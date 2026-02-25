"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете - 25.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260225/neugomonnye-ibokvaki-s-bombami-pochemu-yadernoe-bezumie-gotovo-shagat-po-planete--1076048004.html
"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете
"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете - 25.02.2026 Украина.ру
"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете
После того, как Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что маньяки-русофобы из Великобритании и Франции готовы передать неонацистскому режиму в Киеве части ядерного оружия, чтобы нанести им удары по России, мир стал еще на один шаг ближе к вселенской катастрофе.
2026-02-25T15:51
2026-02-25T15:51
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
москва
киев
дональд трамп
сша
вашингтон
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076049830_0:15:800:465_1920x0_80_0_0_094737f3ad5146326a0c588fcda0929d.jpg
Чтобы там ни говорили полудурки-оптимисты о том, что ничего страшного во взрывах атомных бомб нет и что человечество как-то перекашляет ядерную зиму, для нормальных людей понятно: катастрофу Третьей мировой войны в ядерном исполнении человечество вряд ли переживет. И смысла не имеет даже перетягивание кота за подробности в вопросе, кто кого сколько раз может уничтожить в результате ядерных бомбардировок – США Россию 70 раз или Россия США 65 раз. Для планеты достаточно, чтобы ее уничтожили один раз – один, Карл! – и для исчезновения рода людского этого будет достаточно.Сейчас на пути ядерного расползания стоят всего два международных договора: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.Так что ДНЯО (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NNPT, или Non-Proliferation Treaty – NPT) вполне можно считать законодательной основой безъядерного мира. Как гласит историческая справка, он был разработан Комитетом по разоружению ООН, чтобы "не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия". 12 июня 1968 года он был одобрен Генассамблеей ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, потому что депозитариями-хранителями выступили Великобритания, СССР и США. Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.5 марта 2025 года исполнилось 55 лет со дня вступления ДНЯО в силу для всех, кто с ним согласен. Сторонами Договора на этот день являлось 191 государство. Великобритания стала его участником в 1968 году, СССР и США – в 1970 году, Франция и Китай – в 1992 году. В 1993-1994 годах в качестве неядерных государств к документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, передавшие России ядерное оружие, оставшееся на их территории после распада СССР.Но вне ДНЯО остаются Индия, Пакистан, КНДР, Израиль и Южный Судан. И кроме Южного Судана, все остальные – уже тоже ядерные страны, хотя Израиль не подтверждает, но и не опровергает факт обладания ядерным оружием.И вот ДНЯО готовы нарушить две ядерные державы – Великобритания и Франция. С одной мотивацией, которую даже не всякий психиатр готов комментировать, – "Россия не должна победить в Украине".То есть ядерной войной в Лондоне и Париже хотят обеспечить победу Украины в специальной военной операции (СВО), которую проводит Россия, чтобы привести в чувство украинских неонацистов. Это чистой воды безумие! Но оно вполне, как говорят яйцеголовые умняки, детерминировано и мотивировано глубинными причинами, о которых и стоит говорить.Во-первых, единственным общим препятствием для расползания ядерного оружия был страх. Страх того, что из-за бесконтрольного использования смертельного оружия погибнет вся планета. И что если ядерная война начнется, то не найдутся ни ее ограничители, ни средства, чтобы ее остановить на полпути к уничтожению, чтобы в живых остался хоть кто-то и где-то. В ядерном огне сгорит все, и этот факт сдерживал "ястребов", толкал их на ограничения ядерного вооружения. Так и появился упомянутый выше Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.