Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт
Участники СВО, члены "Союза добровольцев Донбасса" Сергей (позывной "Поляк") и Владимир (позывной "Клоп") рассказали корреспондентам мультимедийного издания... Украина.ру, 25.02.2026
Участники СВО, члены "Союза добровольцев Донбасса" Сергей (позывной "Поляк") и Владимир (позывной "Клоп") рассказали корреспондентам мультимедийного издания Украина.ру о своём боевом пути, а также о том, что необходимо молодому поколению в России.Кроме того, они поделились своими впечатлениями от просмотра фильма "Тимур и его команда", вышедшего на российский экран несколько месяцев назад, и объяснили, почему, даже получив тяжёлые ранения, они всё равно хотят вернуться на фронт.
