсовод
* "Большое интервью". Как начинался её творческий путь и какую роль играет музыка в её жизни, о впечатлениях от своих выступлений в России и планах на будущее. Гость: Таисия Повалий - народная артистка Украины, Народная артистка республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы
* "Мы живём в России". Как вырастить локальный бренд. Гость: Любовь Луговая - руководитель центра "Мой бизнес" в ДНР
* "Трудовая быль". О важности профессии, восстановлении и строительстве города. Гость: Муслим Ширинов - мариупольский строитель
* "Аналитика от издания Украина.ру". Ситуация в экономике Украины и Майдан 12 лет спустя. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"
Лента новостейМолния