А сейчас этого страха на Западе нет. Сначала президент США Дональд Трамп в жаркой полемике с оппонентами допустил, что его страна может начать новые испытания ядерного оружия. В одной из форумных полемик его за это даже обозвали "неугомонный ибоквак": мол, ему бы подуспокоиться, а он все суетится. И никто точно не знает, что это такое, но как точно сказано! А главное – совершенно правильно! Действительно: народ скажет, как завяжет…На Западе выросли и пришли к власти политические элиты непуганых войной идиотов и нерожавших, а потому не ценящих детские жизни идиоток, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, который был у поколений, знавших и помнивших ужасы Второй мировой войны и потому не игравших с огнем. Особенно с ядерным.А эти такого страха не знают. И, следовательно, не имеют тормозов в выборе средств достижения своих политико-экономических целей. "Файлы Эпштейна" – вот коллективный портрет шушеры, максимально обнажающий отличительные черты этой элиты, ее принципы и жизненные установки, вылившиеся в мракобесие, сатанизм, педофилию, каннибализм и прочие извращения, которые нет даже в самых полных справочниках былых и современных психиатрических заболеваний.И они уже вдолбили себя в голову совершенно дурацкий, но такой для них милый постулат: Россия никогда не ответит на нападки на себя ядерным ударом, никогда не применит первой ядерное оружие, не посмеет, не решится, сдержится, будет все решать переговорами и т. д. и т. п.И в этой уверенности западников есть сермяжная правда: Россия всегда до конца старается решать вопросы и проблемы дипломатическим путем. И на все хамские и быдлотные выпады и оскорбления Запада и его украинско-неонацистских шавок никогда не отвечала силово и адекватно. Россия – ответственная страна, она все помнит и все понимает. А Запад воспринял дипломатические потуги за ее слабость. И живет по французской пословице, что покорность жертвы рождает ярость палача. Безнаказанность за выпады против России со стороны России породила западную безответственность, а потом и чувство безнаказанности.Но всему когда-то приходит конец. И Россия уже проводит СВО, когда Запада переступил в 2022 году ее "красные линии". А президент России Владимир Путин уже сказал: а зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Это о возможном или невозможном применения ядерного оружия, способного уничтожить всех.Запад должен это услышать. Особенно когда Россия в ответ достойно долбанет-таки в нужное время и в нужном месте…Во-вторых, понятны западные цели. И политические – уничтожить страны, посмевшие бросить вызов западному господству, леволиберальному глобализму и общечеловеческим ценностям, которые свелись к торжеству и силовому навязыванию политкорректности, толерантности и набора ЛГБТ*-девиаций, обязательных для внедрения в детские умы с детских садиков.И экономические – мир приближается к обострению борьбы за природные ресурсы и ископаемые, которых не хватает так называемым "передовым странам" и которые готовы отобрать их у всех остальных. По меткому, но неосторожному высказыванию вечно пьяного главного экс-евродипломата Жозепа Борреля, "цветущий сад" готов залить окружающие его "джунгли" хоть напалмом, хоть ядерным огнем, только бы добраться до нужных ему редкоземов, углеводородов и прочего содержания кладовых природы.Вот тупым западным элитам и кажется, что если они ядерным излучением уничтожат населения "джунглей", то смогут беспрепятственно попользоваться тем, что лежит там под землей. Глава МИД России Сергей Лавров как-то тоже очень точно, на уровне вечного мема, охарактеризовал этот подход: дебилы, бл…ь!В-третьих, западные безбашенные и жадные элиты ни на секунду не задумаются, чтобы применить ядерное оружие против России, потому что в основе их отношения к ней и к русским вообще лежит русофобия. Жестокая, не знающая изъянов и исключений, доходящая до запретов и даже отмены всего русского.А русофобия – это есть высшая форма расизма. Только не зоологического, а социально-политического. Запад ненавидит Россию и все русское, потому что считает их варварами, вечно отсталыми и отстающими цивилизационными дикарями, ни на что путное не способными. Без Запада, разумеется.На этом отношении они воспитаны веками, его они передают из поколения в поколение и подобострастно заглядывают в глаза русских солдат, когда те освобождают их от какой-то напасти. Как от Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера.Но и здесь важен такой нюанс: и Бонапарт, и Гитлер, и крестоносцы псы-рыцари задолго до них – это неотъемлемое и органичное порождение западной культуры, западного образа жизни и западного же отношения колонизаторов к "низшим народам". Получат они по морде – лебезят, согнувшись, и облизываются по-холуйски. Поутихнет все – опять поднимают головы и точат гнилые или фарфоровые зубы на "добычу". А добыча – это Россия, и мы – русские самого разнообразного происхождения……Итак, сейчас вот Запад опять толкает укро-неонацистов на войну и провоцирует их, чтобы они спровоцировали и Россию на адекватный ответ. И как говорили в одном советском фильме, вот же ж дубье стоеросовое, может напроситься – Россия когда-нибудь ответит. И тогда мы точно не узнаем, кто такие ибокваки неугомонные…Еще об этой проблеме читайте в статье Ростислава Ищенко "Россия напомнила о ядерной дубине"*движение объявлено в России экстремистским
