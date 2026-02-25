Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт - 25.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260225/kogda-my-nuzhny-rodine--my-vstanem-v-stroy-ranenye-na-svo-veterany-snova-rvutsya-na-front-1076048994.html
Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт
Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт - 25.02.2026 Украина.ру
Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт
Участники СВО, члены "Союза добровольцев Донбасса" Сергей (позывной "Поляк") и Владимир (позывной "Клоп") рассказали корреспондентам мультимедийного издания... Украина.ру, 25.02.2026
2026-02-25T14:54
2026-02-25T14:54
Участники СВО, члены "Союза добровольцев Донбасса" Сергей (позывной "Поляк") и Владимир (позывной "Клоп") рассказали корреспондентам мультимедийного издания Украина.ру о своём боевом пути, а также о том, что необходимо молодому поколению в России.Кроме того, они поделились своими впечатлениями от просмотра фильма "Тимур и его команда", вышедшего на российский экран несколько месяцев назад, и объяснили, почему, даже получив тяжёлые ранения, они всё равно хотят вернуться на фронт.
Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт

14:54 25.02.2026
 
Участники СВО, члены "Союза добровольцев Донбасса" Сергей (позывной "Поляк") и Владимир (позывной "Клоп") рассказали корреспондентам мультимедийного издания Украина.ру о своём боевом пути, а также о том, что необходимо молодому поколению в России.

Кроме того, они поделились своими впечатлениями от просмотра фильма "Тимур и его команда", вышедшего на российский экран несколько месяцев назад, и объяснили, почему, даже получив тяжёлые ранения, они всё равно хотят вернуться на фронт.
