"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете

После того, как Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что маньяки-русофобы из Великобритании и Франции готовы передать неонацистскому режиму в Киеве части ядерного оружия, чтобы нанести им удары по России, мир стал еще на один шаг ближе к вселенской катастрофе.

2026-02-25T15:51

Чтобы там ни говорили полудурки-оптимисты о том, что ничего страшного во взрывах атомных бомб нет и что человечество как-то перекашляет ядерную зиму, для нормальных людей понятно: катастрофу Третьей мировой войны в ядерном исполнении человечество вряд ли переживет. И смысла не имеет даже перетягивание кота за подробности в вопросе, кто кого сколько раз может уничтожить в результате ядерных бомбардировок – США Россию 70 раз или Россия США 65 раз. Для планеты достаточно, чтобы ее уничтожили один раз – один, Карл! – и для исчезновения рода людского этого будет достаточно.Сейчас на пути ядерного расползания стоят всего два международных договора: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.Так что ДНЯО (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NNPT, или Non-Proliferation Treaty – NPT) вполне можно считать законодательной основой безъядерного мира. Как гласит историческая справка, он был разработан Комитетом по разоружению ООН, чтобы "не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия". 12 июня 1968 года он был одобрен Генассамблеей ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, потому что депозитариями-хранителями выступили Великобритания, СССР и США. Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.5 марта 2025 года исполнилось 55 лет со дня вступления ДНЯО в силу для всех, кто с ним согласен. Сторонами Договора на этот день являлось 191 государство. Великобритания стала его участником в 1968 году, СССР и США – в 1970 году, Франция и Китай – в 1992 году. В 1993-1994 годах в качестве неядерных государств к документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, передавшие России ядерное оружие, оставшееся на их территории после распада СССР.Но вне ДНЯО остаются Индия, Пакистан, КНДР, Израиль и Южный Судан. И кроме Южного Судана, все остальные – уже тоже ядерные страны, хотя Израиль не подтверждает, но и не опровергает факт обладания ядерным оружием.И вот ДНЯО готовы нарушить две ядерные державы – Великобритания и Франция. С одной мотивацией, которую даже не всякий психиатр готов комментировать, – "Россия не должна победить в Украине".То есть ядерной войной в Лондоне и Париже хотят обеспечить победу Украины в специальной военной операции (СВО), которую проводит Россия, чтобы привести в чувство украинских неонацистов. Это чистой воды безумие! Но оно вполне, как говорят яйцеголовые умняки, детерминировано и мотивировано глубинными причинами, о которых и стоит говорить.Во-первых, единственным общим препятствием для расползания ядерного оружия был страх. Страх того, что из-за бесконтрольного использования смертельного оружия погибнет вся планета. И что если ядерная война начнется, то не найдутся ни ее ограничители, ни средства, чтобы ее остановить на полпути к уничтожению, чтобы в живых остался хоть кто-то и где-то. В ядерном огне сгорит все, и этот факт сдерживал "ястребов", толкал их на ограничения ядерного вооружения. Так и появился упомянутый выше Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.А сейчас этого страха на Западе нет. Сначала президент США Дональд Трамп в жаркой полемике с оппонентами допустил, что его страна может начать новые испытания ядерного оружия. В одной из форумных полемик его за это даже обозвали "неугомонный ибоквак": мол, ему бы подуспокоиться, а он все суетится. И никто точно не знает, что это такое, но как точно сказано! А главное – совершенно правильно! Действительно: народ скажет, как завяжет…На Западе выросли и пришли к власти политические элиты непуганых войной идиотов и нерожавших, а потому не ценящих детские жизни идиоток, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, который был у поколений, знавших и помнивших ужасы Второй мировой войны и потому не игравших с огнем. Особенно с ядерным.А эти такого страха не знают. И, следовательно, не имеют тормозов в выборе средств достижения своих политико-экономических целей. "Файлы Эпштейна" – вот коллективный портрет шушеры, максимально обнажающий отличительные черты этой элиты, ее принципы и жизненные установки, вылившиеся в мракобесие, сатанизм, педофилию, каннибализм и прочие извращения, которые нет даже в самых полных справочниках былых и современных психиатрических заболеваний.