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260224/plany-po-peredache-kievu-yadernykh-tekhnologiy-ssha-szhimayut-koltso-vokrug-irana-glavnoe-k-etomu-chasu-1076017991.html
https://ukraina.ru/20260225/1076030489.html
россия
украина
москва
киев
сша
вашингтон
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076049830_0:0:746:559_1920x0_80_0_0_b5cd353adbe7f09fa1d968a413219c25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, москва, киев, дональд трамп, сша, вашингтон, ядерное оружие, планета, запад, наполеон бонапарт, оон, служба внешней разведки , адольф гитлер, элита, сергей лавров, сво, мнения, весь скачко
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, Киев, Дональд Трамп, США, Вашингтон, Ядерное оружие, планета, Запад, Наполеон Бонапарт, ООН, Служба внешней разведки , Адольф Гитлер, элита, Сергей Лавров, СВО, Мнения, весь Скачко

"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете

15:51 25.02.2026
 
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : cont.ws
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
После того, как Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что маньяки-русофобы из Великобритании и Франции готовы передать неонацистскому режиму в Киеве части ядерного оружия, чтобы нанести им удары по России, мир стал еще на один шаг ближе к вселенской катастрофе.
Чтобы там ни говорили полудурки-оптимисты о том, что ничего страшного во взрывах атомных бомб нет и что человечество как-то перекашляет ядерную зиму, для нормальных людей понятно: катастрофу Третьей мировой войны в ядерном исполнении человечество вряд ли переживет. И смысла не имеет даже перетягивание кота за подробности в вопросе, кто кого сколько раз может уничтожить в результате ядерных бомбардировок – США Россию 70 раз или Россия США 65 раз. Для планеты достаточно, чтобы ее уничтожили один раз – один, Карл! – и для исчезновения рода людского этого будет достаточно.
Сейчас на пути ядерного расползания стоят всего два международных договора: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.
Так что ДНЯО (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NNPT, или Non-Proliferation Treaty – NPT) вполне можно считать законодательной основой безъядерного мира. Как гласит историческая справка, он был разработан Комитетом по разоружению ООН, чтобы "не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия". 12 июня 1968 года он был одобрен Генассамблеей ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, потому что депозитариями-хранителями выступили Великобритания, СССР и США. Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.
5 марта 2025 года исполнилось 55 лет со дня вступления ДНЯО в силу для всех, кто с ним согласен. Сторонами Договора на этот день являлось 191 государство. Великобритания стала его участником в 1968 году, СССР и США – в 1970 году, Франция и Китай – в 1992 году. В 1993-1994 годах в качестве неядерных государств к документу присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, передавшие России ядерное оружие, оставшееся на их территории после распада СССР.
Но вне ДНЯО остаются Индия, Пакистан, КНДР, Израиль и Южный Судан. И кроме Южного Судана, все остальные – уже тоже ядерные страны, хотя Израиль не подтверждает, но и не опровергает факт обладания ядерным оружием.
И вот ДНЯО готовы нарушить две ядерные державы – Великобритания и Франция. С одной мотивацией, которую даже не всякий психиатр готов комментировать, – "Россия не должна победить в Украине".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
То есть ядерной войной в Лондоне и Париже хотят обеспечить победу Украины в специальной военной операции (СВО), которую проводит Россия, чтобы привести в чувство украинских неонацистов. Это чистой воды безумие! Но оно вполне, как говорят яйцеголовые умняки, детерминировано и мотивировано глубинными причинами, о которых и стоит говорить.
Во-первых, единственным общим препятствием для расползания ядерного оружия был страх. Страх того, что из-за бесконтрольного использования смертельного оружия погибнет вся планета. И что если ядерная война начнется, то не найдутся ни ее ограничители, ни средства, чтобы ее остановить на полпути к уничтожению, чтобы в живых остался хоть кто-то и где-то. В ядерном огне сгорит все, и этот факт сдерживал "ястребов", толкал их на ограничения ядерного вооружения. Так и появился упомянутый выше Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
А сейчас этого страха на Западе нет. Сначала президент США Дональд Трамп в жаркой полемике с оппонентами допустил, что его страна может начать новые испытания ядерного оружия. В одной из форумных полемик его за это даже обозвали "неугомонный ибоквак": мол, ему бы подуспокоиться, а он все суетится. И никто точно не знает, что это такое, но как точно сказано! А главное – совершенно правильно! Действительно: народ скажет, как завяжет…
На Западе выросли и пришли к власти политические элиты непуганых войной идиотов и нерожавших, а потому не ценящих детские жизни идиоток, у которых отсутствует инстинкт самосохранения, который был у поколений, знавших и помнивших ужасы Второй мировой войны и потому не игравших с огнем. Особенно с ядерным.
А эти такого страха не знают. И, следовательно, не имеют тормозов в выборе средств достижения своих политико-экономических целей. "Файлы Эпштейна" – вот коллективный портрет шушеры, максимально обнажающий отличительные черты этой элиты, ее принципы и жизненные установки, вылившиеся в мракобесие, сатанизм, педофилию, каннибализм и прочие извращения, которые нет даже в самых полных справочниках былых и современных психиатрических заболеваний.
И они уже вдолбили себя в голову совершенно дурацкий, но такой для них милый постулат: Россия никогда не ответит на нападки на себя ядерным ударом, никогда не применит первой ядерное оружие, не посмеет, не решится, сдержится, будет все решать переговорами и т. д. и т. п.
И в этой уверенности западников есть сермяжная правда: Россия всегда до конца старается решать вопросы и проблемы дипломатическим путем. И на все хамские и быдлотные выпады и оскорбления Запада и его украинско-неонацистских шавок никогда не отвечала силово и адекватно. Россия – ответственная страна, она все помнит и все понимает. А Запад воспринял дипломатические потуги за ее слабость. И живет по французской пословице, что покорность жертвы рождает ярость палача. Безнаказанность за выпады против России со стороны России породила западную безответственность, а потом и чувство безнаказанности.
Но всему когда-то приходит конец. И Россия уже проводит СВО, когда Запада переступил в 2022 году ее "красные линии". А президент России Владимир Путин уже сказал: а зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Это о возможном или невозможном применения ядерного оружия, способного уничтожить всех.
заработал ядерный могильник в Чернобыле - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вчера, 19:07
Планы по передаче Киеву ядерных технологий, США сжимают кольцо вокруг Ирана. Главное к этому часуРоссия доведёт до США информацию о намерении Франции и Британии передать Украине ядерное оружие, заявил Юрий Ушаков. Зеленский ввёл санкции против российских историков и организаций. Об этом и других новостях в ежедневной сводке 24 февраля написал телеграм-канал Украина.ру
Запад должен это услышать. Особенно когда Россия в ответ достойно долбанет-таки в нужное время и в нужном месте…
Во-вторых, понятны западные цели. И политические – уничтожить страны, посмевшие бросить вызов западному господству, леволиберальному глобализму и общечеловеческим ценностям, которые свелись к торжеству и силовому навязыванию политкорректности, толерантности и набора ЛГБТ*-девиаций, обязательных для внедрения в детские умы с детских садиков.
И экономические – мир приближается к обострению борьбы за природные ресурсы и ископаемые, которых не хватает так называемым "передовым странам" и которые готовы отобрать их у всех остальных. По меткому, но неосторожному высказыванию вечно пьяного главного экс-евродипломата Жозепа Борреля, "цветущий сад" готов залить окружающие его "джунгли" хоть напалмом, хоть ядерным огнем, только бы добраться до нужных ему редкоземов, углеводородов и прочего содержания кладовых природы.