И они уже вдолбили себя в голову совершенно дурацкий, но такой для них милый постулат: Россия никогда не ответит на нападки на себя ядерным ударом, никогда не применит первой ядерное оружие, не посмеет, не решится, сдержится, будет все решать переговорами и т. д. и т. п.И в этой уверенности западников есть сермяжная правда: Россия всегда до конца старается решать вопросы и проблемы дипломатическим путем. И на все хамские и быдлотные выпады и оскорбления Запада и его украинско-неонацистских шавок никогда не отвечала силово и адекватно. Россия – ответственная страна, она все помнит и все понимает. А Запад воспринял дипломатические потуги за ее слабость. И живет по французской пословице, что покорность жертвы рождает ярость палача. Безнаказанность за выпады против России со стороны России породила западную безответственность, а потом и чувство безнаказанности.Но всему когда-то приходит конец. И Россия уже проводит СВО, когда Запада переступил в 2022 году ее "красные линии". А президент России Владимир Путин уже сказал: а зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Это о возможном или невозможном применения ядерного оружия, способного уничтожить всех.Запад должен это услышать. Особенно когда Россия в ответ достойно долбанет-таки в нужное время и в нужном месте…Во-вторых, понятны западные цели. И политические – уничтожить страны, посмевшие бросить вызов западному господству, леволиберальному глобализму и общечеловеческим ценностям, которые свелись к торжеству и силовому навязыванию политкорректности, толерантности и набора ЛГБТ*-девиаций, обязательных для внедрения в детские умы с детских садиков.И экономические – мир приближается к обострению борьбы за природные ресурсы и ископаемые, которых не хватает так называемым "передовым странам" и которые готовы отобрать их у всех остальных. По меткому, но неосторожному высказыванию вечно пьяного главного экс-евродипломата Жозепа Борреля, "цветущий сад" готов залить окружающие его "джунгли" хоть напалмом, хоть ядерным огнем, только бы добраться до нужных ему редкоземов, углеводородов и прочего содержания кладовых природы.Вот тупым западным элитам и кажется, что если они ядерным излучением уничтожат населения "джунглей", то смогут беспрепятственно попользоваться тем, что лежит там под землей. Глава МИД России Сергей Лавров как-то тоже очень точно, на уровне вечного мема, охарактеризовал этот подход: дебилы, бл…ь!В-третьих, западные безбашенные и жадные элиты ни на секунду не задумаются, чтобы применить ядерное оружие против России, потому что в основе их отношения к ней и к русским вообще лежит русофобия. Жестокая, не знающая изъянов и исключений, доходящая до запретов и даже отмены всего русского.А русофобия – это есть высшая форма расизма. Только не зоологического, а социально-политического. Запад ненавидит Россию и все русское, потому что считает их варварами, вечно отсталыми и отстающими цивилизационными дикарями, ни на что путное не способными. Без Запада, разумеется.На этом отношении они воспитаны веками, его они передают из поколения в поколение и подобострастно заглядывают в глаза русских солдат, когда те освобождают их от какой-то напасти. Как от Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера.Но и здесь важен такой нюанс: и Бонапарт, и Гитлер, и крестоносцы псы-рыцари задолго до них – это неотъемлемое и органичное порождение западной культуры, западного образа жизни и западного же отношения колонизаторов к "низшим народам". Получат они по морде – лебезят, согнувшись, и облизываются по-холуйски. Поутихнет все – опять поднимают головы и точат гнилые или фарфоровые зубы на "добычу". А добыча – это Россия, и мы – русские самого разнообразного происхождения……Итак, сейчас вот Запад опять толкает укро-неонацистов на войну и провоцирует их, чтобы они спровоцировали и Россию на адекватный ответ. И как говорили в одном советском фильме, вот же ж дубье стоеросовое, может напроситься – Россия когда-нибудь ответит. И тогда мы точно не узнаем, кто такие ибокваки неугомонные…Еще об этой проблеме читайте в статье Ростислава Ищенко "Россия напомнила о ядерной дубине"*движение объявлено в России экстремистским