Вот тупым западным элитам и кажется, что если они ядерным излучением уничтожат населения "джунглей", то смогут беспрепятственно попользоваться тем, что лежит там под землей. Глава МИД России Сергей Лавров как-то тоже очень точно, на уровне вечного мема, охарактеризовал этот подход: дебилы, бл…ь!
В-третьих, западные безбашенные и жадные элиты ни на секунду не задумаются, чтобы применить ядерное оружие против России, потому что в основе их отношения к ней и к русским вообще лежит русофобия. Жестокая, не знающая изъянов и исключений, доходящая до запретов и даже отмены всего русского.
А русофобия – это есть высшая форма расизма. Только не зоологического, а социально-политического. Запад ненавидит Россию и все русское, потому что считает их варварами, вечно отсталыми и отстающими цивилизационными дикарями, ни на что путное не способными. Без Запада, разумеется.
На этом отношении они воспитаны веками, его они передают из поколения в поколение и подобострастно заглядывают в глаза русских солдат, когда те освобождают их от какой-то напасти. Как от Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера.
Заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
03:18
Небензя прокомментировал планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружиемУ России есть все возможностями дать отпор в случае решения Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом в ночь на 25 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Но и здесь важен такой нюанс: и Бонапарт, и Гитлер, и крестоносцы псы-рыцари задолго до них – это неотъемлемое и органичное порождение западной культуры, западного образа жизни и западного же отношения колонизаторов к "низшим народам". Получат они по морде – лебезят, согнувшись, и облизываются по-холуйски. Поутихнет все – опять поднимают головы и точат гнилые или фарфоровые зубы на "добычу". А добыча – это Россия, и мы – русские самого разнообразного происхождения…
…Итак, сейчас вот Запад опять толкает укро-неонацистов на войну и провоцирует их, чтобы они спровоцировали и Россию на адекватный ответ. И как говорили в одном советском фильме, вот же ж дубье стоеросовое, может напроситься – Россия когда-нибудь ответит. И тогда мы точно не узнаем, кто такие ибокваки неугомонные…
Еще об этой проблеме читайте в статье Ростислава Ищенко "Россия напомнила о ядерной дубине"
*движение объявлено в России экстремистским
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваКиевДональд ТрампСШАВашингтонЯдерное оружиепланетаЗападНаполеон БонапартООНСлужба внешней разведкиАдольф ГитлерэлитаСергей ЛавровСВОМнениявесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Павел Вирский: русский дворянин из Одессы, создавший гопак
15:51"Неугомонные ибокваки" с бомбами. Почему ядерное безумие готово шагать по планете
14:55Парламент России запросит мнение Бундестага об участии ФРГ в ядерной авантюре
14:54Когда мы нужны Родине — мы встанем в строй. Раненые на СВО ветераны снова рвутся на фронт
14:49Минобороны рассказало об успехах ВС РФ. Главные новости к этому часу
14:12Террорист Буданов*, снимите белое пальто
14:11Людоловы из ТЦК со стрельбой избили семью
13:57"Оттуда 99% без возврата": пленный венгр рассказал о смертельной бригаде ВСУ
13:52Новые регионы восстанавливают инфраструктуру, Google снова оштрафовали. Новости к этому часу
13:4225 февраля 2026 года, утренний эфир
13:41Расчленяют погибших сослуживцев. Британский военкор рассказал шокирующую правду о ВСУ
13:22В Одессе десятые сутки без света и воды находится четверть города
13:12Военный эксперт Алексей Анпилогов: В ближайшее время армия России сломает южный фас обороны Запорожья
13:09"Зеленский — неблагодарный человек, он не заслуживает нашей поддержки" — спикер парламента Грузии
13:0124 февраля 2026 года, вечерний эфир
13:00"Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля
12:53"Война — тяжелое, нудное дело, но главное, чтобы она была дальше от моей семьи" — боец "Бродяга"
12:41ВС РФ ведут зачистки на Добропольском выступе
12:29ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае, в ВСУ забраковали БПЛА из США и ЕС. Новости к этому часу
11:00"Троянские кони" по-европейски: как Запад нагнетает страх перед Россией
Лента новостейМолния